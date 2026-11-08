English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Jun Phạm, Quốc Thiên “đấu đá” trong Quán nhà Haha, Minh Hằng phải lên tiếng

Chủ Nhật, 08:24, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 4 “Quán nhà Haha”, Jun Phạm và Quốc Thiên liên tục có những màn tranh luận hài hước khi cùng các thành viên chuẩn bị thực đơn chay. Chứng kiến cả hai “đấu đá” chỉ vì một ly trà, Minh Hằng phải thốt lên: “Bán đồ chay nhưng tâm không tịnh”.

Tập 4 “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực Huế của dàn nghệ sĩ Jun Phạm, Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm, Bùi Công Nam, Duy Khánh và các thành viên. Bên cạnh chuyến tham quan làng cổ Phước Tích hơn 500 năm tuổi, chương trình mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi cả nhóm trở lại công việc bán hàng với thực đơn chay.

Sau một ngày vắng mặt vì lịch trình riêng, Quốc Thiên trở lại quán cùng những món quà dành tặng mọi người. Trước đó, trong bữa tối của cả nhà, nam ca sĩ đã gọi điện về hỏi thăm. Vừa nhìn thấy cô Bé qua màn hình, Quốc Thiên ngọt ngào cất tiếng “con chào má”, khiến không khí gia đình thêm thân mật.

jun pham, quoc thien dau da trong quan nha haha, minh hang phai len tieng hinh anh 1
Dàn cast “Quán nhà Haha” tiếp tục hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực Huế trong tập 4.

Ngay khi trở lại, Quốc Thiên nhanh chóng nhập cuộc cùng các thành viên chuẩn bị đón khách. Lần này, Quán nhà Haha đổi vị với hai món chay gồm bún nước và miến khô. Trong lúc bàn bạc tên gọi, Hai Thiện hào hứng đề xuất đặt tên hai món lần lượt là “Thủy Tinh” và “Sơn Tinh”.

Ý tưởng tưởng chừng đơn giản lại khiến cả nhóm nhiều lần nhầm lẫn giữa hai món ăn. Không khí trong bếp vốn đã tất bật càng trở nên rối ren khi các thành viên vừa phải nhớ tên món, vừa chuẩn bị nguyên liệu và phục vụ thực khách.

Cả Thuận đảm nhận vị trí bếp trưởng món miến khô, trong khi cô Bé phụ trách bún nước. Các thành viên còn lại chia nhau sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị dụng cụ và phục vụ khách. Quốc Thiên có phen liên tục “rơi lệ” khi cắt hành, còn Ngọc Thanh Tâm khiến Jun Phạm và Minh Hằng không khỏi lo lắng với màn xào cà rốt gặp trục trặc.

jun pham, quoc thien dau da trong quan nha haha, minh hang phai len tieng hinh anh 2
Quốc Thiên trở lại Quán nhà Haha, nhanh chóng nhập cuộc chuẩn bị thực đơn chay cùng các thành viên.

Đáng chú ý, dù đang chuẩn bị thực đơn chay, Jun Phạm và Quốc Thiên vẫn không quên những màn tranh luận quen thuộc. Khi thưởng thức ly trà do Ngọc Thanh Tâm pha, Jun Phạm nhận xét trà hơi nhạt. Quốc Thiên lập tức phản bác, cho rằng vị trà như vậy mới giúp giải khát.

Từ một lời nhận xét về ly trà, cả hai nhanh chóng bước vào màn tranh luận qua lại đầy hài hước. Chứng kiến tình huống này, Minh Hằng phải lên tiếng: “Bán đồ chay nhưng tâm không tịnh”. Câu nói của nữ ca sĩ khiến màn tung hứng giữa các thành viên càng thêm thú vị.

Không chỉ Jun Phạm và Quốc Thiên, Duy Khánh cũng góp phần tạo nên những tình huống gây cười trong ngày bán hàng. Được giao nhiệm vụ lấy nguyên liệu và dụng cụ, nam diễn viên liên tục chạy tới chạy lui để hỗ trợ gian bếp.

jun pham, quoc thien dau da trong quan nha haha, minh hang phai len tieng hinh anh 3

Trong lúc phục vụ, Duy Khánh còn mải đứng uống nước sau khi nhận món từ khách mà quên thông báo lại cho bếp. Anh nhanh chóng bị Hai Thiện và Minh Hằng nhắc nhở vì khiến quá trình chuẩn bị món ăn bị gián đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, Duy Khánh còn biến việc gọi món thành một màn kể chuyện khi nhiệt tình giải thích cho thực khách về Sơn Tinh - Thủy Tinh, gắn với tên gọi hai món chay của quán. Dù phần giới thiệu khá dài dòng, các vị khách vẫn vui vẻ hưởng ứng và tung hứng cùng nam diễn viên.

Khép lại ngày bán, Quán nhà Haha đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Ngọc Thanh Tâm và dì của Jun Phạm. Sự xuất hiện của người thân các thành viên đánh dấu một cái kết ấm cúng sau ngày làm việc nhiều tiếng cười.

