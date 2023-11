Các ngôi sao thế giới phản ứng ra sao khi bị khán giả ném đồ lên sân khấu?

Hành vi ném những vật thể lạ lên sân khấu của người hâm mộ trong buổi hòa nhạc đã trở thành vấn nạn hiện nay. Nhiều nghệ sĩ phải buộc dừng buộc biểu diễn khi bị chính fan làm tổn thương thân thể. Dưới đây là một số tình huống các ngôi sao bị người hâm mộ ném những vật thể lạ lên sân khấu.

Bebe Rexha

Tháng 6 vừa qua, ca sĩ đồng quê Bebe Rexha đang hát trên sân khấu khu giải trí The Rooftop at Pier 17 ở New York – Mỹ. Đây là buổi diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên "Best F'n Night of My Life" của Bebe Rexha.

Ca sĩ Bebe Rexha bị điện thoại đập vào đầu

Trong lúc nữ ca sĩ hăng say trình diễn, khán giả bên dưới cổ vũ cho cô thì bất ngờ một người đàn ông trong đám đông ném điện thoại lên sân khấu. Do bất ngờ, Bebe Rexha không kịp tránh và điện thoại trúng mặt cô. Sau khi được đưa vào hậu trường chăm sóc, nữ ca sĩ cũng đã trở lại sân khấu để tiếp tục biểu diễn.

Cô trấn an người hâm mộ rằng, nếu họ không cảm thấy an toàn giữa đám đông thì hãy cho người xung quanh biết."Tối nay, an ninh ở khắp mọi nơi. Nếu ai đó bị ép buộc quá sức chịu đựng hoặc cảm thấy khó chịu hay vì bất cứ một lý do nào thì hãy luôn cảnh giác. Đừng ném đồ đạc, bạn biết chứ?", cô ấy nói thêm.

Harry Styles

Hồi tháng 7, giọng ca As It Was bị khán giả ném một vật thể không xác định vào mắt tại buổi hòa nhạc vào thứ Bảy (theo giờ Mỹ) ở Vienna. Lực ném tương đối mạnh khiến nam ca sĩ đau đớn, lập tức cúi xuống, che mặt và bước ra khỏi sân khấu.

Harry Styles đã bị một vật thể lạ đâm vào khi đang biểu diễn trên sân khấu ở Vienna

Đây không phải là lần đầu tiên Harry bị ném đồ vào người. Năm ngoái, anh đã bị người hâm mộ ném kẹo Skittles khi đang biểu diễn ở Los Angeles. Cùng năm, người hâm mộ đã ném các miếng gà Nuggets khi anh đang trình diễn tại Madison Square Garden (New York).

Shania Twain

Cũng trong tháng 7, Shania Twain lên sàn trong chuyến lưu diễn ở Chicago.

Sải bước trên sân khấu theo bài hát "Don't Be Stupid (You Know I Love You)" trong đôi bốt cao đến đầu gối, Twain trượt chân và ngã xuống đất. Trong một đoạn video do người hâm mộ ghi lại, ngôi sao nhạc đồng quê không hề lỡ nhịp, hét lên một cách hài hước với đám đông: "Đừng ngốc nghếch Chicago. Bạn biết tôi yêu bạn mà".

Shania Twain bị trượt chân trên sân khấu khi đang biểu diễn ở Chicago

Sau đó, cô ấy tiếp tục đứng lên và hát tiếp. Tự chế giễu mình trên X, Shania Twain viết "Cuối cùng, tôi cũng đã hạ cánh được", kèm biểu tượng cảm xúc nháy mắt.

Người hâm mộ rất ấn tượng với thích ứng nhanh của nữ ca sĩ. Họ bình luận những câu như "Ồ, cô ấy đã thực hiện cú trượt đó như một nhà vô địch và kết thúc như thể không có thang" và "Đó là cú trượt và phục hồi duyên dáng nhất."

Jason Aldean

Khi biểu diễn ở Saratoga Springs, New York, vào tháng 7, Jason Aldean đã phải vật lộn để hát bài "Crazy Town".

Giữa màn trình diễn, Jason Aldean buộc phải rút lui và ho. Mặc dù, ca sĩ đã cố gắng vượt qua nhưng Aldean hầu như không thể hát thêm một chút nào nữa và phải rời sân khấu.

Jason Aldean rời sân khấu giữa chừng khi biểu diễn ở Connecticut vào tháng 7

Địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đã đăng tải một bài viết trên X vào sáng hôm sau, cho biết buổi biểu diễn sẽ được lên lịch lại. "Chúng tôi đánh giá cao sự chờ đợi của các bạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp buổi biểu diễn vào một ngày mới, cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp đến Jason."

Một đại diện đã xác nhận rằng Jason Aldean hiện đang ổn sau khi bị say nắng trong buổi biểu diễn đó. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ rằng đã phải chịu đựng sự mất nước và nóng, dẫn đến cơ thể bị kiệt sức.

Taylor Swift

Vào tháng 5, khi đang biểu diễn ca khúc hit "Bad Blood", Taylor Swift hét vào mặt một người lạ: "Cô ấy ổn. Cô ấy không làm gì cả!" Khi bài hát chuyển sang phần điệp khúc, Swift càng kích động hơn và hét lên, "Này! Dừng lại!"

Người hâm mộ trên mạng xã hội xác định Swift đang la hét với một nhân viên bảo vệ. Trong một video được chia sẻ lên tài khoản TikTok của bạn cô, Kelly Kelly, cư dân Maryland, tiết lộ cô chính là người hâm mộ mà Swift đang bảo vệ.

