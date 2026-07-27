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"Chiếc hộp nhạc" kết nối 5 Anh tài: Hoàng Rob tiết lộ ý tưởng phía sau

Thứ Hai, 09:28, 27/07/2026
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VOV.VN - Sau khi lên sóng tại Công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tiết mục "Let Me Go" của Nhà Hoa Lửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Concept sân khấu với hình tượng những "cao bồi thời đại mới" cùng hình ảnh "chiếc hộp nhạc" đặt ở trung tâm trở thành chủ đề dược bàn luận.

Nhà Hoa Lửa quy tụ năm Anh tài gồm Hoàng Dũng (thủ lĩnh), Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng. Ngoài vai trò biểu diễn, Hoàng Rob còn đảm nhận việc xây dựng concept và kịch bản tổng thể cho "Let Me Go".

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cho biết đây là nhiệm vụ "lớn nhất và cũng áp lực nhất" của anh tại Công diễn 1. Qua những chia sẻ của mình, Hoàng Rob hé lộ nhiều ý tưởng phía sau sân khấu, từ hình tượng các "cao bồi thời đại mới", "chiếc hộp nhạc" kết nối năm thành viên cho đến thông điệp về hành trình vượt qua giới hạn của bản thân.

chiec hop nhac ket noi 5 anh tai hoang rob tiet lo y tuong phia sau hinh anh 1
Nhà Hoa Lửa quy tụ năm Anh tài gồm Hoàng Dũng (thủ lĩnh), Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng.

Theo Hoàng Rob, anh mong muốn tạo nên một thế giới fantasy vừa quen vừa lạ. Khi tấm màn bạc mở ra, năm thành viên xuất hiện trong trang phục áo choàng đen với hình tượng những "cao bồi". Tuy nhiên, đây không phải hình ảnh cao bồi miền Viễn Tây quen thuộc.

Trong cách hình dung của anh, đó là những "cao bồi của thời đại mới" - những con người dám bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với giới hạn và nỗi sợ của chính mình. Đây cũng là tinh thần mà Hoàng Rob muốn truyền tải thông qua tiết mục, khi những chông gai lớn nhất không nằm ở bên ngoài mà ở chính mỗi con người.

Ở trung tâm sân khấu là hình ảnh "chiếc hộp nhạc" - chi tiết nhận được nhiều sự chú ý sau khi chương trình phát sóng. Theo Hoàng Rob, hình ảnh này không chỉ phục vụ phần dàn dựng mà còn mang ý nghĩa kết nối.

Anh cho rằng chiếc hộp nhạc là nơi năm cá tính nghệ thuật khác nhau gặp nhau. Mỗi thành viên có một hành trình, một màu sắc riêng nhưng âm nhạc chính là điểm chung để họ đồng hành, tạo nên tinh thần tập thể của Nhà Hoa Lửa.

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"Chiếc hộp nhạc" được Hoàng Rob xây dựng như biểu tượng kết nối năm thành viên Nhà Hoa Lửa

Không chỉ sử dụng biểu tượng, concept của "Let Me Go" còn được kể bằng sự chuyển đổi của màu sắc sân khấu. Tiết mục mở đầu với những bức chân dung trắng đen, sau đó dần chuyển sang gam cam và đỏ - màu sắc gắn liền với Nhà Hoa Lửa.

Theo chia sẻ của Hoàng Rob, nếu những gam màu đơn sắc tượng trưng cho những giới hạn và khả năng còn chưa được khám phá, thì sắc cam và đỏ đại diện cho sự trưởng thành, tự tin và tỏa sáng sau khi vượt qua thử thách. Sự chuyển đổi này góp phần truyền tải hành trình phát triển của các nghệ sĩ ngay trong phần trình diễn.

Sau khi tiết mục lên sóng, nhiều khán giả không chỉ nhắc đến âm nhạc hay năng lượng biểu diễn mà còn dành sự quan tâm cho câu chuyện phía sau concept sân khấu.

Trong bài viết của mình, Hoàng Rob cũng gọi Nhà Hoa Lửa là một "ốc đảo mát lành" sau những áp lực của vòng hội ngộ. Theo anh, đây là nơi bản thân được tận hưởng niềm vui làm âm nhạc cùng những nghệ sĩ tài năng và giàu bản sắc.

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Concept của "Let Me Go" nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau khi chương trình lên sóng

Nam nghệ sĩ cho rằng tinh thần ấy cũng được phản chiếu trong chính concept của "Let Me Go". Thay vì kể câu chuyện về sự đối đầu, sân khấu hướng đến sự kết nối, đồng hành và niềm tin vào những khả năng chưa được khám phá của mỗi con người.

Qua những chia sẻ lần đầu về quá trình xây dựng ý tưởng, Hoàng Rob cho thấy vai trò của mình không chỉ ở phần biểu diễn violin hay chơi keytar trên sân khấu, mà còn trong việc kết nối những màu sắc nghệ thuật khác nhau thành một câu chuyện chung. Concept với hình tượng "cao bồi thời đại mới" cùng "chiếc hộp nhạc" đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho "Let Me Go" tại Công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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