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Mỹ nhân "Sắc, giới" Thang Duy sinh con thứ hai ở tuổi 47

Thứ Năm, 09:47, 23/07/2026
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VOV.VN - Nữ diễn viên Thang Duy vừa thông báo đã sinh con thứ hai với đạo diễn Kim Tae Yong ở tuổi 47. Tin vui được cô chia sẻ bằng bức ảnh gia đình ấm áp, chỉ vài tháng sau khi xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh Hollywood mới của đạo diễn Park Chan Wook.

Thang Duy đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh gia đình hạnh phúc để thông báo sự chào đời của thành viên mới. Trong ảnh, nữ diễn viên cùng chồng - đạo diễn Kim Tae Yong, con gái lớn Summer và em bé mới sinh nắm tay nhau đầy ấm áp.

my nhan sac, gioi thang duy sinh con thu hai o tuoi 47 hinh anh 1
Thang Duy đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh gia đình hạnh phúc để thông báo sự chào đời của thành viên mới.

Kèm theo bức ảnh, Thang Duy chia sẻ lời nhắn của con gái: "Summer nói: 'Hãy bắt đầu hành trình của gia đình bốn người chúng ta với chú ngựa con bé bỏng này.'" Cô cũng tiết lộ bức tranh chú ngựa con do cha mình vẽ để chào đón em bé mới.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thang Duy đã sinh một bé trai. Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên thường trìu mến gọi con là "chú ngựa con" và tiếp tục sử dụng biệt danh này khi thông báo tin vui, thể hiện sự háo hức và tình cảm của cả gia đình dành cho thành viên mới.

Thông tin Thang Duy mang thai lần hai xuất hiện từ tháng 4 năm nay, khi cô tham dự một sự kiện quảng bá thương hiệu tại Thượng Hải với vòng hai lộ rõ. Sau đó, nữ diễn viên xác nhận gia đình sắp đón thêm thành viên và chia sẻ: "Gia đình chúng tôi sắp chào đón một thành viên nhỏ nữa. Mọi người đều đang rất mong chờ điều đó."

Việc mang thai ở tuổi 47 thu hút nhiều sự chú ý bởi đây là lần sinh con thứ hai của Thang Duy, gần 10 năm sau khi cô sinh con gái đầu lòng Summer vào năm 2016.

my nhan sac, gioi thang duy sinh con thu hai o tuoi 47 hinh anh 2

Tháng trước, Thang Duy và Kim Tae Yong được bắt gặp cùng đến Hồng Kông (Trung Quốc), làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng cô sẽ sinh con tại đây. Trước đó, nữ diễn viên cũng sinh con gái đầu lòng ở Hồng Kông và từng cho biết lựa chọn nơi này vì muốn có thể giao tiếp thuận lợi với đội ngũ y tế trong quá trình sinh nở. Theo cô, rào cản ngôn ngữ có thể khiến trải nghiệm sinh con trở nên khó khăn hơn.

Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim "Thu muộn" (Late Autumn) năm 2011. Hai người kết hôn vào năm 2014 và chào đón con gái đầu lòng Summer năm 2016. Sau 12 năm chung sống, gia đình của cặp đôi hiện có bốn thành viên.

Bên cạnh niềm vui trong cuộc sống riêng, Thang Duy cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án điện ảnh mới. Cô đã xác nhận tham gia bộ phim viễn Tây Hollywood "The Brigands of Rattlecreek" do đạo diễn Park Chan Wook thực hiện. Dự án được xem là một dấu mốc mới trong sự nghiệp quốc tế của nữ diễn viên, giúp năm 2026 trở nên đặc biệt khi cô cùng lúc đón nhận hạnh phúc gia đình và những cơ hội nghề nghiệp mới.

my nhan sac, gioi thang duy sinh con thu hai o tuoi 47 hinh anh 3

Sinh năm 1979 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Thang Duy được đào tạo chuyên ngành đạo diễn trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến với vai Vương Giai Chi trong bộ phim "Sắc, giới" của đạo diễn Lý An. Vai diễn này giúp Thang Duy ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế nhờ lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc.

Những năm sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tạo dựng tên tuổi qua các tác phẩm như Late Autumn và Decision to Leave. Đặc biệt, màn thể hiện trong Decision to Leave mang về cho cô nhiều giải thưởng, góp phần khẳng định vị thế của Thang Duy trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp, Thang Duy còn nhận được nhiều sự quan tâm sau khi kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong. Dù hoạt động ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc, cô vẫn duy trì cuộc sống riêng tư kín tiếng và hình ảnh chuyên nghiệp trước công chúng.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Nate
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