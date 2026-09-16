Lisa của BLACKPINK bị dọa giết vì phân biệt chủng tộc từ một clip trong quá khứ

Lisa trả lời báo chí tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, nơi bộ phim tài liệu “Always Lalisa” của cô sẽ ra mắt tại các rạp chiếu vào ngày 12/10/2026, về đoạn phim ghi lại cảnh cô hát theo những bài hát có chứa từ ngữ xúc phạm và phân biệt chủng tộc khi còn là thực tập sinh tại YG Entertainment.

“Tôi thực sự phải xin lỗi”, Lisa nói. “Thành thật mà nói, tôi là người Thái và lớn lên ở Thái Lan. Ở đây không có chương trình giáo dục nào về vấn đề đó, nên lúc đó tôi không biết”. Lời giải thích trong xin lỗi của Lisa đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng về việc bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ nên được xem xét đến mức độ nào trong việc chịu trách nhiệm.

Lisa tham dự buổi ra mắt phim “Always Lalisa” trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2026 tại Roy Thomson Hall ở Toronto. (Ảnh: Getty Images)

Lisa cũng nói thêm rằng kể từ đó cô ấy đã tìm hiểu thêm về thuật ngữ này và sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.

Đoạn phim xuất hiện trên mạng vào tháng 3/2025 sau khi bị rò rỉ từ những năm trước khi Blackpink ra mắt bởi một cá nhân được mô tả trong phim tài liệu là “YG Leaker”. Theo Variety, cá nhân này cũng đã đe dọa giết Lisa vì đoạn phim đó.

Lời giải thích của Lisa đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng. Một số người hâm mộ cho rằng hoàn cảnh Lisa lớn lên bên ngoài nước Mỹ cần được xem xét khi đánh giá vụ việc.

“Mọi người cần nhận ra rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới đều được học về lịch sử nước Mỹ. Mọi người nên giải thích cho các nghệ sĩ này tại sao thuật ngữ đó lại gây xúc phạm thay vì chỉ trích họ gay gắt ngay lập tức”, một người dùng viết trên X.

Một người dùng khác viết: “Là một người châu Á, suốt thời tiểu học và trung học tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của từ ngữ miệt thị người da đen cho đến khi tôi hoạt động tích cực hơn trên internet”. Một người dùng lớn lên ở Thái Lan cũng viết tương tự rằng: “Bạn sẽ không biết đến từ ngữ miệt thị người da đen, trừ khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến về nó”.

Lisa. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng vai trò rapper của Lisa trong nhóm Blackpink, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của K-pop tại thị trường Mỹ, đã đặt lên vai cô trách nhiệm lớn hơn trong việc tìm hiểu lịch sử của văn hóa hip-hop, một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ văn hóa của người Mỹ gốc Phi.

“Điều tối thiểu mà bất cứ ai đang kiếm lợi từ văn hóa người da đen nên làm là tìm hiểu lịch sử”, một người dùng mạng X viết. Trong khi một người dùng khác đã bác bỏ lời giải thích của cô ấy một cách thẳng thừng hơn: “Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi - lời bào chữa này luôn hiệu quả”.

Sự bất đồng giữa người hâm mộ xung quanh lời giải thích và xin lỗi của Lisa đối với đoạn clip rò rỉ phản ánh một cuộc tranh luận rộng hơn đã nhiều lần nổi lên xung quanh việc K-pop sử dụng âm nhạc và văn hóa của người Mỹ gốc Phi.

Nhạc hip-hop và R&B từ lâu đã ảnh hưởng đến K-pop, trong khi những tranh cãi liên quan đến ngôn ngữ, kiểu tóc và hình ảnh gắn liền với văn hóa người da đen đặt ra câu hỏi về nhận thức văn hóa và trách nhiệm của các nghệ sĩ hoạt động trong một ngành công nghiệp ngày càng toàn cầu hóa.

Lisa chuyển từ Thái Lan đến Hàn Quốc năm 14 tuổi sau khi gia nhập YG Entertainment và trải qua khoảng 5 năm làm thực tập sinh trước khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm Blackpink vào năm 2016.

Sự nghiệp của cô kể từ đó đã mở rộng hơn nữa sang thị trường Mỹ. Sau khi thành lập công ty riêng, Lloud, và ký hợp đồng với RCA Records để hoạt động solo, Lisa đã phát hành album solo đầu tiên mang tên “Alter Ego”, biểu diễn tại Coachella và ra mắt với vai trò diễn viên trong mùa thứ ba của loạt phim “The White Lotus” của HBO.