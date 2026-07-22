English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng giúp người dân Lai Châu

Thứ Tư, 14:26, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Hòa Minzy vừa quyên góp 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, kèm hình ảnh xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công.

Trong bài đăng, Hòa Minzy bày tỏ sự sẻ chia với những mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng: “Hòa Minzy xin được chia sẻ mọi khó khăn và gửi lời động viên tới bà con Lai Châu”. Nữ ca sĩ cho biết việc ủng hộ được thực hiện theo lời kêu gọi của Chính phủ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay giúp đỡ đồng bào: “Người Việt mình thương nhau thui ạ”.

hoa minzy ung ho 100 trieu dong giup nguoi dan lai chau hinh anh 1
Ảnh: Fbnv

Hành động của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng sự chung tay kịp thời của các nghệ sĩ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích cộng đồng cùng hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhiều năm qua thường xuyên đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

IU cùng lúc đối mặt 3 biến cố: Chia tay, bệnh tật và kiện kẻ tung tin ác ý
IU cùng lúc đối mặt 3 biến cố: Chia tay, bệnh tật và kiện kẻ tung tin ác ý

VOV.VN - IU đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi cùng lúc đối mặt với ba thử thách lớn. Nữ ca sĩ không chỉ xác nhận chia tay Lee Jong Suk mà còn phải hoãn concert, lùi phát hành album vì vấn đề sức khỏe, đồng thời tiếp tục theo đuổi các vụ kiện nhằm xử lý những tài khoản tung tin ác ý.

IU cùng lúc đối mặt 3 biến cố: Chia tay, bệnh tật và kiện kẻ tung tin ác ý

IU cùng lúc đối mặt 3 biến cố: Chia tay, bệnh tật và kiện kẻ tung tin ác ý

VOV.VN - IU đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi cùng lúc đối mặt với ba thử thách lớn. Nữ ca sĩ không chỉ xác nhận chia tay Lee Jong Suk mà còn phải hoãn concert, lùi phát hành album vì vấn đề sức khỏe, đồng thời tiếp tục theo đuổi các vụ kiện nhằm xử lý những tài khoản tung tin ác ý.

Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng khi đi lặn ở Vĩnh Hy
Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng khi đi lặn ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng trong một lần đi lặn ở Vĩnh Hy. Huyền Baby đu mốt quần “không che hết vòng ba”. Trấn Thành được đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng khi đi lặn ở Vĩnh Hy

Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng khi đi lặn ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Sao Việt 21-7: Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng trong một lần đi lặn ở Vĩnh Hy. Huyền Baby đu mốt quần “không che hết vòng ba”. Trấn Thành được đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh
Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

VOV.VN - Sau hơn một năm tạm rời các sân khấu lớn để dành thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với diện mạo mới. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ ảnh mới với phong cách hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét đằm thắm vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

Lương Nguyệt Anh trải lòng về cuộc sống mới sau khi làm mẹ cặp song sinh

VOV.VN - Sau hơn một năm tạm rời các sân khấu lớn để dành thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với diện mạo mới. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ ảnh mới với phong cách hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn giữ nét đằm thắm vốn gắn liền với hình ảnh của cô.

Sự nghiệp rực rỡ của Tạ Hiền, “Tứ ca” của làng giải trí Hoa ngữ vừa qua đời
Sự nghiệp rực rỡ của Tạ Hiền, “Tứ ca” của làng giải trí Hoa ngữ vừa qua đời

VOV.VN - Diễn viên điện ảnh kỳ cựu Tạ Hiền không không chỉ là “Tứ ca” hào hoa, một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), sự nghiệp điện ảnh của nam tài tử thực sự là một chương sử vàng của làng giải trí Hoa ngữ.

Sự nghiệp rực rỡ của Tạ Hiền, “Tứ ca” của làng giải trí Hoa ngữ vừa qua đời

Sự nghiệp rực rỡ của Tạ Hiền, “Tứ ca” của làng giải trí Hoa ngữ vừa qua đời

VOV.VN - Diễn viên điện ảnh kỳ cựu Tạ Hiền không không chỉ là “Tứ ca” hào hoa, một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), sự nghiệp điện ảnh của nam tài tử thực sự là một chương sử vàng của làng giải trí Hoa ngữ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt