Brad Pitt tái xuất trong phần tiếp theo của bom tấn "World War Z"

Phần tiếp theo được mong chờ từ lâu của bộ phim bom tấn "World War Z" đang được khán giả đặc biệt quan tâm, sau khi hãng phim Paramount đạt được thỏa thuận với ngôi sao Brad Pitt trở lại với vai diễn, đồng thời chọn Edward Berger là đạo diễn. Tuy nhiên chi tiết cốt truyện của phần phim mới hiện vẫn được giữ kín.

Dựa trên tiểu thuyết ăn khách năm 2006 của Max Brooks, phần phim gốc “World War Z: An Oral History of the Zombie War” (2013) đã thu về hơn 540 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim này do Marc Forster đạo diễn, có sự tham gia của tài tử Brad Pitt trong vai Gerry Lane - một cựu nhân viên Liên Hợp Quốc trong cuộc chạy đua với thời gian để ngăn chặn đại dịch zombie.

Nam diễn viên Brad Pitt. Nguồn: Paramount/Everett Collection

Trước đó tại sự kiện CinemaCon hồi tháng 4/2026 tại Las Vegas (Mỹ), hãng Paramount từng tiết lộ phần tiếp theo của "World War Z" đang được tích cực phát triển. Thông tin cập nhật về “World War Z” mới đây càng gây chú ý, trong lúc Brad Pitt đang thực hiện chuyến quảng bá cho bộ phim mới nhất của anh với Paramount, “Heart of the Beast”, sẽ ra rạp vào tuần tới. Đây là bộ phim kinh dị kể về một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm và chú chó cộng sự bị mắc kẹt sâu trong vùng hoang dã Alaska, sau một vụ tai nạn máy bay.

Nam diễn viên Brad Pitt sẽ xuất hiện với một bộ phim của Netflix vào cuối năm nay - "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", sau vai diễn của anh từ bộ phim ăn khách "Once Upon a Time in Hollywood" năm 2019. Đây cũng là bộ phim đã giúp Brad Pitt giành được giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Một bộ phim của Brad Pitt cũng rất được mong chờ là “The Rider”, một sự hợp tác khác giữa nam diễn viên và đạo diễn Edward Berger. Phim hoàn thành quay vào đầu năm nay và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Những người trong ngành tiết lộ, ngay từ đầu quá trình quay phim “The Rider”, Brad Pitt đã bắt đầu thuyết phục Edward Berger về dự án phần phim mới của "World War Z".