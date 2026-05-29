English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Come My Way của Sơn Tùng M-TP dù đạt 8,7 triệu view sau 13 giờ vẫn gây tranh cãi

Thứ Sáu, 09:08, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 năm vắng bóng, Sơn Tùng M-TP trở lại với Come My Way và nhanh chóng đạt khoảng 8,5 triệu lượt xem sau 12 giờ phát hành. Thành tích tiếp tục khẳng định sức hút của nam ca sĩ cùng cộng đồng fan hùng hậu song ca khúc cũng gây nhiều tranh luận khi phần âm nhạc chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng.

Chỉ sau 12 giờ phát hành, MV “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP đã cán mốc khoảng 8,5 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của nam ca sĩ sau gần hai năm không phát hành sản phẩm cá nhân mới. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt ngày càng cạnh tranh và thói quen tiêu thụ nội dung của khán giả thay đổi mạnh mẽ, việc một MV đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày vẫn là thành tích đáng chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy là một thực tế khác: Lần trở lại này của Sơn Tùng đang tạo ra nhiều tranh luận hơn là sự đồng thuận.

Từ nhiều năm nay, Sơn Tùng M-TP gần như là trường hợp đặc biệt của Vpop. Mỗi lần xuất hiện, anh không chỉ phát hành một bài hát mà tạo ra một sự kiện truyền thông. Sức mạnh của cộng đồng Sky giúp sản phẩm của nam ca sĩ luôn có lượng tương tác khổng lồ ngay từ những giờ đầu tiên. Khả năng huy động người hâm mộ, sức nóng trên mạng xã hội và độ phủ truyền thông khiến các con số lượt xem của Sơn Tùng gần như luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường.

“Come My Way” một lần nữa cho thấy điều đó. Sau 2 năm chờ đợi, người hâm mộ đã dành sự quan tâm rất lớn cho sản phẩm mới. Hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn phản ánh sự trung thành và sức mạnh của fandom nhiều hơn là chất lượng âm nhạc thuần túy. Đây cũng là điều thường thấy với những ngôi sao sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên thế giới.

Thế nhưng, nếu phần lượt xem mang đến sự khẳng định về sức hút ngôi sao, thì phần âm nhạc lại chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ tương xứng với kỳ vọng.

come my way cua son tung m-tp du dat 8,7 trieu view sau 13 gio van gay tranh cai hinh anh 1
Phần hình ảnh trong "Come My Way" nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn.

Ngay sau khi MV ra mắt, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả đánh giá cao tham vọng quốc tế hóa của Sơn Tùng khi lựa chọn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và kết hợp cùng rapper gốc Việt Tyga. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về hình ảnh, phần âm nhạc lại nhận được phản hồi khá dè dặt.

Nhiều người cho rằng “Come My Way” sở hữu giai điệu hiện đại, tiệm cận xu hướng Afrobeats và pop quốc tế, nhưng lại thiếu điểm nhấn đủ mạnh để tạo cảm giác bùng nổ. Ca khúc phát triển theo hướng nhẹ nhàng, đều nhịp, không có đoạn cao trào rõ rệt khiến trải nghiệm nghe lần đầu tương đối khó nhớ. Một bộ phận khán giả thậm chí nhận xét đây là sản phẩm “kén người nghe” hơn cả “Making My Way” – ca khúc từng gây tranh cãi trước đó của Sơn Tùng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh cũng tạo nên những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cách phát âm và xử lý ca từ chưa thực sự tự nhiên khiến bài hát thiếu độ mềm mại cần thiết. Trong khi đó, phần góp giọng của Tyga được đánh giá an toàn, chưa tạo được khoảnh khắc bứt phá đủ mạnh để trở thành điểm nhấn đáng nhớ của toàn bộ ca khúc.

Điều thú vị là nghịch lý quen thuộc trong sự nghiệp của Sơn Tùng lại tiếp tục xuất hiện. Thành tích luôn rất cao nhưng tranh luận cũng luôn rất lớn. Từ “Chạy ngay đi”, “Hãy trao cho anh” cho đến “There’s No One At All”, hầu hết các sản phẩm của nam ca sĩ đều từng trải qua những cuộc tranh cãi gay gắt. Điều đó phản ánh vị thế đặc biệt của Sơn Tùng trong Vpop: Anh là nghệ sĩ hiếm hoi mà mỗi lần phát hành sản phẩm đều trở thành chủ đề được cả người hâm mộ lẫn công chúng đại chúng quan tâm.

come my way cua son tung m-tp du dat 8,7 trieu view sau 13 gio van gay tranh cai hinh anh 2
Màn kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga được xem là bước đi mới trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của nam ca sĩ. 

Ở tuổi 32, Sơn Tùng dường như không còn quá tập trung vào việc tạo ra những bản hit dễ nghe theo công thức quen thuộc. “Come My Way” cho thấy nam ca sĩ đang theo đuổi một hướng đi rộng hơn, mang tính toàn cầu hơn, nơi âm nhạc, thời trang, hình ảnh và các biểu tượng văn hóa được đặt trong cùng một chiến lược xây dựng thương hiệu nghệ sĩ.

Dẫu vậy, thành công của một ca khúc đôi khi không được quyết định hoàn toàn trong 12 giờ hay vài ngày đầu tiên. Những cuộc tranh luận hiện nay có thể là dấu hiệu cho thấy “Come My Way” đang đứng trước thử thách lớn nhất: Vượt qua sức nóng của một sự kiện để trở thành một bài hát thực sự sống lâu trong đời sống âm nhạc.

Và đó có lẽ mới là thước đo quan trọng nhất đối với màn trở lại của Sơn Tùng M-TP.

son_tung_mtp_11.jpg

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: VOV Sơn Tùng M-TP Come My Way Vpop âm nhạc giải trí Việt Nam nghệ sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?
Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?

VOV.VN - Từ cậu bé mang dòng máu Việt lớn lên ở Compton đến rapper sở hữu hàng loạt bản hit tỷ view của hip hop Mỹ, Tyga là cái tên từng định hình văn hóa rap đại chúng suốt hơn một thập kỷ. Sự trở lại của anh trong ca khúc “Come My Way” cùng Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây chú ý toàn cầu.

Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?

Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?

VOV.VN - Từ cậu bé mang dòng máu Việt lớn lên ở Compton đến rapper sở hữu hàng loạt bản hit tỷ view của hip hop Mỹ, Tyga là cái tên từng định hình văn hóa rap đại chúng suốt hơn một thập kỷ. Sự trở lại của anh trong ca khúc “Come My Way” cùng Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây chú ý toàn cầu.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ
Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3
Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu
BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61
Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61

VOV.VN - Từng là tài tử cát-xê cao bậc nhất Hollywood, Nicolas Cage ở tuổi 61 vẫn tiếp tục bước vào thử thách mới với “Spider-Noir”. Series noir đen tối của Marvel được kỳ vọng sẽ mở ra một hình tượng gai góc, nhiều chiều sâu và khác biệt bậc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61

Từng là tài tử cát-xê hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage vẫn chọn thử thách tuổi 61

VOV.VN - Từng là tài tử cát-xê cao bậc nhất Hollywood, Nicolas Cage ở tuổi 61 vẫn tiếp tục bước vào thử thách mới với “Spider-Noir”. Series noir đen tối của Marvel được kỳ vọng sẽ mở ra một hình tượng gai góc, nhiều chiều sâu và khác biệt bậc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ
Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ

VOV.VN - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chất kích thích lại len vào đời sống giải trí và được một bộ phận người trẻ xem như biểu hiện của “chất nghệ”? Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngộ nhận đáng báo động về sáng tạo và cá tính.

Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ

Khi chất kích thích bị ngộ nhận là một phần của đời sống nghệ sĩ

VOV.VN - Liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ bị phát hiện liên quan đến ma túy khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chất kích thích lại len vào đời sống giải trí và được một bộ phận người trẻ xem như biểu hiện của “chất nghệ”? Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngộ nhận đáng báo động về sáng tạo và cá tính.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt