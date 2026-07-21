Sự nghiệp rực rỡ của Tạ Hiền, “Tứ ca” của làng giải trí Hoa ngữ vừa qua đời

Sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn 6 thập kỷ

Tạ Hiền tên thật là Tạ Gia Ngọc (còn được gọi là Tạ Gia Vũ), sinh năm 1936 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ông gia nhập làng giải trí từ khi còn là một thanh niên trẻ tuổi và nhanh chóng leo lên thành nam thần tượng hàng đầu của dòng phim tiếng Quảng Đông nhờ ngoại hình điển trai, phong trần cùng khí chất lịch lãm đặc biệt. Sau vai diễn Lo Si Hoi trong bộ phim truyền hình “Vua cờ bạc" và đồng thời là con thứ 4 trong gia đình, Tạ Hiền được đồng nghiệp và những người hâm mộ khắp gọi bằng cái tên gần gũi “Tứ ca”.

"Tứ ca" Tạ Hiền, tên thật là Tạ Gia Ngọc (còn được gọi là Tạ Gia Vũ). (Ảnh: Sohu)

Sự nghiệp của Tạ Hiền là một hành trình bền bỉ và đầy biến hóa qua nhiều thăng trầm của điện ảnh Hong Kong. Thời kỳ phim đen trắng thập niên 1950 - 1960, tên tuổi Tạ Hiền phủ sóng qua các tác phẩm kiếm hiệp ngôn tình lãng mạn như Anh hùng xạ điêu (bản 1960 vai Dương Thiết Tâm) hay Thập bát la hán. Bước sang thập niên 1970 và 1980, ông tiếp tục nổi tiếng trên màn ảnh TVB khi thể hiện thành công vai La Tứ Hải, nhân vật thần bài trong bộ phim kinh điển Thiên Vương Chi Vương (tựa gốc: The Shell Game), vai diễn thương hiệu “Tứ ca” trở thành biểu tượng đại chúng và thành nghệ danh gắn với toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của nam tài tử. Bên cạnh đó, ông cũng để lại dấu ấn đậm nét qua các bộ phim cổ trang võ hiệp đình đám như Tiêu Thập Nhất Lang hay vai Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ năm 1982.

Đặc biệt, ở tuổi xế chiều, Tạ Hiền vẫn duy trì phong độ đỉnh cao khi xuất sắc đăng quang ngôi vị Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Giải Kim Tượng) 2022 nhờ vai diễn sát thủ về già trong tác phẩm Time năm 2021. Với chiến thắng này, ông đã đi vào lịch sử khi trở thành người cao tuổi nhất từng đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng, 85 tuổi.

Vai diễn Hùng Quang của Tạ Hiền trong phim Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001 để lại nhiều ấn tượng và khác biệt. (Ảnh: Sohu)

Trong số hàng trăm tác phẩm để đời, vai diễn Hùng Quang, ông bầu gian ác của Đội bóng Ma Quỷ trong kiệt tác hài thể thao Đội bóng Thiếu Lâm (2001) do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, được coi là một vai diễn phản diện tuyệt vời và hoàn toàn khác biệt trong sự nghiệp của Tạ Hiền.

Vai Hùng Quang trong Đội bóng Thiếu Lâm là một kẻ quyền lực và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiến thắng. Với thần thái cao ngạo cùng ánh mắt sắc lạnh. Cặp kính đen và mái tóc vuốt ngược đặc trưng cùng phong thái ung dung, nham hiểm đã tạo nên một đối trọng hoàn hảo với sự hài hước, chất phác, ngây ngô của nhân vật Tinh “Chân sắt” do Châu Tinh Trì thủ vai. Vai diễn phản diện với thể hiện sắc sảo của “Tứ Ca” trong vai Hùng Quang đã trở thành đối trọng mạnh mẽ, tạo sức hút khắc sâu vào ký ức của nhiều thế hệ giả châu Á.

Tạ Hiền đăng quang ngôi vị Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Giải Kim Tượng) 2022 khi ở tuổi 85. (Ảnh: Sohu)

Đời tư đào hoa và sự ra đi yên bình của một huyền thoại

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời tư của Tạ Hiền luôn là chủ đề tốn nhiều giấy mực của truyền thông bởi phong cách sống phóng khoáng, thời trang cá tính và đời tư vô cùng đào hoa. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân với những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí: Người vợ đầu tiên là Chân Trân, ngôi sao điện ảnh Đài Loan. Người vợ thứ hai là Địch Ba Lạp, Hoa hậu Hong Kong 1973.

Chính từ cuộc hôn nhân thứ 2 với người đẹp Địch Ba Lạp, cặp đôi đã sinh ra hai người con một trai, một gái và đều tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình là nam tài tử, ca sĩ nổi tiếng Tạ Đình Phong và nữ diễn viên Tạ Đình Đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của “Tứ ca” Tạ Hiền với người đẹp Địch Ba Lạp cũng không bền vững. Sau khi đường ai người nấy đi với Địch Ba Lạp, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tri kỷ vô cùng văn minh.

Gia đình Tạ Hiền, Địch Ba Lạp cùng hai con Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. (Ảnh: Sohu)

Trong những năm sau đó, Tạ Hiền có mối tình chênh lệch 49 tuổi với người đẹp Coco. Dù không tiến tới hôn nhân, cuộc tình này cũng từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực suốt hơn một thập kỷ. Dù vậy, Tạ Hiền luôn được đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến nhờ sự phóng khoáng, tự do và tinh thần trượng nghĩa.

Sau giải Kim Tượng năm 2022, Tạ Hiền chính thức rút lui khỏi màn ảnh và dành thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng xuất hiện cùng bạn bè thân thiết. Nam ca sĩ mới qua đời ở tuổi 89, sự ra đi của “Tứ Ca” để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và nhiều thế hệ khán giả. Hướng về sự ra đi của cha, diễn viên Tạ Đình Phong cùng gia đình chia sẻ rằng “Tạ Hiền đã sống một cuộc đời trọn vẹn và cống hiến hết mình cho nghệ thuật”. Nam ca sĩ mong muốn công chúng nhớ về cha mình không phải đau buồn, mà bằng hình ảnh một Tạ Hiền luôn phong độ, nở nụ cười rạng rỡ và sống hết mình với tinh thần “The show must go on”.