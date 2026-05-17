Phạm Thị Hồng Lệ lên ngôi tại giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026

Hơn 8.000 VĐV từ khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế đã cùng nhau hội tụ về đảo Vũ Yên, thành phố Hoa phượng đỏ, vẽ nên bức tranh thể thao rực lửa và ngập tràn cảm hứng. Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 – Dấu chân thành phố Cảng đã chứng kiến những màn rượt đuổi tốc độ nghẹt thở của các VĐV hàng đầu, sự kiên cường bền bỉ của các vận động viên phong trào, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ khi bước qua vạch đích.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và tham gia chạy tại giải Hải Phòng Legacy Marathon 2026 cùng đông đảo các runner trên cả nước sáng 17/5

Được thiết kế không chỉ như một cuộc đua, nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026, Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 do Công ty CP Zaha Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải phòng tổ chức là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Sự đồng lòng, tinh thần kỷ luật và năng lượng tích cực của hàng chục CLB Runners đến từ mọi miền đất nước như CLB Runners MAE (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), CLB Runners Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), CLB 1983 Vietnam Runners (Hà Nội), CLB Đặng Xá Runner (Hà Nội), CLB Quảng Yên (Quảng Ninh) Bắc Ninh Runners, Thuỷ Nguyên Runners Hải Phòng… đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao cao thượng, biến giải đấu trở thành một ngày hội văn hóa – thể thao thành công vang dội và bùng nổ. Chất lượng chuyên môn của các cung đường tại giải đấu cũng được nâng cao với sự có mặt của các VĐV đỉnh cao như Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân của hàng loạt huy chương SEA Games cự ly 42km; VĐV Huỳnh Anh Khôi - ‘ông vua marathon’ Việt Nam.

Hải Phòng Legacy Marathon 2026 được định vị là một giải chạy mang thông điệp “Chạy Nhanh – Sống Xanh”. Sự kiện tiên phong lồng ghép khái niệm “Art For Climate” (Nghệ thuật vì Khí hậu) và tinh thần Thể thao vì Khí hậu (Sports for Climate) - hai nền tảng kết hợp sức mạnh của nghệ thuật và thể thao nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sự có mặt và tham gia chạy trực tiếp tại Hải Phòng Legacy Marathon 2026 của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu là một thông điệp mạnh mẽ, truyền lửa cho hàng ngàn runners tại giải. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa của Lãnh đạo Chính phủ kêu gọi cộng đồng thể thao cả nước cùng hướng tới mục tiêu và cam kết của Chính phủ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Hành động cụ thể đã được nhiều VĐV thực hiện thông qua chạy bộ kết hợp dọn rác tại nhiều địa điểm trên tất cả các cung đường chạy, giúp làm sạch cảnh quan thành phố Cảng Hải Phòng.

Nữ hoàng marathon Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ đã về nhất nội dung 42 km nữ

Không nằm ngoài dự đoán, "nữ hoàng marathon Việt Nam" Phạm Thị Hồng Lệ đã về nhất nội dung 42 km nữ, về nhì là VĐV Hoàng Hương Thủy trong khi VĐV Lê Minh Tuân cán đích ở vị trí thứ ba. Ở nội dung 42 km nam, Huỳnh Anh Khôi cũng khẳng định đẳng cấp hàng đầu Việt Nam khi cán đích ở vị trí đầu tiên trong khi Lê Văn Hương về nhì và Vũ Trọng Long xếp thứ ba chung cuộc.

Ông Nguyễn Khoa Trường, Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings Group cho biết: “Qua việc trực tiếp tham gia chạy tại Giải đấu ý nghĩa này, tôi thấy Marathon nói riêng và thể thao nói chung mang một sức mạnh to lớn định hình nên cuộc sống của tất cả chúng ta. Thông qua tinh thần Thể thao vì Khí hậu và Nghệ thuật vì Khí hậu (Art for Climate) của giải, hơn 8.000 VĐV đã thực sự truyền cảm hứng cho hàng triệu người cùng chung sức luyện tập thể thao hàng ngày và có những hành động cụ thể hơn để bảo vệ môi trường. Marathon không chỉ là hành trình của sức bền và ý chí, mà còn là nơi kết nối con người bằng những giá trị chung về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với tương lai. Thông qua giải chạy này, Thái An Holdings Group tin rằng mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng tới đích đến của cá nhân, mà còn lan tỏa thông điệp về một tương lai xanh, bền vững và nhân văn hơn cho các thế hệ mai sau”.

Các runner được trải nghiệm trang phục chính thức độc quyền của giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 từ nhà tài trợ PR Sport thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng bộ với cam kết chung tay nâng tầm hình ảnh giải đấu.

Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 thành công đã khẳng định tầm vóc của một sự kiện mang tính di sản, kết nối mạnh mẽ giữa phát triển thể chất, quảng bá văn hóa địa phương, tôn vinh nghệ thuật, thể thao vì sinh thái và vun đắp lòng nhân ái của người Việt Nam.