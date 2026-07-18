Giữa dàn sao "The Odyssey", vì sao mọi ánh nhìn đều hướng về Matt Damon?

Không thiếu ngôi sao trong “The Odyssey”, bộ phim mới của Christopher Nolan quy tụ Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron... Nhưng chỉ có một người phải gánh cả hành trình kéo dài gần ba thiên niên kỷ của sử thi Homer, đó là Matt Damon.

Ở tuổi 55, sau gần 40 năm làm nghề, tài tử từng đoạt Oscar lại đứng trước thử thách có lẽ lớn nhất sự nghiệp. Không phải vì những cảnh hành động hay quy mô của bộ phim, mà bởi lần đầu tiên anh phải hóa thân thành một nhân vật đã trở thành biểu tượng của văn học thế giới.

Matt Damon là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, sở hữu sự nghiệp kéo dài gần bốn thập kỷ với nhiều vai diễn kinh điển. (Ảnh: Instagram)

Vì sao Matt Damon luôn được các đạo diễn hàng đầu lựa chọn?

Matt Damon bước vào Hollywood theo cách mà không nhiều ngôi sao có được.

Năm 1997, anh cùng người bạn thân Ben Affleck viết kịch bản “Good Will Hunting”. Bộ phim giúp cả hai giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc khi mới ngoài 20 tuổi, đồng thời đưa Matt Damon trở thành gương mặt triển vọng nhất của điện ảnh Mỹ.

Matt Damon trong "Good Will Hunting" (1997), bộ phim mang giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc và đưa Damon trở thành ngôi sao mới của Hollywood.

Nhưng điều giữ anh ở đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ không phải một vai diễn bùng nổ, mà là khả năng biến hóa.

Khán giả nhớ đến Damon qua nhiều hình ảnh khác nhau: Người lính trong “Saving Private Ryan”, điệp viên Jason Bourne, phi hành gia bị mắc kẹt trên sao Hỏa trong “The Martian”, hay vị tướng Leslie Groves trong “Oppenheimer”. Anh không gắn chặt với một hình tượng duy nhất, mà luôn được các đạo diễn lớn tin tưởng giao những nhân vật có chiều sâu.

Các đạo diễn lớn như Steven Spielberg, Ridley Scott, Martin Scorsese, Clint Eastwood rồi Christopher Nolan đều từng lựa chọn Matt Damon. Điều đó khiến anh trở thành một trong những diễn viên hiếm hoi vừa có sức hút phòng vé, vừa được đánh giá cao về năng lực diễn xuất.

Matt Damon trong "Saving Private Ryan" (1998), tác phẩm chiến tranh kinh điển của đạo diễn Steven Spielberg.

Người lính trong “Saving Private Ryan”.

Matt Damon vai vị tướng Leslie Groves trong “Oppenheimer".

Nhưng Odysseus là một thử thách khác

Dù từng tham gia nhiều bom tấn, Matt Damon thừa nhận “The Odyssey” vẫn mang đến cho anh hàng loạt trải nghiệm đầu tiên. Đây là lần đầu tiên anh vào vai một nhân vật đã tồn tại gần 3.000 năm trong trí tưởng tượng của nhân loại.

Odysseus không phải siêu anh hùng theo nghĩa hiện đại. Ông không bất khả chiến bại, cũng không luôn đưa ra những quyết định đúng đắn.

Sau chiến thắng ở thành Troy, người anh hùng ấy phải mất thêm 10 năm mới có thể trở về quê hương Ithaca. Trên hành trình đó là những vị thần nổi giận, quái vật, cám dỗ và cả những sai lầm do chính ông gây ra.

Matt Damon vào vai Odysseus - người anh hùng Hy Lạp trở thành trung tâm của "The Odyssey". (Ảnh: Universal Pictures)

Theo Matt Damon, điều khiến Odysseus trở nên đặc biệt chính là những mâu thuẫn rất con người. Đó là một người đàn ông luôn mang theo cảm giác day dứt về hậu quả từ những quyết định của mình, đồng thời không ngừng tìm đường trở về với gia đình. Chính những điều ấy khiến nhân vật vẫn còn sức sống sau hàng nghìn năm.

Để trở thành Odysseus, Matt Damon phải bắt đầu từ chính cơ thể mình. Anh giảm xuống còn khoảng 76 kg - bằng cân nặng thời trung học - sau nhiều tháng tập luyện và ăn uống khoa học.

Theo People, ngôi sao 56 tuổi không còn lựa chọn những phương pháp tăng, giảm cân cực đoan như thời trẻ. Thay vào đó, anh tập trung xây dựng một thể trạng khỏe mạnh để đáp ứng cường độ quay phim kéo dài ở nhiều quốc gia.

