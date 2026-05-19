Giselle của Aespa gây tranh cãi vì trang phục: Kẻ khen cá tính, người chê thảm họa

Giselle của Aespa gây tranh cãi vì trang phục biểu diễn (Clip: kênh youtube Aespa KBS Kpop).

Giselle của Aespa đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận trực tuyến sau khi xuất hiện trong một bộ trang phục gây tranh cãi trong một buổi biểu diễn gần đây.

Nữ ca sĩ đã thu hút sự chú ý lớn sau màn trình diễn ca khúc “WDA” của aespa trên chương trình âm nhạc Music Bank của đài KBS.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, các video và ảnh chụp màn hình về tạo hình sân khấu của Giselle đã nhanh chóng lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến, YouTube Shorts và các diễn đàn Hàn Quốc.

Giselle kết hợp món đồ này với bộ jumpsuit bó sát của Jean Paul Gaultier được trang trí bằng họa tiết in hình xương giải phẫu. (Hình ảnh cắt từ clip WDA - Whole Different Animal của aespa)

Hầu hết những lời chỉ trích đều tập trung vào chiếc quần đùi da đen mà nữ thần tượng mặc trong buổi biểu diễn. Thiết kế này, do thương hiệu thời trang Namilia tạo ra, có kiểu dáng cạp thấp táo bạo, gợi nhớ đến những chi tiết dây mảnh của đồ lót và được cho là có giá bán lẻ khoảng 189 USD.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng sự kết hợp của cả hai món đồ tạo ra một ảo giác thị giác khó chịu. Một số người xem cảm thấy kiểu dáng khiến bộ trang phục trông như bị tụt xuống quá thấp, tạo ra hình ảnh mà họ mô tả là khó xử và không phù hợp cho một chương trình truyền hình quốc gia.

Một số người xem cũng bình luận rằng thiết kế họa tiết in trên bộ đồ liền thân vô tình làm nổi bật quá mức một số đường nét cơ thể, thậm chí một số nhà phê bình còn so sánh kiểu dáng này với một “lỗi thời trang” hơn là một ý tưởng nghệ thuật trình diễn.

Khi làn sóng chỉ trích trên mạng ngày càng gia tăng, nhiều cư dân mạng đã đổ lỗi cho đội ngũ stylist của Aespa vì đã lựa chọn một bộ trang phục mà họ cho là không phù hợp với một chương trình âm nhạc truyền hình công cộng.

Các bình luận bao gồm những phản ứng như: “Tôi thực sự không hiểu nhà tạo mẫu đang nghĩ gì”, “Bộ trang phục này không thời trang, mà chỉ thấy khó chịu”, và “Đây là một trong những bộ trang phục biểu diễn K-pop kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy”.

Bất chấp những phản ứng trái chiều, một số người khác đã bênh vực Giselle và nhóm của cô, cho rằng vụ việc đang bị thổi phồng quá mức.

Một số người hâm mộ chỉ ra rằng thần tượng vẫn mặc bộ đồ bó sát kín đáo bên trong và thực chất không để lộ bất cứ điều gì không phù hợp. Những người khác lại cho rằng phong cách táo bạo và thử nghiệm từ lâu đã phổ biến trong thời trang biểu diễn toàn cầu và bộ trang phục chỉ gây tranh cãi vì góc quay và hiệu ứng thị giác.

Nhiều người hâm mộ cũng nhấn mạnh rằng, với mức độ thành công và tầm ảnh hưởng hiện tại của aespa, các thành viên chắc chắn có ảnh hưởng đáng kể đến phong cách cá nhân và hình ảnh trên sân khấu của họ. Vì lý do này, một số cư dân mạng cho rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho stylist là không công bằng.

Cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh trang phục của Giselle một lần nữa cho thấy thời trang sân khấu K-pop vẫn tiếp tục gây chia rẽ dư luận.

Trong khi một số khán giả đánh giá cao những ý tưởng táo bạo và cá tính riêng, thì những người khác vẫn mong muốn các thần tượng duy trì phong cách ăn mặc tiết chế hơn, đặc biệt là khi phát sóng trên các chương trình truyền hình chính thống.