Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

Thứ Tư, 10:47, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong "The Drama" (Cú Sốc) của đạo diễn Kristoffer Borgli, Robert Pattinson gây chú ý khi từ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành Charlie đầy bất an. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét, đặt anh vào thử thách tâm lý nặng nề trước khủng hoảng niềm tin và áp lực phán xét.

“Giải thiêng” hình tượng: Khi hào quang không còn là lợi thế

Trong “The Drama”, Robert Pattinson tiếp tục cho thấy chiến lược lựa chọn vai diễn nhất quán trong nhiều năm trở lại đây: Chủ động rời xa vùng an toàn để tìm đến những nhân vật phức tạp, thậm chí có phần “khó chịu”. Dưới bàn tay của Kristoffer Borgli, Pattinson không còn là biểu tượng quyến rũ kiểu cổ điển, mà xuất hiện với một diện mạo gần như bị “giải thiêng” hoàn toàn.

Charlie – nhân vật anh đảm nhận mang vẻ ngoài của một người đàn ông trí thức, ổn định, lịch thiệp, nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn nội tâm. Tạo hình tối giản với trang phục trung tính, gương mặt phảng phất mệt mỏi, ánh mắt thiếu định hướng và nụ cười gượng gạo khiến nhân vật trở nên rất “đời”. Đây không phải kiểu nhân vật để khán giả ngưỡng mộ, mà là để nhận diện một con người đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi niềm tin bị lung lay.

robert pattinson trong the drama vai dien khong pho truong nhung dang gia hinh anh 1
Robert Pattinson trong tạo hình Charlie với vẻ ngoài giản dị, ánh mắt lạc lõng đầy bất an. (Ảnh: A24)

Diễn xuất tiết chế: Sự sụp đổ đến từ bên trong

Điểm đáng giá nhất trong màn thể hiện của Pattinson nằm ở cách anh xây dựng một quá trình tan vỡ không ồn ào. Thay vì những phản ứng kịch tính, Charlie sụp đổ theo cách âm thầm và kéo dài. Từng ánh mắt lạc hướng, từng khoảng lặng kéo dài hay những câu nói ngập ngừng đều góp phần tạo nên một trạng thái bất an liên tục.

Ban đầu, nhân vật vẫn cố giữ lý trí, tìm cách biện minh, thậm chí dựa vào các lập luận logic để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng càng đi sâu, lớp vỏ lý trí ấy dần rạn nứt. Charlie rơi vào trạng thái lửng lơ giữa tin và không tin, giữa yêu và sợ, phản ánh một dạng khủng hoảng rất hiện đại: con người không sụp đổ vì sự thật, mà vì không còn biết nên tin vào điều gì.

robert pattinson trong the drama vai dien khong pho truong nhung dang gia hinh anh 2
Robert Pattinson với nụ cười gượng gạo, phản ánh sự rạn nứt trong cảm xúc nhân vật. (Ảnh: A24)

Một trong những thách thức lớn nhất của vai diễn là việc Charlie không chỉ đối diện với người mình yêu, mà còn đối diện với cách xã hội nhìn nhận cô ấy. Điều này buộc Pattinson phải thể hiện một trạng thái “diễn trong diễn”, nơi nhân vật vừa sống với cảm xúc cá nhân, vừa bị chi phối bởi những ánh nhìn xung quanh.

Nam diễn viên xử lý điều này bằng những chi tiết tinh tế như ánh mắt ngập ngừng khi nghe nhận xét từ bạn bè, sự im lặng kéo dài trước những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, hay cách cơ thể dần co lại trong các khung hình đông người. Không cần những đoạn thoại nặng nề, nhân vật vẫn bộc lộ rõ sự giằng xé nội tâm.

robert pattinson trong the drama vai dien khong pho truong nhung dang gia hinh anh 3
Tạo hình đời thường của Robert Pattinson cho thấy sự “giải thiêng” hình tượng nam thần. (Ảnh: A24)

Bước chuyển tinh tế trong sự nghiệp

So với những vai diễn trước đây – từ hình tượng u ám trong các tác phẩm độc lập đến những nhân vật mang tính biểu tượng đại chúng, Charlie là một bước chuyển theo hướng tinh giản nhưng sâu sắc. Pattinson không còn tìm kiếm sự cực đoan để gây ấn tượng, mà đi vào những vùng “xám” của tâm lý, nơi cảm xúc không có ranh giới rõ ràng.

Đây là dạng vai diễn khó, bởi rất dễ trở nên nhạt nhòa nếu không kiểm soát tốt nhịp độ. Tuy nhiên, Pattinson vẫn giữ được độ căng cần thiết xuyên suốt bộ phim, dù nhân vật không có nhiều khoảnh khắc bùng nổ rõ ràng.

robert pattinson trong the drama vai dien khong pho truong nhung dang gia hinh anh 4
Hình ảnh Robert Pattinson trầm ngâm, thể hiện nội tâm giằng xé trước thềm hôn nhân. (Ảnh: A24)

Một màn trình diễn không phô trương nhưng đáng giá

Trong tổng thể, Robert Pattinson mang đến một màn trình diễn tiết chế, không phô trương kỹ thuật nhưng có chiều sâu và sức nặng. Anh không cố gắng “ghi điểm” bằng những khoảnh khắc bùng nổ, mà xây dựng một trạng thái tâm lý kéo dài, âm ỉ và khó chịu, đúng với tinh thần của “The Drama”.

Vai diễn Charlie có thể không phải là màn trình diễn dễ nhớ theo kiểu đại chúng, nhưng lại là một bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định Pattinson như một diễn viên thực thụ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để theo đuổi những vai diễn thách thức và giàu tính khám phá.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tin liên quan

Vũ Thanh Vân chuyển mình thành CHIVAN: Cú rẽ táo bạo ra sân khấu châu Á
VOV.VN - Từ một gương mặt indie quen thuộc tại Hà Nội, Vũ Thanh Vân gây chú ý khi công bố dự án CHIVAN – phiên bản âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Màn debut tại Lalala Music Festival tới đây đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa nữ nghệ sĩ tiến gần hơn đến thị trường châu Á.

Thiên Minh biến hậu trường concert thành khung phim điện ảnh đầy mê hoặc
VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Thiên Minh khiến mạng xã hội chú ý khi tung loạt ảnh hậu trường "Gaihome" đậm chất điện ảnh. Không dừng ở ghi lại khoảnh khắc, từng khung hình như một cảnh phim với ánh sáng tương phản mạnh, tông đỏ – đen ấn tượng và hiệu ứng film grain hoài cổ.

Sobin xả ảnh đêm “lễ tốt nghiệp” gây bão, fan đứng ngồi không yên
VOV.VN - Chỉ với một loạt ảnh, Sobin Hoàng Sơn đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”: đêm “lễ tốt nghiệp” 6 tiếng của Anh trai vượt ngàn chông gai hiện lên vừa bùng nổ vừa nghẹn ngào, nơi từng cái ôm, nụ cười và giọt nước mắt của 33 “Anh Tài” cùng “Gai Con” đều trở thành khoảnh khắc không thể quên.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại
VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

