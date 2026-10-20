Anne Hathaway hóa thân người phụ nữ bí ẩn, hé lộ những góc khuất trong “Verity”

Anne Hathaway trở lại với hình ảnh khó đoán

Anne Hathaway một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, bộ phim giật gân tâm lý chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Colleen Hoover. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận Verity Crawford, một nhà văn nổi tiếng vướng vào những bí mật gia đình khó lý giải.

Khác với những hình tượng duyên dáng, thanh lịch từng làm nên sức hút của mình, Anne Hathaway lần này bước vào thế giới của những nghi ngờ, thao túng và những sự thật không dễ phân định. Nhân vật Verity không chỉ tạo tò mò bởi câu chuyện phía sau cuộc đời mình, mà còn bởi sự khó đoán khiến người xem liên tục đặt câu hỏi về bản chất thực sự của cô.

Anne Hathaway đảm nhận vai Verity Crawford trong phim giật gân tâm lý "Verity: Bí mật bị chôn vùi".(Ảnh: Amazon MGM Studios)

Điều đáng chú ý là Anne Hathaway không phải gương mặt xa lạ với những vai diễn đòi hỏi sự biến hóa. Trong hơn hai thập niên hoạt động tại Hollywood, nữ diễn viên đã xây dựng sự nghiệp qua nhiều thể loại, từ phim hài, tình cảm, nhạc kịch đến chính kịch và khoa học viễn tưởng.

Với “Verity”, cô tiếp tục mở rộng hình ảnh của mình bằng một nhân vật có màu sắc khác biệt. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên khai thác nét lạnh lùng, sự bí ẩn và sức hấp dẫn của một người phụ nữ không dễ được nhìn nhận bằng những khuôn mẫu thông thường.

Theo chia sẻ với truyền thông quốc tế trong quá trình quảng bá phim, Anne Hathaway ban đầu từng nghĩ mình sẽ tham gia một bộ phim hài lãng mạn, trước khi nhận ra kịch bản “Verity” có màu sắc hoàn toàn khác. Sự bất ngờ ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn của những lựa chọn diễn xuất nằm ngoài dự đoán.

Anne Hathaway xuất hiện với hình tượng người phụ nữ bí ẩn, nắm giữ những bí mật xoay quanh gia đình Crawford. (Ảnh: Amazon MGM Studios)

Từ “The Devil Wears Prada” đến những cuộc biến hóa trên màn ảnh

Nhắc đến Anne Hathaway, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến “The Devil Wears Prada” – bộ phim đưa hình ảnh cô trợ lý Andy Sachs trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Với vẻ ngoài thông minh, nét duyên dáng tự nhiên và khả năng thể hiện sự trưởng thành của nhân vật, Hathaway đã tạo được dấu ấn riêng bên cạnh Meryl Streep.

Sau gần hai thập niên, sức hút của bộ phim vẫn tiếp tục được nhắc đến, đặc biệt khi Anne Hathaway trở lại với phần tiếp theo trong năm 2026. Sự trở lại này gợi nhắc một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời cho thấy sức sống lâu dài của những nhân vật từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, Hathaway không chỉ được nhớ đến qua những bộ phim mang màu sắc thời trang. Trong “Les Misérables”, cô gây ấn tượng với vai Fantine, diễn xuất giúp nữ diễn viên giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2013. Trước đó, cô từng được đông đảo khán giả yêu mến qua hình tượng công chúa Mia trong loạt phim “The Princess Diaries”.

Từ một ngôi sao trẻ của dòng phim gia đình, Hathaway dần xây dựng vị trí bằng những vai diễn đa dạng hơn. Cô có thể xuất hiện trong một bộ phim giàu tính giải trí, bước vào một câu chuyện tâm lý nặng nề hoặc tham gia những dự án đòi hỏi quy mô sản xuất lớn.

Sự linh hoạt ấy là một trong những yếu tố giúp Hathaway duy trì sức hút tại Hollywood. Thay vì chỉ gắn mình với một hình tượng thành công, nữ diễn viên liên tục tìm kiếm những vai diễn có màu sắc riêng, qua đó tạo nên hành trình nghề nghiệp nhiều biến chuyển.

Từ "The Devil Wears Prada" đến Verity, Anne Hathaway cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn qua nhiều giai đoạn sự nghiệp. (Ảnh: Amazon MGM Studios)

Một năm bận rộn của minh tinh Hollywood

Năm 2026 là một trong những năm hoạt động đáng chú ý của Anne Hathaway khi cô xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh lớn. Theo Vogue, “Verity” là bộ phim thứ năm của nữ diễn viên trong năm, khép lại một lịch trình làm việc dày đặc với các dự án, hoạt động quảng bá và sự kiện thảm đỏ.

Điểm thú vị là những bộ phim này không đưa Hathaway vào cùng một kiểu nhân vật. Từ “Mother Mary”, tác phẩm có màu sắc âm nhạc và tâm lý, đến “The Devil Wears Prada 2”, rồi bộ phim sử thi “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong những thế giới điện ảnh khác nhau.

Sự đa dạng ấy cũng khiến Anne Hathaway trở thành cái tên được chú ý không chỉ bởi người hâm mộ điện ảnh mà còn trong lĩnh vực thời trang và văn hóa đại chúng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô lại mang đến một hình ảnh mới, từ phong cách thanh lịch trên thảm đỏ đến những tạo hình gắn với nhân vật trên màn ảnh.

Trong buổi ra mắt “Verity” tại New York cuối tháng 9/2026, Hathaway xuất hiện trong thiết kế dạ hội của Prabal Gurung, tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông thời trang. Những sự kiện như vậy cho thấy sức hút của cô không chỉ đến từ vai diễn mà còn từ khả năng duy trì hình ảnh của một ngôi sao Hollywood có phong cách riêng.

Nhân vật Verity Crawford mang đến cho Anne Hathaway cơ hội khám phá sắc thái lạnh lùng và bí ẩn trên màn ảnh. (Ảnh: Amazon MGM Studios)

Anne Hathaway tiếp tục thử sức với dạng vai diễn có tâm lý phức tạp, khác biệt với những hình tượng quen thuộc trước đây. (Ảnh: Amazon MGM Studios)

Sức hút của Anne Hathaway sau hơn 20 năm

Ở Hollywood, không phải ngôi sao nào cũng có thể duy trì sự hiện diện qua nhiều giai đoạn mà vẫn giữ được sự quan tâm của công chúng. Anne Hathaway là một trong những trường hợp đáng chú ý khi vừa có những vai diễn gắn với ký ức khán giả, vừa tiếp tục tham gia các dự án mới với màu sắc khác biệt.

Sức hút của cô nằm ở sự kết hợp giữa khả năng diễn xuất, hình ảnh thanh lịch và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm. Hathaway không ngại rời khỏi vùng an toàn của những vai diễn từng thành công để tìm kiếm những nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và yêu cầu thể hiện khác nhau.

Với “Verity: Bí mật bị chôn vùi”, điều đáng chờ đợi không chỉ là cách câu chuyện hé lộ những bí mật của Verity Crawford, mà còn là cách Anne Hathaway tiếp tục làm mới hình ảnh của mình trước khán giả.

Bộ phim có thể chưa phải dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên, nhưng vẫn bổ sung một màu sắc khác vào hành trình diễn xuất vốn đa dạng. Và với một ngôi sao đã đi qua nhiều giai đoạn của Hollywood như Anne Hathaway, khả năng khiến công chúng tò mò trước mỗi lần xuất hiện có lẽ vẫn là một trong những sức hút bền bỉ nhất.