Bên cạnh những tình huống hài hước trong gian bếp, tập 4 còn đưa khán giả đến với làng cổ Phước Tích, nơi có nghề gốm truyền thống lâu đời. Tại đây, các thành viên được trải nghiệm làm gốm, thưởng thức bánh bông cây tiến vua và tìm hiểu câu chuyện về chiếc om đất từng dùng để nấu cơm dâng vua.

Trong cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng, các thành viên được nghe kể về lịch sử nghề gốm Phước Tích, cũng như những trăn trở trong việc gìn giữ và truyền nghề cho thế hệ trẻ. Theo lời cụ Diễn, những chiếc om dùng để nấu cơm tiến vua sau khi hoàn thành không được giữ lại trong làng mà phải đập vỡ để tránh phạm thượng.

jun pham, quoc thien dau da trong quan nha haha, minh hang phai len tieng hinh anh 4
Bánh bông cây tiến vua cùng nhiều món bánh truyền thống của Huế.

Trở về nhà sau chuyến tham quan, cả nhóm quây quần bên nồi cháo bò do cô Bé chuẩn bị. Sự đảm đang, tháo vát nhưng luôn nhẹ nhàng của cô trở thành nguồn cảm hứng để Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam cùng sáng tác một ca khúc về hình ảnh người con xứ Huế.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quán nhà Haha tập 2: Dàn cast tất bật mở quán, những màn "quậy" cười nghiêng ngả
Quán nhà Haha tập 2: Dàn cast tất bật mở quán, những màn "quậy" cười nghiêng ngả

VOV.VN - Tập 2 Quán nhà Haha đưa Minh Hằng và Quốc Thiên vào guồng bán quán tại làng Nham Biều (Huế). Quốc Thiên đến với tâm thế “quản lý” nhưng liên tục bị giao rửa chén. Còn “bếp trưởng” Jun Phạm thì khiến cả nhà bật cười vì nồi nước dùng ngọt lạ.

Quán nhà Haha tập 2: Dàn cast tất bật mở quán, những màn "quậy" cười nghiêng ngả

Quán nhà Haha tập 2: Dàn cast tất bật mở quán, những màn "quậy" cười nghiêng ngả

VOV.VN - Tập 2 Quán nhà Haha đưa Minh Hằng và Quốc Thiên vào guồng bán quán tại làng Nham Biều (Huế). Quốc Thiên đến với tâm thế “quản lý” nhưng liên tục bị giao rửa chén. Còn “bếp trưởng” Jun Phạm thì khiến cả nhà bật cười vì nồi nước dùng ngọt lạ.

Dàn cast “Gia đình Haha” mở quán ăn, người stress, người gặp sự cố với khách
Dàn cast “Gia đình Haha” mở quán ăn, người stress, người gặp sự cố với khách

VOV.VN - Dàn cast “Gia đình Haha” bước vào thử thách mới khi trực tiếp mở quán, nấu ăn và phục vụ thực khách. Jun Phạm thừa nhận “rất mệt và stress”, Duy Khánh hoảng loạn vì làm đổ nước lên đầu khách, còn Ngọc Thanh Tâm tự “thăng cấp” mở quầy nước.

Dàn cast “Gia đình Haha” mở quán ăn, người stress, người gặp sự cố với khách

Dàn cast “Gia đình Haha” mở quán ăn, người stress, người gặp sự cố với khách

VOV.VN - Dàn cast “Gia đình Haha” bước vào thử thách mới khi trực tiếp mở quán, nấu ăn và phục vụ thực khách. Jun Phạm thừa nhận “rất mệt và stress”, Duy Khánh hoảng loạn vì làm đổ nước lên đầu khách, còn Ngọc Thanh Tâm tự “thăng cấp” mở quầy nước.

Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"
Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

VOV.VN - Chương trình thực tế "Quán Nhà Haha" chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh. Với format mới, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp vận hành quán ăn, quảng bá ẩm thực và văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho khán giả.

Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh...tái xuất trong "Quán nhà Haha"

VOV.VN - Chương trình thực tế "Quán Nhà Haha" chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh. Với format mới, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp vận hành quán ăn, quảng bá ẩm thực và văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho khán giả.

Khán giả xúc động ngày "Gia đình Haha" trở lại bản Liền
Khán giả xúc động ngày "Gia đình Haha" trở lại bản Liền

VOV.VN - “Gia đình Haha” trở lại bản Liền (Lào Cai) với 5 tập đặc biệt giữa mùa đông mưa lạnh, sương mù. Ngày đoàn viên có bữa cơm sum vầy, cảnh đội mưa lợp mái và những món quà khán giả gửi tặng. Nhiều người xem “rưng rưng” khi giai điệu quen thuộc vang lên.

Khán giả xúc động ngày "Gia đình Haha" trở lại bản Liền

Khán giả xúc động ngày "Gia đình Haha" trở lại bản Liền

VOV.VN - “Gia đình Haha” trở lại bản Liền (Lào Cai) với 5 tập đặc biệt giữa mùa đông mưa lạnh, sương mù. Ngày đoàn viên có bữa cơm sum vầy, cảnh đội mưa lợp mái và những món quà khán giả gửi tặng. Nhiều người xem “rưng rưng” khi giai điệu quen thuộc vang lên.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt