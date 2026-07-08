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So Ji Sub: Sự trở lại ngoạn mục của ngôi sao càng nổi tiếng càng kín tiếng

Thứ Tư, 07:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Không ồn ào hay phô trương, So Ji Sub vẫn luôn là cái tên được khán giả chờ đợi mỗi lần trở lại. Thành công của "Agent Kim Reactivated" (Đặc vụ Kim tái khởi động) tiếp tục khẳng định sức hút của nam diễn viên sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần So Ji Sub trở lại màn ảnh, người hâm mộ Hàn Quốc lại háo hức chờ đợi từng tập phim mới.

Ở tuổi 49, khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ chọn xuất hiện dày đặc trên truyền hình, mạng xã hội hay các chương trình giải trí để duy trì sức nóng, So Ji Sub vẫn giữ lối sống gần như không thay đổi suốt nhiều năm: Ít xuất hiện, ít chia sẻ đời tư và chỉ lên tiếng khi có một dự án thật sự tâm huyết.

Chính sự điềm tĩnh ấy lại trở thành sức hút rất riêng của nam diễn viên.

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Sự trở lại của So Ji Sub nhận được sự chờ đợi từ đông đảo người hâm mộ trong và ngoài Hàn Quốc. (Ảnh: Instagram)
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Sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, So Ji Sub vẫn là một trong những ngôi sao được khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu mến. (Ảnh: Instagram)

Mới đây, “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động) đánh dấu màn tái ngộ SBS sau 13 năm của So Ji Sub đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Chỉ sau bốn tập phát sóng, bộ phim liên tục lập kỷ lục rating, vượt mốc 20% - điều hiếm thấy với truyền hình Hàn Quốc trong những năm gần đây. Thành công ấy không chỉ cho thấy sức hút của tác phẩm, mà còn khẳng định vị thế của một ngôi sao đã gần 30 năm đứng vững trong làng giải trí.

Điều đáng nói là So Ji Sub chưa bao giờ là mẫu diễn viên thu hút khán giả bằng sự phô trương. Từ “Giày Thủy Tinh”, “Xin lỗi, anh yêu em”, “Master's Sun”, “Oh My Venus”, “Doctor Lawyer” đến “Mercy for None”, các nhân vật của anh luôn mang một điểm chung: Ít lời, nội tâm và chất chứa nhiều tổn thương. So Ji Sub gần như không cần những màn khóc lóc dữ dội hay độc thoại dài để chạm đến cảm xúc người xem. Chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng hay gương mặt gần như vô cảm cũng đủ kể cả câu chuyện. Đó là phong cách diễn xuất đã trở thành "thương hiệu" của So Ji Sub.

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(Ảnh: Instagram)

Trong “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động), điều ấy càng được thể hiện rõ hơn khi anh vào vai Kim Do Hyun - một cựu đặc vụ từ bỏ quá khứ để làm một người cha bình thường. Những cảnh hành động không phải điểm nhấn duy nhất. Điều khiến khán giả đồng cảm là sự bất lực, nỗi đau và tình yêu vô điều kiện của một người cha sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu con gái.

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Hình tượng người cha cựu điệp viên trong "Agent Kim Reactivated" được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng của So Ji Sub. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng của So Ji Sub cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kết hôn với cựu phát thanh viên Jo Eun Jung vào năm 2020, nam diễn viên hiếm khi chia sẻ về đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến vợ, anh đều dành những lời đầy yêu thương. Trong một chương trình gần đây, So Ji Sub tiết lộ anh thường xuyên làm việc nhà và nấu ăn mỗi khi có thời gian rảnh vì đã quen sống tự lập từ nhiều năm trước.

"Tôi làm rất nhiều việc nhà. Vì từng sống một mình trong thời gian dài nên tôi biết nấu những món ăn cơ bản", nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó, So Ji Sub cũng từng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi hài lòng 1000% với cuộc hôn nhân này". Anh cho biết từ khi lập gia đình, bản thân cảm thấy bình yên hơn, chứng mất ngủ biến mất và cuộc sống trở nên ổn định về mặt tinh thần.

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So Ji Sub cùng vợ. (Ảnh: Instagram)

Sự chân thành ấy khiến hình ảnh So Ji Sub càng được yêu mến. Trong mắt người hâm mộ, anh không chỉ là một ngôi sao hạng A mà còn là người đàn ông biết gìn giữ gia đình, tránh xa thị phi và luôn trân trọng những điều bình dị. Điều thú vị là sức ảnh hưởng của So Ji Sub còn vượt ra ngoài những vai diễn.

Nhiều năm qua, nam diễn viên âm thầm đầu tư, nhập khẩu và phát hành các bộ phim nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc, dù nhiều dự án không mang lại lợi nhuận. Anh từng thừa nhận bản thân chấp nhận thua lỗ chỉ vì muốn nhiều tác phẩm giá trị có cơ hội đến với khán giả. Chính điều đó giúp So Ji Sub nhận được sự trân trọng đặc biệt từ cộng đồng yêu điện ảnh Hàn Quốc.

Thậm chí, khi “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động) thành công, không ít người hâm mộ chia sẻ rằng họ xem bộ phim như một cách "đáp lại" những gì So Ji Sub đã âm thầm cống hiến cho điện ảnh suốt nhiều năm.

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Phong cách sống giản dị và kín tiếng giúp So Ji Sub luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng suốt nhiều năm. (Ảnh: Instagram)

Gần 30 năm làm nghề, So Ji Sub chưa bao giờ là ngôi sao ồn ào nhất, cũng không phải người tạo nhiều xu hướng trên mạng xã hội. Nhưng bằng diễn xuất điềm tĩnh, lối sống kín tiếng và sự chân thành trong cả công việc lẫn cuộc sống, anh vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.

Có lẽ, giữa một làng giải trí luôn thay đổi từng ngày, chính sự bền bỉ và giản dị ấy mới là lý do khiến So Ji Sub luôn được chờ đợi mỗi lần trở lại màn ảnh.

 

 

Hải Hà/VOV.VN
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