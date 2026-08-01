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Kim Go Eun giành giải cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh

Thứ Bảy, 10:27, 01/08/2026
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VOV.VN - Kim Go Eun, nữ diễn viên chính trong hai bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất năm 2025 “You and Everything Else” (2025) của Netflix và phim tình cảm “Yumi’s Cells” (2021–2026) của Tving đã nhận được giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm.

Cùng với Kim Go Eun, nam diễn viên phụ trong “Đặc vụ Kim tái xuất” của đài SBS Yoon Kyung Ho đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm cho vai diễn của mình trong bộ phim “Huyền thoại người lính bếp núc” của đài Tving.

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Nữ diễn viên Kim Go Eun tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm, diễn ra tại Paradise City trên đảo Yeongjong, Incheon ngày 31/7. (Ảnh: Yonhap)

“Tôi chưa bao giờ coi việc được tham gia vào một dự án là điều hiển nhiên. Tôi luôn cố gắng tiếp cận mọi vai trò với sự chân thành, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để khán giả luôn tò mò về những khả năng diễn xuất khác của tôi, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều cơ hội hơn nữa”, Kim Go Eun chia sẻ trong nước mắt sau khi nhận giải Nhất.

Đây là chiến thắng thứ hai của Kim Go Eun tại lễ trao giải thường niên này, sau khi cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai chính Yu Mi trong mùa đầu tiên của “Yumi’s Cells” tại lễ trao giải đầu tiên vào năm 2022.

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Yoona (bên trái) và Jun Hyun Moo tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm, diễn ra tại Paradise City trên đảo Yeongjong, Incheon ngày 31/7. (Ảnh: Yonhap)

Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh vinh danh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình và phát trực tuyến, tách biệt với Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Các đề cử được lựa chọn thông qua các cuộc thăm dò trực tuyến và đánh giá của các phóng viên Sports Chosun cùng các chuyên gia trong ngành. Người chiến thắng được lựa chọn bởi một hội đồng gồm sáu chuyên gia và phiếu bầu của người hâm mộ, trong đó phiếu bầu chiếm một phần bảy tổng điểm.

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Nam diễn viên Park Ji Hoon tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm, diễn ra tại Paradise City trên đảo Yeongjong, Incheon ngày 31/7. (Ảnh: Yonhap)

Bộ phim “The Scarecrow” của ENA dẫn đầu danh sách đề cử năm nay với tổng cộng sáu hạng mục. Park Hae Soo đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn thám tử truy tìm kẻ giết người hàng loạt trong bộ phim kinh dị bí ẩn này. 

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Park Hae Soo trong phim truyền hình “The Scarecrow” của ENA. (Ảnh: KT STUDIO GENIE)

Tuy nhiên, giải thưởng cao nhất dành cho phim truyền hình thuộc về bộ phim hài giả tưởng của đài Tving “Huyền thoại người lính bếp núc” với sự tham gia của Park Ji Hoon trong vai một người lính trẻ phục vụ bữa ăn trong nhà ăn quân đội. Yoon Kyung Ho, người gần đây cũng gặt hái thành công với loạt phim hành động của đài SBS “Đặc vụ Kim tái xuất”, đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của mình trong bộ phim của đài Tving.

Shin Hye Seon đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn bậc thầy lừa đảo trong bộ phim kinh dị “The Art of Sarah” của Netflix.

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Ảnh chụp từ mùa đầu tiên của chương trình hẹn hò “Better Late Than Single” năm 2025. (Ảnh: Netflix)

Trong hạng mục chương trình giải trí, mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế hẹn hò “Better Late Than Single” năm của Netflix đã giành giải Chương trình giải trí xuất sắc nhất. Chương trình đã trở lại với mùa thứ hai vào đầu tháng 7 vừa qua với một nhóm thí sinh mới không phải người nổi tiếng, chưa từng hẹn hò trước đây, cùng nhau tìm kiếm tình yêu.

Chương trình truyền hình thực tế “Screwballs” năm 2025 của Netflix và “Saturday Night Live Korea 8” năm 2021 của Coupang Play cũng là những người chiến thắng lớn. Kim Sook của “Screwballs” đã giành giải Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất, trong khi Kim Won Hoon của “Saturday Night Live Korea” đoạt giải Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất. 

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Nam diễn viên hài Kim Won Hoon tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm, diễn ra tại Paradise City trên đảo Yeongjong, Incheon ngày 31/7. (Ảnh: Yonhap)

Kim Won Hoon, với vẻ mặt xúc động rõ rệt, đã mang một đạo cụ hình “Sổ Tử Thần” lên sân khấu để nhận giải thưởng, ám chỉ cuốn sổ trong bộ truyện tranh mà bất cứ ai có tên được viết vào đó đều sẽ chết. “Mỗi khi tham dự lễ trao giải, tôi không chuẩn bị bài phát biểu nhận giải, mà là cách tôi sẽ phản ứng nếu không thắng giải. Tôi định viết tên các nhà tổ chức vào cuốn Sổ Tử Thần nếu không thắng, nhưng vì các bạn đã trao giải cho tôi, nên tôi sẽ tha cho các bạn” Kim Won Hoon nói đùa.

Thư Vũ/VOV.VN
Yonhap
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