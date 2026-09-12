Mỹ nhân “Squid Game” tăng 4kg cơ bắp, vác súng 5kg đóng phim

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, với tư cách diễn viên của Hope: Vùng tử địa (tựa gốc: HOPE), Hoyeon xuất hiện với một bộ váy dạ hội màu bạc, thiết kế khoét lưng tuyệt đỉnh, tạo hiệu ứng bất ngờ mỗi khi cô quay lưng về phía ống kính. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được nhắc tới nhiều nhất trên báo chí giải trí Hàn Quốc trong ngày, không thua kém gì sự chú ý dành cho chính bom tấn cô tham gia.

Hoyeon lần đầu tiên thử sức với diễn xuất hành động.

Với xuất phát điểm là một người mẫu hàng đầu trước khi bước sang diễn xuất, việc Hoyeon chinh phục thảm đỏ Cannes không phải điều bất ngờ. Nhưng đặt trong bối cảnh đây là lần đầu tiên cô tham gia một bộ phim điện ảnh, sự xuất hiện tại Cannes không đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển từ người mẫu quốc tế sang diễn viên điện ảnh chính thức ngay tại một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

Nhưng phía sau ánh đèn flash và những bộ cánh lộng lẫy ấy là một hành trình chuẩn bị hoàn toàn khác: vất vả, khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực đến mức ít ai ngờ tới.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, thử sức luôn bom tấn hành động

Đối với Hoyeon, Hope: Vùng tử địa không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của cô trong làng điện ảnh Hàn Quốc mà còn là lần đầu tiên cô thử sức với diễn xuất hành động. Chính vì vậy, đạo diễn Na Hong-Jin (“The Wailing”) đã yêu cầu nữ diễn viên chuẩn bị từ rất sớm.

Hoyeon đã dành 5-6 tháng tập luyện thể hình và tăng được 4kg cơ bắp, đủ sức mang theo khẩu súng nặng 5kg và di chuyển liên tục trong những cảnh hành động dồn dập của phim. Cô cũng đã tham gia huấn luyện sử dụng súng, và vì bối cảnh phim diễn ra ở một thời điểm cụ thể trong quá khứ, nữ diễn viên cũng đã học và thi lấy bằng lái xe số sàn. Hoyeon tự hào chia sẻ: “Nói một chút cho “oai” thì tôi đã đỗ ngay lần thi đầu tiên đấy. Tôi cũng học cả kỹ thuật drift và cách xử lý những thay đổi tốc độ đột ngột”.

Nhân vật Sung-ae là một nữ cảnh sát tại cảng Hope Harbor. Cô luôn hoàn thành nhiệm vụ bất kể hoàn cảnh và sở hữu quan điểm đạo đức rõ ràng, biết phân biệt đúng sai. Khi ngôi làng bị tấn công, Sung-ae nhận ra mình và một vài người nữa là chốt chặn cuối cùng trước thảm họa. Cô quyết tâm đối đầu với kẻ thù, dù đó là con hổ hay các sinh vật ngoài hành tinh đi chăng nữa.

Ngôi sao “Squid Game” chia sẻ: “Đạo diễn muốn Sung-ae trở thành hiện thân cho lòng thiện lương của con người. Tôi cảm thấy tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ và lòng tốt chính là những đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy. Tôi tin rằng sự giận dữ và nỗi buồn của cô ấy đều bắt nguồn từ tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ đó. Suy cho cùng, cơn giận của cô ấy cũng xuất phát từ cái tâm”.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài và tự tin vào khả năng của mình, nhưng khi đối mặt với ngày quay đầu tiên, tâm trí Hoyeon bỗng trở nên trống rỗng. “Tôi nghĩ đầu óc mình bị rối bời vì áp lực phải thể hiện thật tốt sau bao công sức chuẩn bị,” cô thú nhận. “Tôi đã rất lo lắng vì mọi thứ từ góc máy, chỉ dẫn của đội ngũ chỉ đạo võ thuật cho đến các khâu kiểm tra an toàn, tất cả đều ập đến cùng một lúc. Khi biết chính xác thời điểm mình sắp xuất hiện trên màn ảnh, tôi thậm chí đã có ý định bỏ chạy”.

Được chính tiền bối Hwang Jung-min khen ngợi

Trong lúc bối rối nhất, nữ diễn viên đã nhận được sự động viên từ tiền bối Hwang Jung-min. Ngôi sao gạo cội dành những lời ngợi khen cho Hoyeon và tin tưởng vào sự chuẩn bị của cô. Sau khi xốc lại tinh thần, Hoyeon đã có màn trình diễn thuyết phục, nhận được cái gật đầu đầy uy tín từ đạo diễn Na Hong-Jin ngay từ lần quay đầu tiên.

Hwang Jung-min dành nhiều lời khen cho tinh thần làm việc của Hoyeon. Anh mô tả cô là người không biết sợ, đặc biệt trong những cảnh đua xe và rượt đuổi tốc độ cao. Bản thân anh ngồi cạnh Hoyeon trong một số cảnh đua xe đã phải liên tục nhắc cô “từ từ thôi”. Ngôi sao cũng nói thêm rằng chính nguồn năng lượng và sự nỗ lực trọn vẹn của Hoyeon khi hoàn thành vai diễn đã truyền cảm hứng ngược lại cho ông trong quá trình quay phim.

Chính Hwang Jung-min là người giới thiệu Hoyeon cho đạo diễn Na Hong-Jin khi ông đang tìm kiếm một gương mặt mới mẻ, phù hợp với hình ảnh một nữ cảnh sát trẻ nhưng đủ sức nặng cảm xúc. Tài tử họ Hwang đã nhắc tới Hoyeon dựa trên ấn tượng của anh từ “Squid Game”. Hoyeon sau này thổ lộ cảm giác "nổi da gà" khi lần đầu thấy tên mình xuất hiện cạnh Hwang Jung-min và Zo In-sung trên cùng một tấm poster phim.

Và thành quả cho sự hy sinh ấy của Hoyeon đã nhận được trái ngọt khi Hope: Vùng tử địa nhận được phản hồi nồng nhiệt, với tràng pháo tay tán thưởng kéo dài khoảng 7 phút ngay sau buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Tờ TheWrap dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên, nhận định rằng cô làm chủ màn ảnh với sự kết hợp giữa sức hút đầy tinh tế và nguồn năng lượng sống động, mang dáng dấp của một ngôi sao điện ảnh mới.

Trong khi đó, The Hollywood Reporter cũng nhấn mạnh tiềm năng của Hoyeon, cho rằng cô “thể hiện sự hiện diện đầy ấn tượng ngay trong tác phẩm điện ảnh đầu tay, xử lý điêu luyện mọi khía cạnh từ các phân cảnh hành động cho đến khả năng nắm bắt nhịp điệu hài hước”.

Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách diễn viên, Hoyeon đã có một sự nghiệp người mẫu quốc tế đáng chú ý. Cô bắt đầu làm người mẫu từ tuổi thiếu niên, từng tham gia Korea's Next Top Model và sau đó nhanh chóng bước ra thị trường quốc tế. Hoyeon từng lọt Top 50 người mẫu nữ hàng đầu thế giới, một dấu mốc cho thấy vị thế của cô trong ngành thời trang quốc tế.

Chính những năm tháng làm việc ở nước ngoài cũng góp phần nuôi dưỡng mối quan tâm của Hoyeon với điện ảnh. Cô dành nhiều thời gian xem phim và từng nhắc đến “Roma” của Alfonso Cuarón như một tác phẩm đặc biệt có ảnh hưởng đến mình.

Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi Hoyeon được chọn vào vai Kang Sae-byeok (Người chơi 067) trong “Squid Game”. Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô, và cũng là vai diễn đưa tên tuổi Hoyeon vượt khỏi thế giới thời trang để trở thành một gương mặt được biết đến trên toàn cầu. Thành công của bộ phim giúp cô nhanh chóng được công nhận không chỉ với tư cách người mẫu chuyển sang diễn xuất, mà còn như một diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Điều thú vị là vài năm sau khi “Roma” của Alfonso Cuarón trở thành một trong những nguồn cảm hứng đối với cô, Hoyeon lại có cơ hội trực tiếp làm việc với chính vị đạo diễn này trong “Disclaimer” (2024) của Apple TV+. Cuarón từng xem phần thể hiện của cô trong “Squid Game” và ấn tượng với khả năng của Hoyeon trong buổi thử vai.

Với Hope: Vùng tử địa, hành trình của Hoyeon bước sang một chương mới với tầm vóc của một ngôi sao điện ảnh.