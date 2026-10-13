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Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu thí sinh

Thứ Ba, 21:18, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Cô thừa nhận cần cẩn trọng, tinh tế hơn trong lời nói và coi sự việc là bài học về trách nhiệm, cách ứng xử.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh vừa lên tiếng xin lỗi sau những tranh luận liên quan loạt ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Trước đó, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng công khai nhận trách nhiệm và xin lỗi những người bị ảnh hưởng.

Trong chia sẻ mới nhất, Nguyễn Quỳnh Anh cho biết hai ngày qua cô đã suy nghĩ nhiều và nhìn nhận lại bản thân về những sự việc xảy ra. Theo đương kim Miss Universe Vietnam, đây là khoảng thời gian khiến cô nhận ra có những điều cần phải đối diện một cách nghiêm túc.

hoa hau quynh anh xin loi sau on ao nhom chat noi xau thi sinh hinh anh 1

“Có những lời nói, khi nhìn lại, Quỳnh Anh nhận ra mình đã có thể diễn đạt khác đi, cẩn trọng hơn, tinh tế hơn và nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người được nhắc tới”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 gửi lời xin lỗi tới “các chị và các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc vừa qua”. Cô đồng thời xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình và đặc biệt là khán giả đã dành cho cô tình cảm, sự kỳ vọng.

Quỳnh Anh cho rằng danh hiệu Hoa hậu không đồng nghĩa với việc cô trở thành một người không thể mắc sai sót. Tuy nhiên, chính danh hiệu này khiến cô cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

“Danh hiệu ấy đòi hỏi Quỳnh Anh phải chú ý hơn, cẩn trọng hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất”, cô viết.

Người đẹp cũng khẳng định không muốn biến lời xin lỗi thành một lời biện minh dài dòng. “Có điều gì chưa đúng, chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh. Điều gì cần được hiểu đúng, Quỳnh Anh cũng mong được nói rõ, bằng sự tôn trọng dành cho tất cả những người có liên quan”, cô chia sẻ.

Theo Quỳnh Anh, trưởng thành không phải là học cách luôn làm hài lòng tất cả hay chỉ để mọi người nhìn thấy những mặt tốt đẹp. Với cô, đó là quá trình học cách sống, ứng xử tinh tế hơn và hướng tới những điều tốt đẹp, kể cả khi phải đối diện với những điều chưa tốt, chưa hoàn hảo của chính mình.

hoa hau quynh anh xin loi sau on ao nhom chat noi xau thi sinh hinh anh 2
Nhóm chat riêng tư được cho là của các thí sinh Miss Universe Vietnam khiến dư luận xôn xao.

Quỳnh Anh cho biết cô trân trọng những góp ý thiện chí và xem sự việc lần này là “một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai”.

Trước Quỳnh Anh, tối 12/10, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh cũng đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân sau khi mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình được cho là nội dung từ một nhóm chat riêng.

“Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra. Dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, Mỹ Anh hiểu rằng điều đó không thể trở thành lý do để biện minh cho những lời nói thiếu cân nhắc của mình”, Trịnh Mỹ Anh viết.

Á hậu 1 cũng gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng, những người tổn thương khi đọc các tin nhắn và những khán giả từng đặt niềm tin, tình cảm vào cô.

Mỹ Anh cho rằng danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 là niềm vinh dự, đồng thời nhắc nhở cô về trách nhiệm trong cách ứng xử, lời nói và thái độ với những người xung quanh. Cô thừa nhận một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất và không mong công chúng phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng.

“Điều Mỹ Anh cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe những góp ý, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm”, cô chia sẻ.

Trước đó, chiều 12/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam đã ra thông cáo sau khi các đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Ban tổ chức cho biết đã ghi nhận những thông tin có nội dung liên quan đến các thí sinh của cuộc thi năm nay.

“Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam phối hợp cùng các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp”, thông cáo nêu.

Miss Universe Vietnam 2026 khép lại tối 2/10 tại Hải Phòng với chiến thắng thuộc về Nguyễn Quỳnh Anh. Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1, Emma Maria Fernandez Lê là Á hậu 2, Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo - là Á hậu 3 và Trịnh Hồng Đăng là Á hậu 4.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
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