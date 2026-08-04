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Vì sao internet luôn thích "giải mã" mọi thứ liên quan đến Zendaya?

Thứ Ba, 09:56, 04/08/2026
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VOV.VN - Chỉ một chiếc váy, một kiểu tóc hay một câu trả lời ngắn trong buổi phỏng vấn cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt giả thuyết về Zendaya. Điều gì khiến nữ diễn viên 29 tuổi trở thành ngôi sao mà mọi động thái đều được "soi" kỹ đến vậy?

Có một chi tiết thú vị sau khi “Spider-Man: Brand New Day” ra mắt.

Trước đó nhiều tuần, internet gần như bị "chiếm sóng" bởi những bức ảnh Zendaya trên thảm đỏ. Trong suốt hành trình quảng bá bộ phim, cô liên tục xuất hiện với những bộ trang phục màu đen. Ngay lập tức, người hâm mộ Marvel bắt đầu đặt ra đủ loại giả thuyết: Phải chăng MJ sẽ chết? Hay nhân vật của cô sẽ biến thành Venom?

Kết quả, tất cả đều không xảy ra.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở việc những dự đoán đúng hay sai, mà ở chỗ hàng triệu người sẵn sàng dành thời gian để phân tích từng chi tiết nhỏ liên quan đến Zendaya. Trong thế giới giải trí hiện nay, không nhiều ngôi sao có thể tạo ra sức hút ấy.

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Zendaya là một trong những ngôi sao Hollywood có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, từ điện ảnh đến thời trang và văn hóa đại chúng. (Ảnh: Reuters)

Zendaya không chỉ quảng bá phim, cô tạo ra cuộc trò chuyện

Nhiều năm trước, tour quảng bá phim thường chỉ xoay quanh các cuộc phỏng vấn, chụp ảnh và thảm đỏ.

Ngày nay, với Zendaya, mọi thứ đã khác. Mỗi lần xuất hiện của cô đều được xem như một "chương mới" của bộ phim. Trang phục, phụ kiện, kiểu trang điểm hay thậm chí màu sơn móng tay đều có thể trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Điều này không phải ngẫu nhiên. Zendaya cùng stylist nổi tiếng Law Roach là một trong những bộ đôi góp phần đưa khái niệm "method dressing" trở thành xu hướng của Hollywood. Thay vì chỉ mặc đẹp, họ xây dựng hình ảnh gắn với tinh thần của bộ phim.

Khi quảng bá “Challengers”, Zendaya liên tục xuất hiện với những thiết kế lấy cảm hứng từ sân tennis.

Đến “Dune”, cô lựa chọn các bộ trang phục mang hơi thở tương lai, gợi liên tưởng đến thế giới khoa học viễn tưởng.

Còn với “Spider-Man”, những chi tiết gợi hình mạng nhện, màu sắc hay cấu trúc váy áo đều khiến người xem liên tưởng đến vũ trụ siêu anh hùng.

Khán giả dần hình thành một suy nghĩ rất tự nhiên: Nếu Zendaya mặc như vậy, chắc hẳn phải có một thông điệp nào đó.

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Phong cách "method dressing" của Zendaya được xem là một phần trong chiến lược quảng bá phim hiện đại của Hollywood. (Ảnh: Instagram)

Càng ít giải thích, càng khiến khán giả tò mò

Một trong những "vũ khí" lớn nhất của Zendaya lại chính là sự tiết chế. Khác với nhiều ngôi sao thường nhanh chóng lên tiếng trước các tin đồn, Zendaya hiếm khi giải thích mọi thứ ngay lập tức.

Khi được hỏi liệu những bộ trang phục trong tour quảng bá “Spider-Man: Brand New Day” có đang hé lộ số phận của MJ hay không, cô chỉ mỉm cười và đáp: "Bạn hãy ra rạp xem phim".

Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ để mạng xã hội tiếp tục tranh luận thêm nhiều ngày. Chính khoảng trống ấy khiến người hâm mộ có cảm giác mình đang tham gia vào một trò chơi giải mã. Mỗi bức ảnh, mỗi phát biểu đều có thể trở thành một "manh mối", dù cuối cùng đáp án có thể rất đơn giản.

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Mỗi dự án mới của Zendaya đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, từ vai diễn đến phong cách xuất hiện trước công chúng. (Ảnh: Reuters)

Internet ngày nay thích làm "thám tử"

Không chỉ Zendaya, văn hóa người hâm mộ hiện đại cũng đã thay đổi. TikTok, Reddit, X hay YouTube tràn ngập những video với tiêu đề như: "10 chi tiết bạn đã bỏ lỡ", "Ý nghĩa thật sự phía sau..." hay "Dấu hiệu chứng minh giả thuyết này là đúng".

Thuật toán của mạng xã hội cũng ưu tiên những nội dung kích thích tranh luận. Một giả thuyết càng thú vị, càng có khả năng được chia sẻ rộng rãi.

Zendaya vô tình trở thành nhân vật hoàn hảo cho kiểu nội dung này. Cô xuất hiện vừa đủ, phát ngôn chừng mực và hiếm khi để lộ quá nhiều về các dự án mình tham gia. Điều đó khiến người hâm mộ luôn cảm thấy vẫn còn một điều gì đó cần khám phá.

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Zendaya được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu tiêu biểu cho cách các ngôi sao Hollywood kết hợp thời trang, truyền thông và điện ảnh để mở rộng sức ảnh hưởng. (Ảnh: Reuters)

Một ngôi sao biết cách để công chúng tiếp tục nói về mình

Điều đáng chú ý là Zendaya không cần liên tục tạo ra scandal để giữ sức nóng.

Sức hút của cô đến từ việc mỗi lần xuất hiện đều có câu chuyện phía sau. Người hâm mộ không chỉ quan tâm cô đóng vai gì, mà còn tò mò cô sẽ mặc gì, xuất hiện cùng ai hay lựa chọn phong cách nào.

Trong thời đại mà sự chú ý là tài sản quý giá nhất, Zendaya dường như hiểu rất rõ cách biến mỗi lần xuất hiện thành một sự kiện truyền thông.

Hollywood cũng hưởng lợi từ điều đó. Khi khán giả tự nguyện phân tích, tranh luận và chia sẻ hàng nghìn bài viết hay video về một bộ phim, chiến dịch quảng bá đã vượt xa khuôn khổ của những tấm poster hay trailer truyền thống.

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Những bộ trang phục của Zendaya thường trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội sau mỗi sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Từ diễn viên đến biểu tượng văn hóa

Zendaya từng được biết đến là một ngôi sao tuổi teen của Disney. Nhưng sau gần một thập kỷ, cô đã xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài khuôn khổ của một diễn viên.

Cô là biểu tượng thời trang, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ, chủ nhân giải Emmy và cũng là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần Zendaya xuất hiện, công chúng không chỉ nhìn thấy một bộ váy hay một bức ảnh đẹp. Họ nhìn thấy một câu chuyện đang chờ được giải mã.

Và dù đáp án cuối cùng đôi khi đơn giản hơn rất nhiều những gì internet tưởng tượng, chính hành trình suy đoán ấy mới là điều khiến Zendaya trở thành một trong những ngôi sao được bàn tán nhiều nhất Hollywood hiện nay.

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Vì sao Ariana Grande quyết định biến mất sau ánh hào quang?

VOV.VN - Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande công bố sẽ tạm rút khỏi các hoạt động trước công chúng để nghỉ ngơi. Đằng sau quyết định ấy không chỉ là câu chuyện của một ngôi sao nhạc pop, mà còn phản ánh áp lực ngày càng khắc nghiệt đối với những người nổi tiếng.

 

Hải Hà/VOV.VN
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