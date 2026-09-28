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Nana gây chú ý với tóc bob lạ mắt, đôi môi tiếp tục bị soi sau “The Scandal”

Thứ Hai, 06:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Nana tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận về ngoại hình khi xuất hiện với kiểu tóc bob ngắn cá tính và đôi môi trông mỏng hơn. Trước đó, tạo hình của nữ diễn viên trong phim cổ trang “The Scandal” từng gây tranh luận, đặc biệt xoay quanh đôi môi đầy đặn.

Nana mới đây xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường tới Milan, Italy, tham dự show thời trang nữ Xuân/Hè 2027 của Ferragamo. Không lựa chọn trang phục cầu kỳ, nữ diễn viên diện áo trắng, hạn chế phụ kiện và theo đuổi phong cách khá đơn giản, thoải mái.

Tuy nhiên, ngoại hình của Nana vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được chú ý. Bên cạnh kiểu tóc mới, đôi môi của cô tiếp tục được đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh trong bộ phim cổ trang The Scandal vừa phát hành.

nana gay chu y voi toc bob la mat, doi moi tiep tuc bi soi sau the scandal hinh anh 1
Nana gây chú ý với kiểu tóc bob ngắn, phần mái cắt ngang lông mày.

Trong lần xuất hiện này, Nana cắt tóc bob ngắn, phần mái ngang lông mày, hai bên và đuôi tóc được tỉa không đều. Kiểu tóc với những đường cắt khá rõ tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh chỉn chu, hiện đại vốn quen thuộc của nữ diễn viên. Một số ý kiến cho rằng mái tóc mới mang đến vẻ cá tính, trong khi cũng có người nhận xét kiểu cắt khá lạ mắt.

Đáng chú ý hơn, đôi môi của Nana trông mỏng và tự nhiên hơn so với tạo hình Hui Yeon trong The Scandal. Trước đó, khi bộ phim lên sóng, đôi môi đầy đặn của cô từng khiến một bộ phận khán giả chú ý đến mức đặt nghi vấn nữ diễn viên đã tiêm chất làm đầy.

nana gay chu y voi toc bob la mat, doi moi tiep tuc bi soi sau the scandal hinh anh 2
Đôi môi của Nana tiếp tục được bàn luận sau những tranh cãi từ “The Scandal”.

Tuy nhiên, hiện không có thông tin xác nhận Nana đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ này. Việc so sánh ngoại hình qua các thời điểm cũng khó đưa ra kết luận, bởi cách trang điểm, biểu cảm khuôn mặt, ánh sáng và góc máy đều có thể làm thay đổi đáng kể hình ảnh của một người.

Tranh luận về đôi môi của Nana bắt đầu nổi lên mạnh hơn sau khi The Scandal phát hành ngày 18/9. Trong phim, cô đảm nhận vai Hui Yeon, một góa phụ sống trong bối cảnh thời Joseon. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài kín đáo, thường xuất hiện trong hanbok sáng màu và lối trang điểm tối giản.

nana gay chu y voi toc bob la mat, doi moi tiep tuc bi soi sau the scandal hinh anh 3
Trong “The Scandal”, Nana vào vai Hui Yeon, một góa phụ sống dưới thời Joseon.

Dù vậy, một số khán giả cho rằng đường nét hiện đại cùng đôi môi đầy đặn của Nana chưa hòa hợp với không khí cổ trang, thậm chí khiến họ bị phân tâm khi theo dõi câu chuyện. Trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận cho rằng họ chú ý tới đôi môi của nữ diễn viên nhiều hơn diễn xuất.

Những hình ảnh cũ của Nana từ thời tham gia cuộc thi siêu mẫu năm 2009 và giai đoạn đầu hoạt động cùng After School sau đó cũng được chia sẻ trở lại để so sánh sự thay đổi ngoại hình qua các năm. Trong một số bức ảnh trước đây, đôi môi của cô trông mỏng hơn. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những so sánh bằng hình ảnh và không đủ cơ sở để xác định nữ diễn viên có can thiệp thẩm mỹ hay không.

nana gay chu y voi toc bob la mat, doi moi tiep tuc bi soi sau the scandal hinh anh 4
Tạo hình cổ trang của Nana từng khiến một bộ phận khán giả tranh luận về mức độ phù hợp với nhân vật.
nana gay chu y voi toc bob la mat, doi moi tiep tuc bi soi sau the scandal hinh anh 5

Ngày 22/9, Nana đã trực tiếp phản hồi về những ý kiến xoay quanh ngoại hình của mình. Nữ diễn viên chia sẻ: “Nếu đôi môi của tôi khiến khán giả khó chịu, thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ đó là lựa chọn cá nhân của tôi, có thể không phải là lựa chọn đúng đắn đối với tôi với tư cách là một diễn viên”.

Cô cũng bày tỏ lo ngại những phản ứng tiêu cực có thể khiến người hâm mộ bị tổn thương, đồng thời cho biết sẽ cố gắng hơn để nhận được những phản hồi tích cực trong tương lai.

The Scandal lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh một vụ cá cược nguy hiểm liên quan đến tình yêu giữa phu nhân Cho do Son Ye Jin đảm nhận, Cho Won do Ji Chang Wook thủ vai và Hui Yeon của Nana. Sau khi mất chồng, Hui Yeon sống theo khuôn phép của một góa phụ và ban đầu tìm cách giữ khoảng cách với Cho Won, trước khi dần bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Naver
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