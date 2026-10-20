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Hoàng Rob biến hóa trong 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Thứ Ba, 18:49, 20/10/2026
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VOV.VN - Sau hai đêm Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại TP.HCM, Hoàng Rob để lại dấu ấn với hình ảnh khác so với một nghệ sĩ vốn gắn liền với cây đàn violin. Bên cạnh thế mạnh chuyên môn, anh thử sức với guitar điện, ca hát, vũ đạo và nhiều hình thức trình diễn trên sân khấu lớn.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM, quy tụ 33 Anh Tài. Trong chương trình, Hoàng Rob góp mặt ở nhiều tiết mục như Hỏa tâm, Thăng hoa, Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt Trời, Chiến, Tích tịch tình tang, Let Me Go, Ánh sáng của đời tôi, Và tôi cũng yêu em, Tóc ngắn...

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Hoàng Rob xuất hiện trong hai đêm Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại TP.HCM.

Nếu violin vẫn là dấu ấn quen thuộc, hai đêm concert cho thấy Hoàng Rob chủ động mở rộng phạm vi biểu diễn. Anh không chỉ đứng trên sân khấu với cây đàn đã làm nên tên tuổi mà còn tham gia ca hát, nhảy và thử sức với những nhạc cụ khác. 

hoang rob bien hoa trong 2 dem concert anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 2
Nam nghệ sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh violin trong các tiết mục Thăng hoa, Ánh sáng của đời tôi.

Trong Thăng hoa và Ánh sáng của đời tôi, violin tiếp tục giữ vai trò nổi bật. Tiếng đàn được đặt trong tổng thể sân khấu có nhiều lớp âm nhạc và trình diễn, qua đó giúp Hoàng Rob duy trì dấu ấn riêng giữa một chương trình quy tụ đông nghệ sĩ.

Một trong những hình ảnh khác biệt của Hoàng Rob tại concert xuất hiện ở tiết mục Chiến. Thay vì violin, nam nghệ sĩ cầm guitar điện, thể hiện một màu sắc biểu diễn mạnh và giàu năng lượng hơn. Đây cũng là chi tiết cho thấy anh không bó hẹp mình trong hình ảnh nghệ sĩ violin vốn đã quen thuộc với khán giả.

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Bên cạnh violin, Hoàng Rob mở rộng khả năng trình diễn qua guitar điện, ca hát và vũ đạo.

Ở Let Me Go, Hoàng Rob lại xuất hiện theo hướng khác với phần ca hát, trang phục và phong cách trình diễn hiện đại. Sự thay đổi giữa các tiết mục khiến hình ảnh của anh trên sân khấu trở nên đa dạng hơn, từ chất trữ tình của violin đến những phần trình diễn thiên về năng lượng và chuyển động.

Việc liên tục chuyển đổi giữa chơi nhạc cụ, hát và vũ đạo cũng đặt ra yêu cầu khác với hình thức biểu diễn violin độc lập. Nếu violin cần sự tập trung và kiểm soát kỹ thuật, ca hát và vũ đạo đòi hỏi khả năng phối hợp giữa hơi thở, chuyển động cơ thể và âm nhạc. Trong khuôn khổ concert, Hoàng Rob lựa chọn thử nghiệm đồng thời nhiều hình thức thay vì chỉ phát huy sở trường quen thuộc.

hoang rob bien hoa trong 2 dem concert anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 4

Điểm đáng chú ý là dù thử sức ở nhiều vai trò, violin vẫn không biến mất khỏi hình ảnh của Hoàng Rob. Cây đàn tiếp tục xuất hiện ở những tiết mục phù hợp, giữ vai trò như một dấu hiệu nhận diện, trong khi guitar điện, giọng hát hay vũ đạo góp thêm những lát cắt mới cho hình ảnh sân khấu của anh.

Hai đêm concert vì thế cho thấy một Hoàng Rob có phần khác với hình dung quen thuộc của khán giả. Từ một nghệ sĩ chủ yếu được biết đến với violin đương đại, anh đang mở rộng cách xuất hiện trên sân khấu qua ca hát, vũ đạo và các nhạc cụ khác.

hoang rob bien hoa trong 2 dem concert anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 5

Sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc rời bỏ thế mạnh đã định hình tên tuổi. Ngược lại, những thử nghiệm tại Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cho thấy Hoàng Rob vẫn giữ violin làm nền tảng, đồng thời tìm thêm những cách thể hiện mới để mở rộng hình ảnh của mình trước khán giả.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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