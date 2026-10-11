Hoàng Rob vào đội hình 17 Anh tài, nói về phiên bản mới của chính mình

Trong đêm chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hoàng Rob cùng Liên minh Khải Hoàn trình diễn tiết mục Thăng hoa. Tiếng violin của nam nghệ sĩ xuất hiện ngay từ phần mở màn, kết hợp cùng giọng hát và phần trình diễn của các thành viên trong đội.

Hoàng Rob trong đêm Chung kết 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Bên cạnh chơi violin, Hoàng Rob còn tham gia phần vũ đạo và cùng Huỳnh Lập, Jun Phạm xây dựng concept cho tiết mục. Ý tưởng sân khấu lấy cảm hứng từ câu chuyện về tương lai, nơi con người được tôi luyện trong môi trường công nghệ tiên tiến, gắn với hình ảnh sắt thép và những phòng thí nghiệm hiện đại trước khi bước ra khẳng định bản lĩnh và cá tính riêng.

Theo Hoàng Rob, điểm nhấn của ý tưởng không chỉ nằm ở công nghệ hay hình ảnh sắt thép mà còn là trái tim của con người. Trên sân khấu, khi các nhân vật bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hình ảnh trái tim sắt phía sau chuyển sang màu đỏ.

Hoàng Rob chơi violin trong tiết mục Thăng hoa của Liên minh Khải Hoàn.

“Trong tương lai, dạo này chúng ta hay nói đến công nghệ phát triển nhưng em nghĩ không có gì có thể thay thế được một trái tim có nhịp đập của con người”, Hoàng Rob chia sẻ.

Không chỉ ở đêm Chung kết 2, trong suốt Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hoàng Rob còn tham gia xây dựng concept, phát triển ý tưởng và tìm cách thể hiện phù hợp cho từng tiết mục.

Trước khi đến với chương trình, nam nghệ sĩ được biết đến với violin và hướng tiếp cận âm nhạc đương đại. Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh thử sức với hát, rap, nhảy và chơi thêm các nhạc cụ như keytar, guitar điện. Violin vẫn là dấu ấn xuyên suốt, song không còn là hình thức biểu diễn duy nhất mà Hoàng Rob lựa chọn trên sân khấu.

Hoàng Rob chính thức trở thành một trong 17 thành viên Gia tộc Anh tài toàn năng.

Nhìn lại hành trình tham gia chương trình, Hoàng Rob cho biết điều ý nghĩa với anh không chỉ là cơ hội đưa tiếng đàn violin đến gần hơn với khán giả mà còn là quá trình khám phá một phiên bản khác của chính mình.

“Em đã từng có rất nhiều chuyến phiêu lưu trong cuộc đời, tuy nhiên, mùa hè 2026 là chuyến phiêu lưu kỳ diệu nhất mà em đã từng trải qua. Không phải vì em đã đến được châu lục nào hay đi được bao xa mà bởi vì trên hành trình thực hiện mong muốn của mình, mong muốn lớn nhất của em khi bước chân vào ATVNCG là đem tiếng đàn violin đến với mọi người”, anh nói.

Nam nghệ sĩ cho biết trong quá trình thực hiện mong muốn này, anh nhận ra một khía cạnh khác của bản thân: “Trên hành trình làm điều đó, tự dưng em lại tìm ra một bản thể mới của em, bản thể dám thử những điều mới, dám tin vào mình một lần nữa để làm những điều mà mình chưa từng làm bao giờ trong cuộc đời. Em nghĩ đấy là điều tuyệt vời nhất mà em nhận được”.

Hoàng Rob cũng bày tỏ niềm vui khi trở thành thành viên Gia tộc Anh tài toàn năng: “Và điều tuyệt vời thứ hai đó là em có thể tự hào nói rằng từ nay tôi là một anh tài trong đại gia đình. Cảm ơn mọi người thật nhiều”.

Bên cạnh trải nghiệm trên sân khấu, Hoàng Rob cho biết anh trân trọng khoảng thời gian đồng hành cùng các thành viên khác trong chương trình. Nam nghệ sĩ đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả và FC Ánh Dương đã hỗ trợ mình trong suốt hành trình, gọi quãng thời gian này là “một mùa hè vĩnh cửu của tất cả chúng ta”.