"Điều quan trọng hơn cả là phải đạt được trạng thái thể chất thật sự sung mãn. Muốn vậy, bạn phải thay đổi gần như toàn bộ lối sống và rất cẩn trọng với mọi thứ mình đưa vào cơ thể", Damon chia sẻ.

Christopher Nolan tiếp tục đặt niềm tin vào Matt Damon sau hai lần hợp tác trong "Interstellar" và "Oppenheimer". (Ảnh: Universal Pictures)

"The Odyssey" được quay tại nhiều quốc gia như Hy Lạp, Iceland, Scotland, Ý và Morocco với kinh phí khoảng 250 triệu USD. (Ảnh: Universal Pictures)

Khi Christopher Nolan đưa IMAX đến gần con người hơn

Matt Damon từng làm việc với Christopher Nolan trong “Interstellar” và “Oppenheimer”, nhưng “The Odyssey” mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Theo nam diễn viên, đây là lần đầu tiên anh phải thực hiện những cảnh diễn giàu cảm xúc trước hệ thống máy quay IMAX. Thay vì chỉ dành cho những đại cảnh hùng vĩ hay các trường đoạn hành động, đạo diễn người Anh muốn dùng chính hệ thống máy quay này để ghi lại những cảm xúc rất nhỏ của nhân vật.

"Khi họ tìm được cách giảm tiếng ồn của máy quay IMAX, chúng tôi còn phải diễn với những chiếc gương để có thể nhìn thấy nhau", Damon kể.

Theo nam diễn viên, đó là lần đầu tiên anh chứng kiến một đạo diễn dùng loại máy quay vốn được tạo ra để ghi lại những khung hình rộng lớn, nay lại đặt sát gương mặt diễn viên để bắt trọn ánh mắt, hơi thở và những khoảng lặng trong đối thoại. Với Nolan, quy mô của “The Odyssey” không chỉ nằm ở biển cả hay những trận chiến, mà còn ở cảm xúc của từng nhân vật.

Chi tiết nhỏ ấy cho thấy tham vọng của Christopher Nolan. Nếu trước đây IMAX chủ yếu được sử dụng để ghi lại những đại cảnh hay các trường đoạn hành động, thì với “The Odyssey”, đạo diễn người Anh muốn định dạng này ghi lại cả ánh mắt, hơi thở và những cảm xúc rất gần của nhân vật.

Theo Matt Damon, Christopher Nolan sử dụng máy quay IMAX không chỉ để ghi lại những đại cảnh, mà còn để bắt trọn ánh mắt và cảm xúc của diễn viên.

"Bạn không cần đọc Homer để xem bộ phim"

Một trong những câu hỏi mà Matt Damon nhận được nhiều nhất là liệu khán giả chưa từng đọc “The Odyssey” của Homer có gặp khó khăn khi xem phim hay không.

Câu trả lời của anh khá dứt khoát. "Tôi nghĩ khán giả không nhất thiết phải biết về The Odyssey trước khi đi xem bộ phim này. Câu chuyện rất dễ tiếp cận và tôi hy vọng mọi người đều có thể kết nối với nó".

Theo Damon, sức sống của sử thi này không nằm ở những vị thần hay các sinh vật thần thoại. Đó là câu chuyện về chiến tranh, gia đình, mất mát, sự hối tiếc và khát vọng trở về nhà.

Những cảm xúc ấy không thuộc riêng Hy Lạp cổ đại mà vẫn hiện diện trong cuộc sống hôm nay, ở bất kỳ nền văn hóa nào.

Để hóa thân thành Odysseus, Matt Damon giảm xuống còn khoảng 76 kg và duy trì chế độ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt trong nhiều tháng. (Ảnh: Universal Pictures)

Vai diễn đến đúng thời điểm

Có lẽ điều thú vị nhất ở lựa chọn của Christopher Nolan là ông không chọn một ngôi sao trẻ để vào vai Odysseus, mà ông chọn Matt Damon.

Ở tuổi 55, Damon không còn mang vẻ ngoài của Jason Bourne hay chàng thiên tài trong “Good Will Hunting”, thay vào đó là gương mặt của một người từng trải, đủ độ chín để thể hiện một người đàn ông đã đi qua chiến tranh, đánh đổi quá nhiều và chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó là trở về nhà.

Sau gần bốn thập kỷ ở Hollywood, Matt Damon không còn cần chứng minh mình là ngôi sao. Với “The Odyssey”, điều anh phải chứng minh là mình có thể mang đến một Odysseus đủ đời, đủ sâu và đủ sức thuyết phục để khán giả của thế kỷ XXI vẫn đồng cảm với một câu chuyện đã được kể từ gần 3.000 năm trước.

Đó cũng là lý do, giữa dàn diễn viên toàn những tên tuổi đình đám của “The Odyssey”, Matt Damon vẫn là cái tên được Christopher Nolan đặt ở vị trí trung tâm của hành trình sử thi này.