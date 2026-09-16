Phim kinh dị zombie Resident Evil chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới

Giới báo chí điện ảnh gọi phiên bản làm lại Resident Evil của Cregger là “một kiệt tác điện ảnh” và “dễ dàng nằm trong số những bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới”.

Nhà phê bình EJ Moreno của Tomatometer đã chia sẻ một bài đánh giá đầy nhiệt tình trên X. Đánh giá viết, bộ phim là một tác phẩm “mà bạn phải xem trên màn ảnh rộng với thật nhiều người! Một bom tấn kinh dị thực sự. Zach Cregger đã làm cho phim trở nên hoành tráng hơn, đáng sợ hơn và thú vị hơn bao giờ hết. Đây chính là cách biến thể loại kinh dị thành một màn trình diễn điện ảnh ngoạn mục”.

Poster phim Resident Evil của Zach Cregger.

Nhà phê bình Mark Cassidy của Tomatometer nhận xét rằng Resident Evil khai thác “sự căng thẳng không ngừng nghỉ của các trò chơi. Zach Cregger thực sự đã mang đến một bản chuyển thể trung thực nhất từ ​​trước đến nay. Rất đẫm máu, rất hài hước, và nó khiến tôi giật mình ít nhất 3 lần (không phải việc dễ dàng). Anh chàng ngồi trước tôi đã trốn sau áo khoác trong phần lớn thời gian xem phim. Dễ dàng nằm trong số những bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất mà tôi từng xem”.

Nhà báo điện ảnh kiêm tổng biên tập của SplashReport.com, Kellvin Chavez, cũng đã chia sẻ một bài đánh giá nhanh tích cực về Resident Evil trên X: “TRỜI ƠI!!! ResidentEvil đã tăng tốc ngay từ cảnh mở đầu và không bao giờ giảm tốc. Zach Cregger mang đến sự hồi hộp không ngừng nghỉ, những pha hành động đẫm máu tuyệt vời và một số thiết kế quái vật cực kỳ quái dị, giống như trong phim Thing. Kinh dị sinh tồn thuần túy và dễ dàng khiến bộ phim Resident Evil hay nhất từ ​​trước đến nay. Austin Abrams thật tuyệt vời. Tôi sẽ viết bài đánh giá đầy đủ vào ngày mai”.

(Ảnh: Sony Pictures/Everett Collection)

Nhà phê bình phim Tristian Circa '89 chia sẻ trên X: “Bộ phim căng thẳng và kinh dị đúng như bạn mong đợi từ một tác phẩm Resident Evil, đồng thời lồng ghép một số khoảnh khắc hài hước tuyệt vời xuyên suốt. Austin Abrams vào vai một người đàn ông bình thường nhưng lại rơi vào tình thế khó xử, tuy nhiên sự duyên dáng tự nhiên của anh ấy khiến khán giả muốn ủng hộ nhân vật chính này”.

Jordan Moreau của Variety đã viết trên X rằng: “Zach Cregger là một người đàn ông đích thực và Resident Evil là một trong những bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất từng được thực hiện, và là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất trong thời gian gần đây. Phần mở đầu phim thật ấn tượng, Austin Abrams diễn xuất hài hước khi loạng choạng tiêu diệt zombie, 10/10 điểm”.

(Ảnh: Sony Pictures/Everett Collection)

Resident Evil tái hợp Cregger với ngôi sao của phim Weapons, Austin Abrams, người vào vai một người giao hàng y tế phải đối mặt với dịch bệnh zombie khi đang giao hàng đến Bệnh viện Đa khoa Raccoon City. Cregger cũng là đồng tác giả viết kịch bản Resident Evil cùng với Shay Hatten. Dàn diễn viên phụ bao gồm Zach Cherry, Kali Reis và Paul Walter Hauser.

Đáng chú ý, bộ phim mới của Cregger không có sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc từ vũ trụ trò chơi điện tử Resident Evil như Leon S. Kennedy hay Jill Valentine vì Cregger muốn tạo ra một câu chuyện mới và độc đáo, điều này đã khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng. Cregger cũng thừa nhận ông đã “ngây thơ” khi nghĩ rằng mình có thể tạo ra một câu chuyện độc đáo trong một thương hiệu đã có sẵn mà không bị người hâm mộ chỉ trích.

Phim Resident Evil của Cregger sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới (bao gồm Việt nam) vào ngày 18/9, do Sony Pictures phát hành. (Ảnh: Esquire)

Đã có sáu phần phim Resident Evil trước đó, bắt đầu với bộ phim năm 2002 của Milla Jovovich và Michelle Rodriguez. Jovovich tiếp tục đóng vai chính trong Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) và Resident Evil: The Final Chapter (2017). Năm 2021, nhà làm phim Johannes Roberts đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn cho phần phim làm lại Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Toàn bộ doanh thu của loạt phim đã vượt quá 1,2 tỷ đô la tại phòng vé toàn cầu.