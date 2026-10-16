Mong đợi một Zendaya khác biệt trong phim khoa học viễn tưởng của Alex Garland

Dự án này đánh dấu sự hợp tác mới nhất giữa Zendaya và A24 sau loạt phim ăn khách “Euphoria” và bộ phim hài kịch đen tối “The Drama” đóng cùng Robert Pattinson, bộ phim đã trở thành bom tấn phòng vé khi thu về gần 135 triệu đô la trên toàn thế giới.

Đối với Garland, bộ phim này tiếp tục sự hợp tác lâu dài của ông với A24, hãng phim đã sản xuất và phân phối phim khoa học viễn tưởng “Ex Machina” năm 2024, cùng với “Civil War”, “Men” và “Warfare”. A24 cũng đứng sau bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử “Elden Ring” kinh phí lớn sắp ra mắt của ông, với sự tham gia của Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Nick Offerman và Tom Burke. Quá trình quay phim “The Elden Ring” đã hoàn tất vào ngày 30/7, và bộ phim dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 3/2028.

Zendaya. (Ảnh: Variety/Getty Images)

Bên cạnh “The Drama”, Zendaya còn xuất hiện trong hai bộ phim bom tấn của năm 2026 là “The Odyssey” và “Spider-Man: Brand New Day”, cả hai đều phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé. Phần phim cuối cùng của Denis Villeneuve về Arrakis, “Dune: Part Three” sẽ ra mắt vào ngày 16/12/2026.

Trong khi Zendaya quyết định quay trở lại với thế giới phim khoa học viễn tưởng và những người hâm mộ phim khoa học viễn tưởng của Garland (bao gồm cả phim điện ảnh “Annihilation” của Netflix và loạt phim “Devs” của FX) có thể sẽ rất vui mừng khi biết ông trở lại với thể loại này. Nhưng tin tức về sự hợp tác này cũng có thể làm giảm hy vọng của nhiều người hâm mộ về phần ba của “28 Years Later”.

Garland đã viết kịch bản cho “28 Days Later”, sau đó tái hợp với Danny Boyle trong “28 Years Later” năm ngoái và phần tiếp theo nhanh chóng “28 Years Later: The Bone Temple”. Phát biểu gần đây tại Liên hoan phim London, Boyle cho biết, Garland đã viết một “kịch bản tuyệt vời” cho phần ba của “28 Years Later” nhưng lưu ý rằng hiện ông đang bận rộn với “Elden Ring”. Vì vậy, nó đang tạm thời bị gác lại. “Tác phẩm khoa học viễn tưởng mới của Garland có thể đẩy phần ba của “28 Years Later” lùi xa hơn nữa”, Boyle nói.

Mặc dù chưa có tựa đề chính thức, dự án phim khoa học viễn tưởng của Alex Garland với vai chính do Zendaya đảm nhận vẫn thu hút rất đông sự quan tâm của người hâm mộ. Khán giả mong đợi một sự “lột xác” của nữ diễn viên và liệu một Zendaya khác biệt, hoàn toàn mới có được sinh ra trong thế giới khoa học viễn tưởng của Alex Garland?