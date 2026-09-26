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Nana - Khi vẻ đẹp hiện đại trở thành “bài toán khó” trong The Scandal

Thứ Bảy, 07:00, 26/09/2026
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VOV.VN - Từ một trong những gương mặt nổi bật của Kpop bước sang diễn xuất, Nana đang đứng trước một phép thử khác biệt: Làm thế nào để vẻ đẹp rất hiện đại của mình hòa vào thế giới cổ trang của “The Scandal”?

Nana từng là một trong những mỹ nhân gây chú ý nhất của Kpop. Sở hữu chiều cao nổi bật, đường nét sắc sảo cùng thần thái thời trang đặc trưng, cô nhiều năm được nhớ đến với hình ảnh cá tính, lạnh lùng và hiện đại.

Nhưng với “The Scandal”, những lợi thế ấy bất ngờ trở thành một bài toán khó. Nữ diễn viên đảm nhận Hee Yeon, một góa phụ trẻ trong xã hội Joseon, nơi người phụ nữ bị ràng buộc bởi những chuẩn mực khắt khe về tiết hạnh. Đây cũng là lần đầu Nana thử sức với một bộ phim truyền hình cổ trang kể từ khi bước vào nghiệp diễn.

Ngay sau khi “The Scandal” ra mắt, ngoại hình của Nana trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Đặc biệt, khán giả chú ý tới hình dáng đôi môi của cô và cho rằng diện mạo này tạo cảm giác quá hiện đại so với nhân vật.

Một số ý kiến thậm chí cho rằng việc tạo hình và diện mạo của Nana khiến họ khó hoàn toàn nhập vào câu chuyện. Những tranh luận này nhanh chóng chuyển thành câu hỏi lớn hơn: Nana có thực sự phù hợp với Hee Yeon?

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Vai Hee Yeon đặt Nana trước thử thách mới khi nữ diễn viên phải tiết chế hình ảnh hiện đại để phù hợp với nhân vật cổ trang. (Ảnh: IMDb)

Một lời xin lỗi gây chú ý

Trước những phản ứng trái chiều, Nana đã trực tiếp lên tiếng trên cộng đồng giao tiếp với người hâm mộ. Theo OSEN, nữ diễn viên thừa nhận rằng nếu diện mạo của mình khiến khán giả khó chịu thì đó là điều cô cần nhìn nhận lại. Nana cho rằng lựa chọn thẩm mỹ cá nhân có thể không phải quyết định phù hợp khi đặt trong tư cách một diễn viên.

Đáng chú ý, Nana không chỉ nói về bản thân mà còn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã phải chứng kiến các bình luận tiêu cực dành cho cô. Nữ diễn viên cho biết sẽ cố gắng để trong tương lai, cô và khán giả có thể cùng đón nhận nhiều phản hồi tích cực hơn.

Động thái này khiến câu chuyện về Nana trở nên đáng chú ý hơn một tranh cãi thông thường về ngoại hình. Bởi với một diễn viên, khuôn mặt không chỉ là diện mạo cá nhân. Trên màn ảnh, đó còn là một phần của nhân vật.

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Tạo hình của Nana trong phim nhận nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt liên quan đến diện mạo và mức độ phù hợp với bối cảnh cổ trang. (Ảnh: IMDb)

Nana đang gặp vấn đề về “hình ảnh” hay diễn xuất?

Đây mới là điểm đáng bàn.

Nếu chỉ nhìn vào tranh luận về đôi môi, câu chuyện rất dễ bị thu hẹp thành một cuộc tranh cãi về việc nữ diễn viên có can thiệp thẩm mỹ hay không. Nhưng điều đáng quan tâm hơn nằm ở câu hỏi: Diện mạo của Nana có hỗ trợ cho nhân vật Hee Yeon hay không?

OSEN dẫn lại những ý kiến cho rằng ngoại hình hiện đại của Nana khiến nhân vật khó hòa nhập hoàn toàn vào bối cảnh Joseon. Một số phản ứng còn cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở tạo hình mà ở cách Nana thể hiện nhân vật: biểu cảm và giọng nói chưa tạo được nhiều lớp lang khi tâm lý Hee Yeon thay đổi.

Hee Yeon vốn không phải nhân vật đơn giản. Cô là một người phụ nữ trẻ mất chồng trước khi kịp thực sự bước vào đời sống hôn nhân. Trong một xã hội đặt danh dự, tiết hạnh và khuôn phép lên trên lựa chọn cá nhân, Hee Yeon gần như không có quyền quyết định số phận của mình.

Chính vì thế, nhân vật cần một diễn xuất có khả năng truyền tải rất nhiều điều mà không cần nói ra. Một ánh mắt có thể là sự cam chịu, một khoảng lặng có thể là sự tuyệt vọng hay một thay đổi rất nhỏ trên gương mặt có thể cho thấy nhân vật đang bắt đầu phá vỡ những giới hạn mà xã hội đặt lên mình.

Nếu những chuyển biến ấy chưa đủ rõ, khán giả sẽ dễ cảm thấy Hee Yeon chỉ đang “thu mình” thay vì thực sự trải qua một quá trình biến đổi tâm lý.

Nhưng Nana không phải một gương mặt xa lạ với màn ảnh

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là Nana không phải người mới trong lĩnh vực diễn xuất. Sau thời gian hoạt động với “After School”, cô dần chuyển trọng tâm sang phim ảnh và từng đảm nhận nhiều kiểu nhân vật trong các tác phẩm hiện đại. Hình ảnh của Nana trên màn ảnh thường gắn với những nhân vật có cá tính, mạnh mẽ hoặc sở hữu vẻ ngoài sắc lạnh.

Vì vậy, Hee Yeon là một thử nghiệm khác hẳn. Đây không phải kiểu nhân vật cho phép Nana dựa nhiều vào thần thái thời trang vốn đã trở thành thương hiệu cá nhân. Ngược lại, vai diễn đòi hỏi cô phải tiết chế ngoại hình, ánh mắt, giọng nói và cả cách xuất hiện trước máy quay.

Nói cách khác, “The Scandal” buộc Nana phải bước ra khỏi vùng an toàn. Và đó cũng là lý do những tranh luận hiện tại có thể được nhìn nhận như một phần trong quá trình chuyển mình của nữ diễn viên.

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Bên cạnh ngoại hình, diễn xuất của Nana cũng trở thành chủ đề tranh luận khi một số khán giả cho rằng biểu cảm của cô chưa đủ biến hóa. (Ảnh: IMDb)

Một mỹ nhân không thể mãi chỉ dựa vào vẻ đẹp

Nana từng nhiều lần được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nhan sắc và trở thành gương mặt quen thuộc của thời trang Hàn Quốc. Nhưng điện ảnh và truyền hình đặt ra một luật chơi khác.

Ở thời trang, một gương mặt đặc biệt có thể trở thành lợi thế nhưng trong điện ảnh, chính gương mặt ấy phải biết biến mất vào nhân vật.

Đây là khoảng cách không dễ vượt qua. Một diễn viên có ngoại hình quá đặc trưng đôi khi phải đối diện với nghịch lý, đó là khán giả nhìn thấy chính ngôi sao trước khi nhìn thấy nhân vật.

Với Nana, điều này càng rõ ràng trong “The Scandal”. Hee Yeon là một phụ nữ Joseon sống trong sự kìm hãm, trong khi Nana đã xây dựng hình ảnh công chúng rất hiện đại trong nhiều năm. Sự đối lập ấy vừa là thách thức, vừa có thể trở thành cơ hội. Nếu Nana tìm được cách khiến khán giả quên đi hình ảnh “mỹ nhân Nana” để chỉ còn nhìn thấy Hee Yeon, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong hành trình diễn xuất của cô.

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Hee Yeon là phép thử đáng chú ý với Nana, khi nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những chuyển biến tâm lý chủ yếu qua ánh mắt và biểu cảm. (Ảnh: IMDb)

Điều đáng ghi nhận sau tranh cãi

Giữa những phản ứng trái chiều, việc Nana chủ động thừa nhận rằng một lựa chọn cá nhân có thể không phù hợp với công việc diễn viên cho thấy cô đã nhìn vấn đề từ góc độ nghề nghiệp. OSEN cũng ghi nhận những ý kiến cho rằng không nên biến tranh luận về ngoại hình thành công kích cá nhân, đồng thời nhấn mạnh đây có thể là một trải nghiệm để Nana tiếp tục hoàn thiện mình.

Đáng chú ý, Ji Chang Wook – bạn diễn của Nana trong phim từng nhận xét cô có “cảm giác bản năng” trong diễn xuất và cho biết nữ diễn viên đã rất nỗ lực để tìm kiếm sự chân thật cho nhân vật. Điều đó cho thấy câu chuyện về Nana có lẽ chưa nên được kết luận chỉ bằng hai chữ “mỹ nhân” hay “mỹ nhân lệch vai”.

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Từ một mỹ nhân nổi bật với hình ảnh hiện đại, Nana đang tìm kiếm bước chuyển mới trong diễn xuất qua vai diễn cổ trang trong The Scandal.

“The Scandal” có thể chưa phải màn trình diễn hoàn hảo của Nana. Nhưng nó lại đặt nữ diễn viên trước một thử thách cần thiết: Khi vẻ đẹp không còn là câu trả lời, diễn xuất sẽ phải lên tiếng.

Và với Nana, có lẽ đây mới là phần đáng chờ đợi nhất. Bởi sau tất cả những tranh luận về đôi môi, tạo hình hay nhan sắc, câu hỏi quan trọng hơn vẫn là: Nana sẽ trở thành một diễn viên như thế nào sau Hee Yeon?

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Hải Hà/VOV.VN
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