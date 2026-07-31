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So Ji Sub xấu hổ, không dám xem lại clip lần đầu gặp vợ

Thứ Sáu, 15:24, 31/07/2026
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VOV.VN - So Ji Sub thừa nhận anh vẫn chưa thể xem lại đoạn video ghi lại lần đầu gặp gỡ người vợ hiện tại, Cho Eun Jung. Nam diễn viên cho biết khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy quá xấu hổ dù đã nhiều năm trôi qua.

Sau khi bộ phim truyền hình hành động báo thù “Đặc vụ Kim tái khởi động” của đài SBS kết thúc, So Ji Sub có cuộc phỏng vấn chia sẻ về thành công của tác phẩm cũng như một số câu chuyện trong cuộc sống cá nhân.

Nam diễn viên cho biết anh vẫn chưa hết bất ngờ trước sức hút của bộ phim. “Tôi vẫn không thể tin được và vô cùng biết ơn. Thật khó tin là tỷ lệ người xem đã vượt quá 20%”, So Ji Sub nói.

Anh tiết lộ bản thân và đạo diễn nhiều lần đặt câu hỏi về thành công vượt ngoài mong đợi của tác phẩm. “Thật sự cảm giác như tôi đang bị trêu chọc vậy. Tôi và đạo diễn cứ liên tục nói: ‘Làm sao điều này có thể xảy ra?’”, nam diễn viên chia sẻ.

so ji sub xau ho, khong dam xem lai clip lan dau gap vo hinh anh 1
So Ji Sub và vợ, Cho Eun Jung

“Đặc vụ Kim tái khởi động” khởi đầu với tỷ lệ người xem toàn quốc 9,5%. Đến tập thứ tư, bộ phim vượt mốc 20% và khép lại với tỷ lệ người xem 23%.

Theo So Ji Sub, mức độ nổi tiếng của bộ phim thể hiện rõ trong cuộc sống thường ngày. Sau khi hoàn thành quá trình quay, anh đến một địa điểm quen thuộc và bất ngờ được những người có mặt tại đó reo hò, cổ vũ.

“Tôi luôn đến những địa điểm quen thuộc. Sau khi quay phim xong, tôi đến một trong những nơi thường lui tới và đột nhiên mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ tôi”, anh kể.

Ban đầu, nam diễn viên không hiểu vì sao mình nhận được sự chú ý đặc biệt. Thay vì gọi tên thật, mọi người gọi anh là “Quản lý Kim”, tên nhân vật So Ji Sub đảm nhận trong phim.

Anh cho biết Cho Eun Jung cũng cảm nhận được sức nóng của tác phẩm thông qua những người xung quanh. “Vợ tôi dường như cũng nghe được rất nhiều về bộ phim ‘Đặc vụ Kim tái khởi động’ từ những người xung quanh”, nam diễn viên nói.

Cùng với thành công của bộ phim, nhiều đoạn video cũ liên quan đến So Ji Sub được đăng tải trở lại trên mạng xã hội. Trong số đó, clip ghi lại lần đầu anh gặp Cho Eun Jung tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Hai người quen biết khi Cho Eun Jung làm phóng viên cho chương trình giải trí “Night of Real Entertainment” của đài SBS. Thời điểm đó, cô thực hiện cuộc phỏng vấn So Ji Sub trong quá trình nam diễn viên quảng bá bộ phim “Be With You”.

Khi xem lại đoạn phỏng vấn, nhiều khán giả nhận thấy So Ji Sub có biểu hiện lo lắng và dè dặt trước nữ phóng viên. Khoảnh khắc này càng được chú ý hơn khi Cho Eun Jung sau đó trở thành người bạn đời của anh.

Sau lần gặp gỡ ấy, So Ji Sub và Cho Eun Jung bắt đầu hẹn hò. Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2020.

Khi được hỏi về đoạn video đang được chia sẻ trở lại, So Ji Sub mỉm cười ngại ngùng và thừa nhận bản thân vẫn tránh xem. “Tôi không thể nào bấm vào video đó được. Nó hơi xấu hổ”, anh nói.

Phản ứng chân thành của So Ji Sub khiến người hâm mộ thích thú. Dù clip lần đầu gặp vợ liên tục được nhắc lại, nam diễn viên vẫn giữ thái độ kín đáo quen thuộc khi chia sẻ về đời sống tình cảm.

Lời thú nhận ngắn gọn của So Ji Sub một lần nữa khiến câu chuyện về lần đầu anh gặp Cho Eun Jung nhận được sự quan tâm, đặc biệt trong thời điểm những hình ảnh cũ của nam diễn viên được khán giả tìm lại sau thành công của “Đặc vụ Kim tái khởi động”.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Nate
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