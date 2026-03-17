Sean Penn san bằng kỷ lục mọi thời đại về số giải thưởng Oscar cho nam diễn viên

Sean Penn đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2026 cho phim “One Battle After Another” , đưa anh vào vị trí thứ 4 trong danh sách những nam diễn viên từng giành được ba giải Oscar cho diễn xuất trong lịch sử.

Kết quả này có vẻ khá dễ đoán sau nhiều tháng hỗn loạn bất thường trong hạng mục này. Penn nổi lên như ứng cử viên hàng đầu vào phút chót sau khi giành được các giải thưởng tương đương từ BAFTA và SAG-AFTRA, hai nhóm tiền thân có nhiều thành viên bỏ phiếu trùng lặp nhất với Viện Hàn lâm.

Nhưng trước đó, Penn đã để mất giải Critics Choice Award vào tay Jacob Elordi của phim “Frankenstein” và giải Golden Globe vào tay Stellan Skarsgard của phim “Sentimental Value”, cả hai người này đều được đề cử Oscar.

Và Penn đã không xuất hiện tại Lễ trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất hay giải BAFTA, những sự kiện quan trọng trong chiến dịch tranh cử, khiến đà thắng lợi không được tận dụng triệt để. Do đó, một trong những câu hỏi lớn nhất trước thềm lễ trao giải Oscar 2026 là liệu Penn có tham dự hay không. Cuối cùng, anh ấy đã không đến dự, và người dẫn chương trình Kieran Culkin đã nhận giải thay mặt anh.

Sean Penn trong phim “One Battle After Another”. (Ảnh: Warner Bros)

Được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế hệ mình, Penn đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi cho vai diễn phản diện đầy ấn tượng trong phim “One Battle After Another”, trong vai Đại tá Steven J. Lockjaw, một hiện thân sống động cho chủ nghĩa độc tài đương thời của Mỹ. Đây thực chất là giải Oscar đầu tiên của Penn cho vai diễn phụ, trước đó ông đã được Viện Hàn lâm đề cử và nhận 2 giải Oscar cho vai chính trong “Mystic River” và “Milk”. Các đề cử khác của ông cũng đều là vai chính gồm “Dead Man Walking”, “I Am Sam” và “Sweet and Lowdown” nhưng không được nhận giải. Với giải Oscar thứ ba này, Penn đã san bằng kỷ lục mọi thời đại về số giải thưởng dành cho nam diễn viên, sánh ngang với Jack Nicholson, Walter Brennan và Daniel Day-Lewis.

Năm nay, Penn cũng được đề cử cùng với Delroy Lindo, người gây ấn tượng mạnh trong phim “Sinners” và được coi là một ẩn số có thể tạo nên bất ngờ, và bạn diễn của anh trong “One Battle After Another”, Benicio Del Toro, người đã giành được nhiều giải thưởng của giới phê bình trước khi phim ra mắt.

Tháng trước, Penn đã bày tỏ sự ngưỡng mộ bạn diễn Benicio Del Toro tại buổi chiếu đặc biệt, nơi anh được xem những thước phim tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật trong sự nghiệp của Del Toro, Leonardo DiCaprio và cả chính mình. Penn nói: “Bạn đang xem những người hùng của mình trên sân khấu. Và rồi đột nhiên, bạn đang ngồi cạnh những người đã trở thành thần tượng”.