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Hơn 10.000 vận động viên trải nghiệm chạy bộ kết hợp âm nhạc tại TP.HCM

Thứ Sáu, 11:35, 31/07/2026
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VOV.VN - VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 khai mạc sáng 31/7 tại phường An Khánh, TP.HCM, quy tụ hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày trước khi diễn ra các nội dung thi đấu vào ngày 2/8.

Chạy bộ mở màn chuỗi hoạt động "The City Rhythm" kéo dài ba ngày từ 31/7 đến 2/8. VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 khắc họa hình ảnh một TP.HCM trẻ trung và phóng khoáng, một đô thị luôn chuyển động cùng nguồn năng lượng tích cực, thịnh vượng và tràn đầy cảm xúc.

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Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC).

Hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế chạy trong không gian tích hợp độc đáo giữa Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ, khám phá thành phố qua những cung đường biểu tượng, âm nhạc và nghệ thuật đường phố. Sáng 2/8, các vận động viên mới thi đầu chính thức với ba cự ly Half Marathon, 10km và 5km.

Điểm xuất phát của cự ly Half Marathon và 10km được đặt tại đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn) đi qua nhiều tuyến đường trung tâm trước khi về đích tại đường N12. Đối với cự ly 5km, vận động viên cũng xuất phát và về đích tại đường N12.

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Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện chia sẻ. (Ảnh: BTC).

Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của giải chạy là các trạm âm nhạc được bố trí xuyên suốt đường đua, kết nối người tham gia với nhịp đập thành phố, cổ vũ tinh thần vận động viên trên từng bước chạy.

Điểm nhấn của sự kiện là hệ sinh thái trải nghiệm được xây dựng xuyên suốt ba ngày. Từ khu vực Expo, Festival Zone, Music Booth đến các hoạt động giao lưu cùng đối tác và nhà tài trợ, mọi không gian đều được thiết kế theo tinh thần "The City Rhythm", mang đến cho vận động viên và người tham dự một hành trình khám phá thành phố bằng nhiều giác quan.

Đặc biệt, tối 1/8 sẽ diễn ra đại nhạc hội VPBank Prime's Night - Bứt phá từ hôm nay với sự góp mặt của các ca sỹ như Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình.

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Ban Tổ chức tri ân nhà tài trợ. (Ảnh: BTC).

"Thông qua mô hình kết hợp Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện thể thao thường niên mang bản sắc riêng của TP.HCM, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và giàu sức sống đến cộng đồng trong nước và quốc tế.", ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện, chia sẻ.

“Giải đấu có cách tiếp cận mới, gần với chuẩn quốc tế. Đây là mô hình kết hợp giữa thế thao với âm nhạc mới mẻ, các hoạt động trải nghiệm cộng đồng, giàu tiềm năng. Qua đó giúp mở rộng đối tượng tham gia, nhất là giới trẻ”, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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