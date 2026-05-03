中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

Chủ Nhật, 08:00, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời, di sản của “ông hoàng nhạc pop” vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Phim Michael (2026) một lần nữa khơi dậy ký ức về một huyền thoại, gợi lại sức sống vượt thời gian của một biểu tượng đã định hình cả thế giới giải trí hiện đại.

Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời (2009), cái tên ấy vẫn chưa từng rời khỏi dòng chảy văn hóa đại chúng. Từ âm nhạc, vũ đạo đến phong cách biểu diễn, ông không chỉ là một ngôi sao, mà trở thành một biểu tượng định hình cả ngành công nghiệp giải trí hiện đại. Và khi bộ phim Michael (2026) ra mắt, công chúng một lần nữa chứng kiến cách di sản ấy được “gọi dậy” trên màn ảnh, không phải như một sự hồi sinh, mà như một sự tái khẳng định sức sống vượt thời gian.

michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 1
Michael Jackson trên sân khấu biểu diễn, khoảnh khắc định hình một biểu tượng âm nhạc toàn cầu.

Một cuộc đời rực rỡ nhưng nhiều biến cố

Michael Jackson bước ra từ nhóm The Jackson 5, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với sự nghiệp solo mang tính cách mạng. Những ca khúc như Billie Jean, Thriller hay Beat It không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng mà còn định nghĩa lại cách thế giới nhìn nhận về âm nhạc đại chúng.

Ông là nghệ sĩ tiên phong trong việc biến MV thành một loại hình nghệ thuật thị giác, đưa vũ đạo trở thành ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc, và biến sân khấu thành không gian trình diễn mang tính điện ảnh. “Moonwalk” không còn là một bước nhảy, mà trở thành biểu tượng văn hóa.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là một cuộc đời nhiều biến động. Áp lực từ danh tiếng, những tranh cãi đời tư và sự cô đơn kéo dài đã tạo nên một hình ảnh vừa huyền thoại, vừa đầy mâu thuẫn. Dù vậy, điều đọng lại mạnh mẽ nhất trong ký ức công chúng vẫn là âm nhạc, thứ ngôn ngữ vượt qua mọi ồn ào.

michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 2
Hình ảnh Michael Jackson thời kỳ đỉnh cao, giai đoạn tạo nên những dấu ấn lớn nhất của nhạc pop hiện đại.

Di sản vượt khỏi giới hạn thời gian

Điều khiến Michael Jackson trở thành một trường hợp đặc biệt không chỉ nằm ở thành công thương mại, mà ở khả năng tạo ra di sản mang tính hệ thống. Ông ảnh hưởng đến hàng loạt thế hệ nghệ sĩ sau này, từ phong cách trình diễn, cách dàn dựng sân khấu đến tư duy kể chuyện bằng âm nhạc.

Hơn một thập kỷ sau khi ông qua đời, những sản phẩm âm nhạc của Michael Jackson vẫn tiếp tục được nghe lại, tái dựng và tôn vinh. Điều đó cho thấy di sản của ông không bị đóng khung trong quá khứ, mà tiếp tục sống trong hiện tại.

michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 3
Di sản Michael Jackson trong văn hóa đại chúng – hình ảnh vẫn được tái hiện và lan tỏa đến nhiều thế hệ sau.

“Michael” (2026) và sự tái sinh của một biểu tượng

Bộ phim Michael (2026) không chỉ là một tác phẩm tiểu sử, mà trở thành một hiện tượng văn hóa khi tái hiện lại hành trình của huyền thoại âm nhạc này. Trong đó, Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson đảm nhận vai chính, mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho khán giả.

Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ kể lại cuộc đời, mà còn tái hiện cảm xúc. Khi những phân đoạn sân khấu được dựng lại, khán giả không chỉ xem một câu chuyện, mà như đang được đưa trở lại thời kỳ hoàng kim của âm nhạc pop.

Nhiều người xem thừa nhận họ có cảm giác như đang “gặp lại” Michael Jackson trên màn ảnh. Không phải theo nghĩa vật lý, mà là sự tái hiện tinh thần biểu diễn thứ từng khiến ông trở thành độc nhất.

Hiệu ứng lớn nhất mà “Michael” tạo ra không nằm ở doanh thu hay tranh luận, mà ở việc đánh thức ký ức tập thể. Trong rạp chiếu, những bản nhạc quen thuộc vang lên không chỉ gợi hoài niệm, mà tạo ra một trạng thái cảm xúc đặc biệt: Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Khán giả không chỉ xem một bộ phim mà họ đang nhìn lại một phần ký ức văn hóa đã từng định hình thế giới giải trí.

michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 4
Cảnh sân khấu quy mô lớn trong Michael, tái hiện sức hút hàng chục nghìn khán giả của Michael Jackson
michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 5
Jaafar Jackson trong tạo hình Michael Jackson.

Di sản vẫn tiếp tục sống

Dù cuộc đời nhiều tranh cãi, Michael Jackson vẫn được nhớ đến trước hết như một nghệ sĩ. Một người đã thay đổi cách thế giới nghe nhạc, nhìn sân khấu và cảm nhận nghệ thuật trình diễn. Và chính “Michael” (2026), bằng cách tái hiện lại hành trình ấy, đã một lần nữa khẳng định rằng: Biểu tượng không biến mất, nó chỉ chuyển hóa thành ký ức, và đôi khi, được đánh thức lại bằng điện ảnh.

michael jackson di san bat tu va khoanh khac tai sinh tren man anh hinh anh 6
Michael Jackson trong phong cách sân khấu đặc trưng – sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và thời trang

Trong ánh đèn rạp chiếu, khi âm nhạc vang lên và hình ảnh quen thuộc xuất hiện, công chúng không chỉ thấy một nhân vật. Họ thấy lại một di sản. Và di sản ấy, như chính âm nhạc của Michael Jackson, vẫn tiếp tục sống bất chấp thời gian.

michael_jackson_7.jpg

Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

VOV.VN - Từ những chiếc áo khoác military ánh kim, găng tay trắng đính pha lê đến fedora đen huyền thoại, Michael Jackson không chỉ định nghĩa lại âm nhạc pop mà còn tạo ra một hệ ngôn ngữ thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu. Gần hai thập kỷ sau khi ông qua đời, những dấu ấn thị giác ấy vẫn tiếp tục được tái hiện.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Michael Jackson Michael 2026 ông hoàng nhạc pop văn hóa đại chúng biểu tượng âm nhạc thế giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson
Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

VOV.VN - Jaafar Jackson đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Michael (2026) chính thức ra mắt. Lý do rất rõ: Anh giống Michael Jackson từ ánh nhìn, cách giữ nhịp cho đến thần thái sân khấu, tất cả đều gợi cảm giác “ông hoàng nhạc pop” đang trở lại.

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

VOV.VN - Jaafar Jackson đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Michael (2026) chính thức ra mắt. Lý do rất rõ: Anh giống Michael Jackson từ ánh nhìn, cách giữ nhịp cho đến thần thái sân khấu, tất cả đều gợi cảm giác “ông hoàng nhạc pop” đang trở lại.

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả
“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2) vừa ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, thu hút chú ý nhờ màn tái hợp dàn cast biểu tượng. Trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi thời trang, quyền lực và truyền thông được tái định nghĩa.

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2) vừa ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, thu hút chú ý nhờ màn tái hợp dàn cast biểu tượng. Trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi thời trang, quyền lực và truyền thông được tái định nghĩa.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại
Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại
Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt