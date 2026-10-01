Lai Châu lần đầu tiên trở thành một điểm đến của đại nhạc hội Y-Fest 2026

Ngày 1/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức công bố, Lai Châu trở thành điểm đến tiếp theo của chuỗi sự kiện Y-Fest năm nay. Ban tổ chức dự kiến Y-Fest 2026 tại Lai Châu sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả khi quy tụ hàng loạt ngôi sao được yêu thích hàng đầu hiện nay như: Hòa Minzy, Phương Ly, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, DJ Emma và "người con của bản làng" rapper Double2T.

Y-Fest 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ khi hành trình âm nhạc và công nghệ thường niên được mở rộng quy mô tới 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có những điểm đến đầy bất ngờ.

Lần đầu tiên Lai Châu đón đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả

Y-Fest 2026 tại Lai Châu sẽ diễn ra trong hai ngày 02 và 03/10/2026 tại Quảng trường Lai Châu. Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần mà là một chuỗi hoạt động văn hóa, công nghệ và giải trí chưa từng có dành cho người dân địa phương và du khách.

Tâm điểm của sự kiện là đêm đại nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 – Beat of Life” diễn ra từ 19h30 ngày 03/10. Với thiết kế sân khấu hoành tráng lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa vùng cao và họa tiết thổ cẩm đặc trưng, đêm nhạc dự kiến sẽ bùng nổ với sự góp mặt của hàng chục nghìn khán giả.

Sân khấu Y-Fest 2026 lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa vùng cao với hoa văn thổ cẩm hứa hẹn bùng nổ tại điểm đến Lai Châu

Chương trình mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Đặc biệt, khán giả có cơ hội nhận vé vào khu vực Fanzone sát sân khấu để tận hưởng trọn vẹn sức nóng của đêm nhạc khi tham gia trải nghiệm hệ sinh thái Viettel Tammi, đăng ký các gói cước và dịch vụ số trong khuôn khổ sự kiện.

Khi công nghệ hiện đại gặp gỡ sắc màu Tây Bắc

Sức hút của Y-Fest 2026 không chỉ dừng lại trên sân khấu biểu diễn quy mô lớn, Y-Fest tại Lai Châu còn kiến tạo một điểm hẹn mới, nơi người dân địa phương – đặc biệt là giới trẻ – có cơ hội gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối.

Trong hai ngày 02 và 03/10, khu vực Quảng trường Lai Châu sẽ biến hóa thành một không gian trải nghiệm độc đáo. Khách tham dự sẽ được:

· Trải nghiệm công nghệ: Khám phá tốc độ vượt trội tại các khu trải nghiệm 5G, tương tác với hệ sinh thái Viettel Tammi, ứng dụng TV360 và tham gia các hoạt động minigame công nghệ hấp dẫn.

· Tôn vinh văn hóa bản địa: Hòa mình vào không khí lễ hội với các đoàn diễu diễn đường phố của đồng bào Mông, Giáy, Lự, Thái; thưởng thức không gian ẩm thực phong phú; và khám phá các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, công nghệ và văn hóa bản địa không chỉ mang đến niềm vui cho người dân, mà còn mở ra một không gian quảng bá hình ảnh, con người, sản vật và tiềm năng du lịch của Lai Châu đến với đông đảo du khách thập phương.

Mở rộng hành trình, thu hẹp khoảng cách số

Sau những mùa sự kiện thành công tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, Y-Fest 2026 quyết định đưa những trải nghiệm âm nhạc, công nghệ và giải trí quy mô lớn đến gần hơn với cộng đồng tại các địa phương xa hơn.

Với thông điệp “Beat of Life – Nhịp điệu cuộc sống”, mỗi điểm đến của Y-Fest 2026 mang một “nhịp điệu” riêng, được tạo nên từ chính con người, văn hóa bản địa, kết hợp cùng âm nhạc và công nghệ.

Thông qua việc đưa Y-Fest đến các địa phương, Viettel khẳng định mong muốn thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận các trải nghiệm công nghệ và giải trí mới, đồng thời tạo ra những không gian kết nối cộng đồng đầy ý nghĩa ngay tại mỗi vùng đất mà chương trình đi qua.

Sau Lai Châu, “Beat of Life” sẽ tiếp tục hành trình đến Cần Thơ vào tháng 11/2026 và các điểm đến tiếp theo. Mỗi vùng đất sẽ mang đến một nhịp điệu riêng, cùng tạo nên hành trình Y-Fest 2026 kết nối con người, công nghệ và những sắc màu văn hóa trên khắp Việt Nam.