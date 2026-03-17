Sean Penn san bằng kỷ lục mọi thời đại về số giải thưởng Oscar cho nam diễn viên

Thứ Ba, 08:57, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau Lễ trao trải Oscar 2026, Sean Penn, ngôi sao của “One Battle After Another” cũng là người thứ 4 từng giành 3 giải Oscar dành cho nam diễn viên, sánh ngang với Jack Nicholson, Walter Brennan và Daniel Day-Lewis trong danh sách những nam diễn viên đoạt nhiều giải Oscar nhất mọi thời đại, mỗi người ba giải.

Sean Penn đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2026 cho phim “One Battle After Another” , đưa anh vào vị trí thứ 4 trong danh sách những nam diễn viên từng giành được ba giải Oscar cho diễn xuất trong lịch sử.

Kết quả này có vẻ khá dễ đoán sau nhiều tháng hỗn loạn bất thường trong hạng mục này. Penn nổi lên như ứng cử viên hàng đầu vào phút chót sau khi giành được các giải thưởng tương đương từ BAFTA và SAG-AFTRA, hai nhóm tiền thân có nhiều thành viên bỏ phiếu trùng lặp nhất với Viện Hàn lâm.

Nhưng trước đó, Penn đã để mất giải Critics Choice Award vào tay Jacob Elordi của phim “Frankenstein” và giải Golden Globe vào tay Stellan Skarsgard của phim “Sentimental Value”, cả hai người này đều được đề cử Oscar.

Và Penn đã không xuất hiện tại Lễ trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất hay giải BAFTA, những sự kiện quan trọng trong chiến dịch tranh cử, khiến đà thắng lợi không được tận dụng triệt để. Do đó, một trong những câu hỏi lớn nhất trước thềm lễ trao giải Oscar 2026 là liệu Penn có tham dự hay không. Cuối cùng, anh ấy đã không đến dự, và người dẫn chương trình Kieran Culkin đã nhận giải thay mặt anh.

sean penn san bang ky luc moi thoi dai ve so giai thuong oscar cho nam dien vien hinh anh 1
Sean Penn trong phim “One Battle After Another”. (Ảnh: Warner Bros)

Được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế hệ mình, Penn đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi cho vai diễn phản diện đầy ấn tượng trong phim “One Battle After Another”, trong vai Đại tá Steven J. Lockjaw, một hiện thân sống động cho chủ nghĩa độc tài đương thời của Mỹ. Đây thực chất là giải Oscar đầu tiên của Penn cho vai diễn phụ, trước đó ông đã được Viện Hàn lâm đề cử và nhận 2 giải Oscar cho vai chính trong “Mystic River” và “Milk”. Các đề cử khác của ông cũng đều là vai chính gồm “Dead Man Walking”, “I Am Sam” và “Sweet and Lowdown” nhưng không được nhận giải. Với giải Oscar thứ ba này, Penn đã san bằng kỷ lục mọi thời đại về số giải thưởng dành cho nam diễn viên, sánh ngang với Jack Nicholson, Walter Brennan và Daniel Day-Lewis.

Năm nay, Penn cũng được đề cử cùng với Delroy Lindo, người gây ấn tượng mạnh trong phim “Sinners” và được coi là một ẩn số có thể tạo nên bất ngờ, và bạn diễn của anh trong “One Battle After Another”, Benicio Del Toro, người đã giành được nhiều giải thưởng của giới phê bình trước khi phim ra mắt.

Tháng trước, Penn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ bạn diễn Benicio Del Toro tại buổi chiếu đặc biệt, nơi anh được xem những thước phim tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật trong sự nghiệp của Del Toro, Leonardo DiCaprio và cả chính mình. Penn nói: “Bạn đang xem những người hùng của mình trên sân khấu. Và rồi đột nhiên, bạn đang ngồi cạnh những người đã trở thành thần tượng”.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
"KPop Demon Hunters" thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc
“KPop Demon Hunters” thắng lớn tại Oscar, khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc

VOV.VN - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98, phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” của Netflix đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.

Lần đầu trong lịch sử Oscar có nữ quay phim chiến thắng
Lần đầu trong lịch sử Oscar có nữ quay phim chiến thắng

VOV.VN - Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất với bộ phim "Sinners". Chiến thắng của cô đánh dấu bước tiến quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực quay phim vốn lâu nay do nam giới thống trị.

Phim đoạt giải Oscar "Sentimental Value" ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3
Phim đoạt giải Oscar “Sentimental Value” ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3

VOV.VN - “Sentimental Value”, bộ phim vừa giành giải Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ vào ngày 20/3 tới đây với tựa tiếng Việt “Căn nhà ký ức”.

