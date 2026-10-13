Rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu thí sinh: Trịnh Mỹ Anh chính thức xin lỗi

Trên trang FB cá nhân của mình, Trịnh Mỹ Anh viết: “Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra. Dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, Mỹ Anh hiểu rằng điều đó không thể trở thành lý do để biện minh cho những lời nói thiếu cân nhắc của mình. Mỹ Anh thành thật xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người đã tổn thương khi đọc những tin nhắn ấy, và cả những khán giả đã đặt niềm tin, tình cảm vào Mỹ Anh nhưng giờ đây phải thất vọng”.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam - Trịnh Mỹ Anh. (Ảnh: FBNV)

Nói về danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh coi đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời nhắc nhở Mỹ Anh về trách nhiệm trong cách ứng xử, lời nói và thái độ đối với những người xung quanh: “Mỹ Anh hiểu rằng, sự tôn trọng không chỉ cần được thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mình đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày. Mỹ Anh biết rằng một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất. Mỹ Anh cũng không mong mọi người phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Điều quan trọng hơn lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể có thể xây dựng lại”.

Bài đăng trên trang FB cá nhân của Trịnh Mỹ Anh. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Ở cuối bài viết trên trang FB cá nhân của mình, Trịnh Mỹ Anh bày tỏ cô không mong mọi người bỏ qua sự việc chỉ vì những dòng chia sẻ của mình và cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của cô: “Điều Mỹ Anh cần làm lúc này là nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe những góp ý, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Mỹ Anh biết rằng sự trưởng thành không nằm ở việc mình chưa từng mắc sai lầm, mà ở cách mình dám đối diện, nhận trách nhiệm và thực sự thay đổi sau sai lầm đó. Một lần nữa, Mỹ Anh chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương và thất vọng vì mình. Cảm ơn mọi người đã đọc”.