Người ta nghe thấy Taylor Swift hét lên "dừng lại" khi đang ở trên sân khấu, khi đang biểu diễn ca khúc "Bad Blood"

Tài khoản này chia sẻ: “Về cơ bản, người bảo vệ đã quấy rối nhóm chúng tôi suốt đêm. Anh ta cứ bảo chúng tôi đừng chạm vào lan can, mặc dù chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi chỉ khiêu vũ và đang rất vui vẻ nhưng dường như anh ta không thích điều đó. Tuy nhiên, về sau, anh ta ngỏ ý muốn được hộ tống chúng tôi ra ngoài và tặng vé miễn phí tối nay cho chúng tôi."

Bryan Adams

Trong lúc Adams đang biểu diễn bản hit đình đám " Summer of '69 ", vào mùa hè năm nay, một khán giả ngỗ ngược nhảy lên sân khấu, khiến rocker người Canada phải tránh xa micro. “Mua nó với giá 5 xu,” người đàn ông ra lệnh hát vào micro, khiến Adams vô cùng kinh ngạc.

Bryan Adams tỏ ra bối rối khi một người đàn ông nhảy lên sân khấu trong buổi hòa nhạc tại Thành phố Salt Lake

Kẻ quấy rối tiếp tục hát thêm vào lời trước khi nhân viên an ninh đến và lôi anh ta đi. Ngay lập tức, Adams đã đăng thử thách lên Instagram của mình – chế giễu tính chất kỳ quái của hành động này. “Đôi khi bạn chỉ cần cười…#stagecrasher #summerof69,” anh viết trong chú thích.

Thomas Rhett

Khi đang biểu diễn buổi hòa nhạc tại Bridgestone Arena ở Nashville, Tennessee, vào tháng 10, ca sĩ nhạc đồng quê Thomas Rhett đã cảnh báo về một tình huống trong đám đông. Một người hâm mộ đang phải cấp cứu y tế, khiến Rhett và đội nhóm đã hết sức lo lắng.

Ngôi sao nhạc đồng quê vừa hát xong thì nhận ra có điều gì đó không ổn. “Này, có ai đó ở dưới này, có vẻ như đang bị thương,” anh thông báo vào micro, và ngay lập tức hỏi liệu có nhân viên y tế nào trong khán giả không.

Rhett đã dừng buổi hòa nhạc của mình trong vài phút khi các bác sĩ đến chăm sóc người gặp nạn và đưa anh ta ra khỏi địa điểm.

Rhett đã dừng buổi hòa nhạc của mình trong vài phút khi các bác sĩ đến chăm sóc người gặp nạn và đưa anh ta ra khỏi địa điểm. Nhiều video khác cho thấy Rhett cúi đầu và gác chân ra khỏi mép sân khấu khi anh chuẩn bị hướng dẫn khán giả cầu nguyện.

"Lạy Chúa, chúng con chỉ cầu xin sự chữa lành cho Terry. Chúng con biết rằng Ngài là bác sĩ tối cao. Chúng tôi biết rằng Ngài là người chữa lành tối thượng... Hãy cầu nguyện cho gia đình Terry ngay bây giờ, vì họ khá sợ hãi cho Terry", ca sĩ cầu nguyện.

Miranda Lambert

Miranda Lambert đã khiến một nhóm người hâm mộ bùng nổ trong buổi hòa nhạc, và gây ra phản ứng trái chiều từ những khán giả Vegas còn lại.

Cụ thể, khi chỉ còn vài lời trong bản hit "Tin Man", Lambert nói với khán giả: "Tôi sẽ dừng lại ở đây một giây. Những cô gái này chỉ chăm chú chụp ảnh tự sướng mà không nghe bài hát. Điều đó làm tôi khó chịu một chút", cô nói và chỉ vào một khu vực trong đám đông.

Miranda Lambert đã cảnh cáo một nhóm các cô gái tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas tập trung vào việc chụp ảnh tự sướng hơn là nghe màn trình diễn "Tin Man"

“Tôi không thích nó chút nào. Tối nay, chúng ta ở đây để nghe một vài bản nhạc đồng quê, tôi đang hát một vài bản nhạc đồng quê chết tiệt", Miranda Lambert nói trong sự ủng hộ của khán giả.

"Ngồi đi" cô nói với cả nhóm và ra hiệu cho họ ngồi xuống. "Chúng ta bắt đầu lại nhé?", sau đó cô ấy hỏi đám đông trước khi bắt đầu bài hát. Trong khi cô tiếp tục hát, Lambert đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ đám đông. Một số bắt đầu la hét, cổ vũ và huýt sáo, trong khi những người khác rời khỏi đấu trường để phản đối.

Adele

Adele đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc cho những người tham dự buổi hòa nhạc sau nhiều sự cố với đồ vật ném vào.

Adele có sự cảnh báo thú vị dành cho người hâm mộ

"Bạn có để ý thấy mọi người đang quên đi nghi thức biểu diễn chết tiệt vào lúc này vì ném đồ đạc lên sân khấu không? Bạn đã thấy họ chưa?" Adele đã hỏi khán giả Caesars Palace tại buổi biểu diễn trong tháng 7.

"Tôi thách bạn. Bạn dám ném thứ gì đó vào tôi và tôi sẽ giết bạn", cô cảnh báo đám đông trong khi ôm một khẩu súng giả, bắn ra bông trong tay và bắn nó vào khán giả với sự thích thú.