Những bài hát làm nên linh hồn của Toy Story suốt hơn 30 năm

Có một điều rất đặc biệt ở “Toy Story”. Khán giả không chỉ nhớ Woody, Buzz Lightyear hay Jessie, họ còn nhớ những bài hát.

Sau khi bộ phim kết thúc, những giai điệu ấy vẫn ở lại rất lâu trong tâm trí người xem, giống như một phần ký ức tuổi thơ không bao giờ cũ.

Suốt hơn 30 năm, Pixar chưa bao giờ xem âm nhạc chỉ là phần minh họa. Mỗi ca khúc đều giống như một chương khác của câu chuyện, giúp nhân vật nói lên những điều mà lời thoại không thể diễn tả. Và đó cũng là lý do vì sao mỗi khi “Toy Story” trở lại, khán giả luôn chờ đợi không chỉ bộ phim, mà còn cả bài hát sẽ đồng hành cùng nó.

"You've Got a Friend in Me" – Bài hát của tình bạn

Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho “Toy Story”, chắc chắn đó là “You've got a friend in me”. Ra đời cùng phần phim đầu tiên năm 1995, sáng tác của Randy Newman nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một bài hát nhạc phim.

Giai điệu giản dị, ca từ mộc mạc, không hề cầu kỳ nhưng chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, người ta lập tức nghĩ đến Woody và Buzz.

Điều đặc biệt là bài hát không nói về những cuộc phiêu lưu mà nó nói về tình bạn. Chính điều ấy đã trở thành tinh thần xuyên suốt của toàn bộ thương hiệu “Toy Story”.

Đến hôm nay, sau năm phần phim, “You've got a friend in me” vẫn là giai điệu mở ra tuổi thơ của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Nguồn: Pixar

"When She Loved Me" – Bản nhạc khiến cả thế giới rơi nước mắt

Nếu “You've got a friend in me” là bài ca của tình bạn, thì “When she loved me” lại là bài hát của những cuộc chia ly.

Xuất hiện trong Toy Story 2, ca khúc do Sarah McLachlan thể hiện kể lại ký ức Jessie bị cô chủ Emily bỏ lại khi trưởng thành. Không có những lời thoại dài, không có những cảnh hành động, chỉ là vài phút hình ảnh cùng một bản ballad chậm rãi nhưng từng ấy cũng đủ khiến hàng triệu khán giả bật khóc.

Đó là khoảnh khắc “Toy Story” chứng minh phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em, nó còn nói về thời gian, về sự trưởng thành và về cảm giác đau lòng khi phải nói lời chia tay với những điều mình từng yêu thương.

Đến nay, nhiều người vẫn xem đây là một trong những bản nhạc phim cảm động nhất lịch sử hoạt hình.

Nguồn: Pixar

Taylor Swift viết tiếp hành trình bằng "I Knew It, I Knew You"

Ba mươi năm sau, “Toy Story 5” tiếp tục bổ sung một giai điệu mới vào di sản âm nhạc ấy. Lần này là “I knew it, I knew you” của Taylor Swift.

Điều khiến ca khúc trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc Taylor trở lại với chất nhạc country-pop từng làm nên tên tuổi. Quan trọng hơn, cô chính là một người hâm mộ “Toy Story” từ nhỏ.

Taylor từng chia sẻ mình lớn lên cùng Woody và Buzz Lightyear. Vì thế, khi được đạo diễn Andrew Stanton mời sáng tác cho phần phim mới, cô coi đó như một giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực.

Khác với những bản hit quen thuộc của Taylor, “I knew it, I knew you” được viết hoàn toàn dưới góc nhìn của Jessie.

Ca khúc mang màu sắc dịu dàng, giàu tự sự, kể về ký ức, những cuộc chia ly và niềm tin rằng những người bạn thật sự sẽ luôn tìm thấy nhau. Nó không cố tạo nên cao trào, mà giống như một lời thì thầm sau khi bộ phim khép lại.

Nguồn: Pixar

Những bài hát khiến khán giả không muốn rời rạp

Có một điểm chung giữa ba ca khúc nổi tiếng nhất của “Toy Story”. Chúng đều xuất hiện ở những thời điểm cảm xúc nhất.

“You've got a friend in me” mở ra thế giới tuổi thơ, “When she loved me” khiến khán giả hiểu rằng đồ chơi cũng biết đau lòng, còn “I knew it, I knew you” nhẹ nhàng tiễn người xem rời khỏi rạp.

Không ít khán giả sau khi xem “Toy Story 5” đã lựa chọn ngồi lại đến hết phần credit. Không phải để chờ cảnh hậu danh đề, mà để nghe trọn vẹn bài hát của Taylor Swift. Đó là điều không nhiều bộ phim làm được. Âm nhạc không chỉ kết thúc bộ phim, nó kéo dài cảm xúc thêm vài phút nữa.

Điều làm nên sức sống của “Toy Story” chưa bao giờ chỉ là những nhân vật đáng yêu hay công nghệ hoạt hình tiên phong, đó còn là cách Pixar dùng âm nhạc để kể chuyện. Mỗi bài hát giống như một chiếc hộp ký ức. Chỉ cần giai điệu vang lên, người xem lập tức nhớ đến Woody, Buzz, Jessie và cả tuổi thơ của chính mình.

Sau hơn ba thập kỷ, thế giới của “Toy Story” đã thay đổi. Những đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, nhưng những bài hát ấy vẫn còn nguyên sức sống.

Có lẽ vì vậy, mỗi lần “Toy Story” trở lại, khán giả không chỉ mong gặp lại những người bạn cũ. Họ còn chờ một giai điệu mới để tiếp tục viết thêm ký ức cho hành trình đã bắt đầu từ năm 1995.