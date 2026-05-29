Come My Way của Sơn Tùng M-TP dù đạt 8,7 triệu view sau 13 giờ vẫn gây tranh cãi

Chỉ sau 12 giờ phát hành, MV “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP đã cán mốc khoảng 8,5 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của nam ca sĩ sau gần hai năm không phát hành sản phẩm cá nhân mới. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng cạnh tranh và thói quen tiêu thụ nội dung của khán giả thay đổi mạnh mẽ, việc một MV đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày vẫn là thành tích đáng chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy là một thực tế khác: Lần trở lại này của Sơn Tùng đang tạo ra nhiều tranh luận hơn là sự đồng thuận.

Từ nhiều năm nay, Sơn Tùng M-TP gần như là trường hợp đặc biệt của Vpop. Mỗi lần xuất hiện, anh không chỉ phát hành một bài hát mà tạo ra một sự kiện truyền thông. Sức mạnh của cộng đồng Sky giúp sản phẩm của nam ca sĩ luôn có lượng tương tác khổng lồ ngay từ những giờ đầu tiên. Khả năng huy động người hâm mộ, sức nóng trên mạng xã hội và độ phủ truyền thông khiến các con số lượt xem của Sơn Tùng gần như luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

“Come My Way” một lần nữa cho thấy điều đó. Sau 2 năm chờ đợi, người hâm mộ đã dành sự quan tâm rất lớn cho sản phẩm mới. Hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn phản ánh sự trung thành và sức mạnh của fandom nhiều hơn là chất lượng âm nhạc thuần túy. Đây cũng là điều thường thấy với những ngôi sao sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên thế giới.

Thế nhưng, nếu phần lượt xem mang đến sự khẳng định về sức hút ngôi sao, thì phần âm nhạc lại chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ tương xứng với kỳ vọng.

Phần hình ảnh trong "Come My Way" nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.

Ngay sau khi MV ra mắt, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả đánh giá cao tham vọng quốc tế hóa của Sơn Tùng khi lựa chọn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và kết hợp cùng rapper gốc Việt Tyga. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về hình ảnh, phần âm nhạc lại nhận được phản hồi khá dè dặt.

Nhiều người cho rằng “Come My Way” sở hữu giai điệu hiện đại, tiệm cận xu hướng Afrobeats và pop quốc tế, nhưng lại thiếu điểm nhấn đủ mạnh để tạo cảm giác bùng nổ. Ca khúc phát triển theo hướng nhẹ nhàng, đều nhịp, không có đoạn cao trào rõ rệt khiến trải nghiệm nghe lần đầu tương đối khó nhớ. Một bộ phận khán giả thậm chí nhận xét đây là sản phẩm “kén người nghe” hơn cả “Making My Way” – ca khúc từng gây tranh cãi trước đó của Sơn Tùng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh cũng tạo nên những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cách phát âm và xử lý ca từ chưa thực sự tự nhiên khiến bài hát thiếu độ mềm mại cần thiết. Trong khi đó, phần góp giọng của Tyga được đánh giá an toàn, chưa tạo được khoảnh khắc bứt phá đủ mạnh để trở thành điểm nhấn đáng nhớ của toàn bộ ca khúc.

Điều thú vị là nghịch lý quen thuộc trong sự nghiệp của Sơn Tùng lại tiếp tục xuất hiện. Thành tích luôn rất cao nhưng tranh luận cũng luôn rất lớn. Từ “Chạy ngay đi”, “Hãy trao cho anh” cho đến “There’s No One At All”, hầu hết các sản phẩm của nam ca sĩ đều từng trải qua những cuộc tranh cãi gay gắt. Điều đó phản ánh vị thế đặc biệt của Sơn Tùng trong Vpop: Anh là nghệ sĩ hiếm hoi mà mỗi lần phát hành sản phẩm đều trở thành chủ đề được cả người hâm mộ lẫn công chúng đại chúng quan tâm.

Màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga được xem là bước đi mới trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của nam ca sĩ.

Ở tuổi 32, Sơn Tùng dường như không còn quá tập trung vào việc tạo ra những bản hit dễ nghe theo công thức quen thuộc. “Come My Way” cho thấy nam ca sĩ đang theo đuổi một hướng đi rộng hơn, mang tính toàn cầu hơn, nơi âm nhạc, thời trang, hình ảnh và các biểu tượng văn hóa được đặt trong cùng một chiến lược xây dựng thương hiệu nghệ sĩ.

Dẫu vậy, thành công của một ca khúc đôi khi không được quyết định hoàn toàn trong 12 giờ hay vài ngày đầu tiên. Những cuộc tranh luận hiện nay có thể là dấu hiệu cho thấy “Come My Way” đang đứng trước thử thách lớn nhất: Vượt qua sức nóng của một sự kiện để trở thành một bài hát thực sự sống lâu trong đời sống âm nhạc.

Và đó có lẽ mới là thước đo quan trọng nhất đối với màn trở lại của Sơn Tùng M-TP.