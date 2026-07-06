English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý Tiểu Lộ trải lòng sau scandal ngoại tình: Cái giá phải trả quá đắt!

Thứ Hai, 08:00, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn viên đình đám một thời của điện ảnh Hoa ngữ Lý Tiểu Lộ đã trải lòng về vụ scandal ngoại tình trong quá khứ của mình, cho biết thành công sớm trong sự nghiệp đã khiến cô ưu tiên tình yêu hơn tất cả mọi thứ, nhiều năm sau vụ bê bối ngoại tình đã chấm dứt cuộc hôn nhân của cô.

Ít có vụ bê bối nào trong làng giải trí Trung Quốc gây chấn động như vụ scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ với nam rapper trẻ tuổi PGone, một vụ bê bối không chỉ chấm dứt cuộc hôn nhân của cô với Giả Nãi Lượng mà còn khiến sự nghiệp từng rất thành công của cô bị đình trệ.

Vụ bê bối nổ ra vào cuối năm 2017 đã phá hủy hình ảnh công chúng mà Lý Tiểu Lộ đã dày công xây dựng. Cô phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ công chúng, mất các hợp đồng quảng cáo, biến mất khỏi các dự án diễn xuất chính thống và kể từ đó chủ yếu dựa vào bán hàng trực tuyến và sáng tạo nội dung trực tuyến.

ly tieu lo trai long sau scandal ngoai tinh cai gia phai tra qua dat hinh anh 1
Lý Tiểu Lộ kết hôn cùng Giả Nãi Lượng năm 2011 và sau đó cặp đôi có 1 cô con gái.

Trong một buổi livestream gần đây, Lý Tiểu Lộ bất ngờ chia sẻ về sự kiện đã thay đổi cuộc đời mình. Cô thừa nhận rằng sự nghiệp của mình đã thành công rực rỡ từ khi còn trẻ, khiến cô tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Theo nữ diễn viên, sự thăng tiến nhanh chóng trong ngành giải trí đã khiến cô đặt các mối quan hệ lên trên sự nghiệp, một suy nghĩ mà giờ đây cô tin rằng đã góp phần vào những sai lầm trong hôn nhân của mình.

Lý Tiểu Lộ nói rằng cô hoàn toàn hiểu cái giá mình phải trả. Cô không còn nhận được lời mời đóng phim hay các hợp đồng quảng cáo lớn, và dành phần lớn thời gian để khiêu vũ hoặc livestream trên mạng. Cô thừa nhận rằng việc duy trì tình trạng này quá lâu đã dần dần làm suy giảm sự tự tin của mình. Nếu bất ngờ gặp lại những đồng nghiệp cũ vẫn còn là ngôi sao đang hoạt động, cô thường cảm thấy ngượng ngùng và cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt.

ly tieu lo trai long sau scandal ngoai tinh cai gia phai tra qua dat hinh anh 2
Vụ bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và trai trẻ PGone năm 2017 đã dẫn đến cái kết là Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ly hôn vào năm 2019.

Nữ diễn viên dường như cũng ám chỉ đến một trong những người đàn ông trong quá khứ của mình, dù không nói rõ liệu mình đang ám chỉ chồng cũ Giả Nãi Lượng hay người tình cũ PGone: “Mặc dù anh ấy rất nhạy cảm và hay nghi ngờ, nhưng tôi tin rằng anh ấy thực sự yêu tôi. Đó là cách tôi sống khi bị tình yêu chi phối”.

Sinh năm 1982, Lý Tiểu Lộ đã gặt hái được thành công đáng kể từ khi còn rất trẻ. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật, tài năng diễn xuất bẩm sinh và gia đình có truyền thống lâu đời trong ngành giải trí, cô bắt đầu diễn xuất từ ​​năm ba tuổi. Năm 17 tuổi, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất từng đoạt giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một kỷ lục tồn tại trong nhiều năm.

Lý Tiểu Lộ gặp Giả Nãi Lượng qua bạn bè chung vào năm 2011. Theo các nguồn tin, Giả Nãi Lượng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi cô hết lòng. Anh được cho là đã làm rất nhiều điều để giành được tình cảm của cô, luôn cố gắng trở thành người bạn đời lý tưởng mà cô mong muốn. Anh không chỉ tận tâm với Lý Tiểu Lộ mà còn tôn trọng cha mẹ cô, cuối cùng đã nhận được sự chấp nhận của cô và dẫn đến lễ đính hôn của họ.

ly tieu lo trai long sau scandal ngoai tinh cai gia phai tra qua dat hinh anh 3
Sau ly hôn, Lý Tiểu Lộ nuôi con gái và rời xa màn ảnh.

Tuy nhiên, mẹ của Lý Tiểu Lộ được cho là đã có những lo ngại về mối quan hệ này ngay từ đầu. Bà tin rằng sự cân bằng tình cảm giữa hai người không đồng đều, khi Giả Nãi Lượng đầu tư nhiều hơn vào mối quan hệ so với con gái bà. Bà cũng từng đã cảnh báo rằng sự mất cân bằng như vậy cuối cùng có thể gây ra vấn đề trong hôn nhân.

Bản thân Lý Tiểu Lộ cũng nhận ra rằng cô và Giả Nãi Lượng xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, có tính cách và triết lý sống trái ngược. Mặc dù vậy, cô vẫn chọn kết hôn với anh, bất chấp lời khuyên của mẹ.

Sau đám cưới, cặp đôi chào đón con gái và nhanh chóng trở thành một trong những gia đình nổi tiếng được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Trung Quốc. Sự nổi tiếng của Giả Nãi Lượng cũng tăng lên nhờ hình ảnh người chồng, người cha tận tâm, khiến anh ngày càng bận rộn với công việc. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ dần rút lui khỏi sự nghiệp diễn để tập trung vào cuộc sống gia đình.

ly tieu lo trai long sau scandal ngoai tinh cai gia phai tra qua dat hinh anh 4

Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, sự khác biệt về lối sống, giá trị trái ngược và việc dành ít thời gian cho nhau đã dần làm suy yếu mối quan hệ của họ. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc khi vụ bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ nổ ra vào cuối năm 2017, chấm dứt đột ngột một cuộc hôn nhân từng được coi là cổ tích của làng giải trí.

Cuối năm 2019, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng chính thức tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ được quyền nuôi con gái. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc về mặt pháp lý, nhưng vụ bê bối ngoại tình vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ, vĩnh viễn thay đổi vị trí của cô trong ngành giải trí Trung Quốc.

trung_quoc_1.jpg

Trung Quốc siết chặt hoạt động phát trực tiếp giải trí theo nhóm sai trái

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc hôm qua (3/7) đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc kéo dài 2 tháng, nhằm vào các hành vi sai trái trong ngành công nghiệp phát trực tiếp giải trí theo nhóm đang phát triển nhanh chóng, như đăng ký tài khoản bất hợp pháp và xâm phạm quyền của trẻ vị thành niên.

Thư Vũ/VOV.VN (biên dịch)
Sohu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Mỹ nhân số 1 Hồng Kông” Trương Mạn Ngọc: Từ siêu sao châu Á đến nuôi gà trồng rau
“Mỹ nhân số 1 Hồng Kông” Trương Mạn Ngọc: Từ siêu sao châu Á đến nuôi gà trồng rau

VOV.VN - Huyền thoại điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc, “Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông” một thời hiện đang sống một cuộc sống “ẩn dật” yên bình ở Pháp, nuôi gà và trồng rau sau khi giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp.

“Mỹ nhân số 1 Hồng Kông” Trương Mạn Ngọc: Từ siêu sao châu Á đến nuôi gà trồng rau

“Mỹ nhân số 1 Hồng Kông” Trương Mạn Ngọc: Từ siêu sao châu Á đến nuôi gà trồng rau

VOV.VN - Huyền thoại điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Trương Mạn Ngọc, “Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông” một thời hiện đang sống một cuộc sống “ẩn dật” yên bình ở Pháp, nuôi gà và trồng rau sau khi giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp.

Người đẹp Cảnh Điềm trở lại tâm điểm chú ý sau vụ bê bối mang thai hộ và quỵt tiền
Người đẹp Cảnh Điềm trở lại tâm điểm chú ý sau vụ bê bối mang thai hộ và quỵt tiền

VOV.VN - Cảnh Điềm, nữ diễn viên người Trung Quốc đã tự tin xuất hiện trước công chúng trong buổi quảng bá phim truyền hình mới, đánh dấu sự trở lại sau nhiều tuần vướng phải những tranh cãi xung quanh cáo buộc mang thai hộ và quỵt tiền.

