Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc rạng rỡ tại Việt Nam

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trở thành tâm điểm chú ý tại họp báo kick-off Miss World 2026 diễn ra ngày 14/5 ở TP.HCM. Người đẹp Thái Lan xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, phong thái thanh lịch cùng thần thái tự tin khi lần đầu tham dự sự kiện công bố hành trình Miss World lần thứ 75 được tổ chức tại Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt thanh tú đậm nét Á Đông, Opal Suchata Chuangsri nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả có mặt tại sự kiện. Người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng với làn da sáng, đôi mắt sắc sảo cùng phong thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật.

Opal Suchata Chuangsri đăng quang Miss World hồi tháng 5/2025 và trở thành đại diện đầu tiên của Thái Lan chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này. Ngoài nhan sắc nổi bật, cô còn được chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ khi sử dụng thành thạo tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Trung. Hiện người đẹp đang theo học ngành Luật, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Opal còn được nhiều người biết đến với câu chuyện vượt qua bệnh ung thư vú ở tuổi 16. Chính trải nghiệm này giúp cô nhận được sự đồng cảm từ công chúng và tạo dấu ấn trong hành trình chinh phục Miss World.

Tại họp báo, Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến khán giả Việt Nam và bày tỏ sự háo hức khi đồng hành cùng Miss World 2026. Người đẹp cho biết cô mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của cuộc thi đến cộng đồng quốc tế, đồng thời hy vọng mùa giải tổ chức tại Việt Nam sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Sự kiện còn có sự tham dự của Chủ tịch Miss World Julia Morley, đại diện đơn vị đăng cai cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam như Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Phan Phương Oanh và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 9/2026. Đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu cột mốc 75 năm của cuộc thi sắc đẹp này.

Ban tổ chức cho biết những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, phường Vũng Tàu - TP.HCM. Trong đó, TP.HCM sẽ là nơi diễn ra một số hoạt động lớn như “Dance Of The World” và đêm chung kết. Hải Phòng đăng cai các hoạt động đồng hành, trong khi Vũng Tàu sẽ là địa điểm diễn ra nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết bà có tình cảm đặc biệt với Việt Nam từ nhiều năm trước.

“Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây. Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp”, bà chia sẻ.

Theo ban tổ chức, tại Miss World 2026, hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa của đất nước mình đến trẻ em Việt Nam. Những đầu sách này sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Dịp này, BTC cũng công bố series đồng hành mang tên “Her Journey To Vietnam” với sự tham gia của Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Chuỗi nội dung sẽ giới thiệu hồ sơ và hành trình của các thí sinh trước thềm Miss World 2026 diễn ra tại Việt Nam.

