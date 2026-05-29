Từ cậu bé gốc Việt đến biểu tượng rap Mỹ: Tyga là ai?

Giữa lúc ca khúc “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP và Tyga vừa ra mắt ngày 28/5 và nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khán giả Việt Nam một lần nữa tò mò về rapper người Mỹ mang dòng máu Việt từng tạo nên hàng loạt bản hit tỷ view của hip hop toàn cầu.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh hào nhoáng của Tyga – rapper gắn với siêu xe, tiệc tùng và văn hóa Hollywood lại là câu chuyện của một cậu bé lớn lên giữa Compton, vùng đất được xem là cái nôi của rap đường phố Mỹ.

Tyga tên thật là Michael Ray Stevenson, sinh năm 1989 tại California. Anh mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam từ phía mẹ. Chính xuất thân đa văn hóa này phần nào tạo nên màu sắc đặc biệt cho Tyga giữa thế giới hip hop Mỹ vốn cạnh tranh khốc liệt.

Lớn lên ở Compton – nơi từng sản sinh ra những tượng đài như Dr. Dre, Kendrick Lamar hay Eazy-E, Tyga sớm chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa rap đường phố bờ Tây. Tuy nhiên thay vì đi theo hướng rap “hàn lâm” thiên về lyric và thông điệp xã hội, anh chọn phong cách dễ tiếp cận hơn: Beat bắt tai, flow đơn giản, giàu năng lượng tiệc tùng và đậm chất giải trí đại chúng.

Sau nhiều năm hoạt động underground, Tyga bắt đầu nổi lên vào cuối những năm 2000. Nhưng phải đến “Rack City” năm 2011, tên tuổi anh mới thực sự bùng nổ toàn cầu. Bản hit với phần beat tối giản nhưng gây nghiện nhanh chóng trở thành hiện tượng của hip hop Mỹ, giúp Tyga bước vào hàng ngũ rapper mainstream đình đám nhất thời điểm đó.

Từ cú hích này, Tyga liên tục tạo ra các ca khúc ăn khách như “Faded”, “Hookah”, “Ayo”, “Dip” hay đặc biệt là “Taste” – MV đã vượt mốc hàng tỷ lượt xem trên YouTube. Trong thời kỳ streaming bùng nổ, Tyga trở thành một trong những rapper sở hữu lượng nghe trực tuyến khổng lồ trên Spotify và YouTube, với hàng chục ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt stream.

Điểm mạnh lớn nhất của Tyga không nằm ở kỹ thuật rap phức tạp mà ở khả năng tạo hit. Anh được xem là một trong những “hitmaker” tiêu biểu của hip hop Mỹ thập niên 2010 – thế hệ nghệ sĩ đưa rap bước sâu vào văn hóa pop đại chúng toàn cầu.

Trong suốt sự nghiệp, Tyga nhiều lần xuất hiện tại các lễ trao giải lớn như Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards và từng nhận đề cử tại Grammy Awards. Âm nhạc của anh cũng góp phần định hình xu hướng club rap và party rap hiện đại tại Mỹ.

Không chỉ âm nhạc, Tyga còn nổi tiếng bởi hình tượng xa hoa kiểu Hollywood: Bộ sưu tập siêu xe, thời trang hàng hiệu, những buổi tiệc đắt đỏ và đời tư luôn phủ kín truyền thông giải trí. Nam rapper từng là gương mặt quen thuộc trên mặt báo Mỹ nhờ các mối quan hệ với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kylie Jenner.

Dù vậy, với khán giả Việt Nam, điều khiến Tyga trở nên đặc biệt vẫn là nguồn gốc Việt hiếm hoi giữa dòng chảy mainstream hip hop Mỹ. Trong nhiều năm, anh được xem là một trong số rất ít nghệ sĩ mang dòng máu Việt đạt vị thế ngôi sao hạng A trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Chính vì thế, màn kết hợp với Sơn Tùng M-TP trong “Come My Way” được xem là cuộc giao thoa thú vị giữa V-pop và hip hop Mỹ. Một bên là nghệ sĩ Việt Nam sở hữu lượng fan đông đảo, bên còn lại là rapper từng tạo nên nhiều bản hit tỷ view toàn cầu.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Tyga có thể không còn ở đỉnh cao như thời kỳ “Rack City” hay “Taste”, nhưng sức ảnh hưởng của anh với văn hóa hip hop đại chúng Mỹ vẫn rất rõ nét. Và với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh một rapper mang gốc Việt xuất hiện trong dự án quốc tế cùng Sơn Tùng tiếp tục là câu chuyện đặc biệt của âm nhạc toàn cầu hóa hôm nay.