Người đẹp Cảnh Điềm trở lại tâm điểm chú ý sau vụ bê bối mang thai hộ và quỵt tiền

Người đẹp Cảnh Điềm trở lại tâm điểm chú ý sau vụ bê bối mang thai hộ và quỵt tiền

VOV.VN - Cảnh Điềm, nữ diễn viên người Trung Quốc đã tự tin xuất hiện trước công chúng trong buổi quảng bá phim truyền hình mới, đánh dấu sự trở lại sau nhiều tuần vướng phải những tranh cãi xung quanh cáo buộc mang thai hộ và quỵt tiền.

Lisa của BLACKPINK bị gia tộc Arnault từ chối vì không đáp ứng tiêu chuẩn?
Lisa của BLACKPINK bị gia tộc Arnault từ chối vì không đáp ứng tiêu chuẩn?

VOV.VN - Frédéric Arnault vắng bóng trong sinh nhật của Lisa và sau đó anh dừng tương tác với cô trên mạng xã hội. Gia đình thiếu gia tỷ phú không đồng ý để Lisa đặt chân vào làm dâu hào môn và đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt đề ra.

Lisa của BLACKPINK bị gia tộc Arnault từ chối vì không đáp ứng tiêu chuẩn?

Lisa của BLACKPINK bị gia tộc Arnault từ chối vì không đáp ứng tiêu chuẩn?

VOV.VN - Frédéric Arnault vắng bóng trong sinh nhật của Lisa và sau đó anh dừng tương tác với cô trên mạng xã hội. Gia đình thiếu gia tỷ phú không đồng ý để Lisa đặt chân vào làm dâu hào môn và đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt đề ra.

Quá khứ vạ miệng khiến nữ diễn viên phim Colony có nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc?
Quá khứ vạ miệng khiến nữ diễn viên phim Colony có nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc?

VOV.VN - Mới đây, làn sóng kêu gọi “phong sát” một lần nữa gọi tên Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim kinh dị đình đám xứ Kim chi Colony (Bầy Xác Sống). Vụ việc cho thấy, thị trường giải trí Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng là một mảnh đất màu mỡ nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt đối với các ngôi sao quốc tế.

Quá khứ vạ miệng khiến nữ diễn viên phim Colony có nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc?

Quá khứ vạ miệng khiến nữ diễn viên phim Colony có nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc?

VOV.VN - Mới đây, làn sóng kêu gọi “phong sát” một lần nữa gọi tên Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim kinh dị đình đám xứ Kim chi Colony (Bầy Xác Sống). Vụ việc cho thấy, thị trường giải trí Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng là một mảnh đất màu mỡ nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt đối với các ngôi sao quốc tế.

Bị chê thảm trong Born to Be Alive, vì sao Dương Tử vẫn giành giải Bạch Ngọc Lan?
Bị chê thảm trong Born to Be Alive, vì sao Dương Tử vẫn giành giải Bạch Ngọc Lan?

VOV.VN - Tại Lễ trao giải liên hoan truyền hình Thượng Hải (Bạch Ngọc Lan) lần thứ 31, khoảnh khắc tên Dương Tử được xướng lên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã "kích nổ" không khí trên sân khấu, nữ diễn viên nói ngọt ngào: “Cô gái của các bạn đã không làm các bạn thất vọng”.

Bị chê thảm trong Born to Be Alive, vì sao Dương Tử vẫn giành giải Bạch Ngọc Lan?

Bị chê thảm trong Born to Be Alive, vì sao Dương Tử vẫn giành giải Bạch Ngọc Lan?

VOV.VN - Tại Lễ trao giải liên hoan truyền hình Thượng Hải (Bạch Ngọc Lan) lần thứ 31, khoảnh khắc tên Dương Tử được xướng lên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã "kích nổ" không khí trên sân khấu, nữ diễn viên nói ngọt ngào: “Cô gái của các bạn đã không làm các bạn thất vọng”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt