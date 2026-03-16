中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lý do Sean Penn vắng mặt ở Oscar dù giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Thứ Hai, 12:01, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nam diễn viên Sean Penn giành tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 với giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim “One Battle After Another”, nhưng ông không có mặt để nhận giải.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, Sean Penn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim “One Battle After Another”. Nam diễn viên không có mặt tại lễ trao giải để trực tiếp nhận tượng vàng, vì vậy người dẫn chương trình Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay.

Trên sân khấu, Kieran Culkin - người giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm ngoái với bộ phim "A Real Pain", cho biết: “Sean Penn không thể có mặt ở đây tối nay, hoặc có lẽ không muốn đến, vì vậy tôi sẽ thay mặt ông ấy nhận giải”.

ly do sean penn vang mat o oscar du gianh giai nam dien vien phu xuat sac nhat hinh anh 1
Sean Penn không có mặt tại lễ trao giải để trực tiếp nhận tượng vàng, vì vậy người dẫn chương trình Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay. Ảnh: Reuters

Sean Penn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc vắng mặt tại lễ trao giải. Theo The New York Times, dẫn lời hai nguồn tin thân cận với nam diễn viên, Sean Penn đang ở Ukraine vào ngày 15/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do ông có mặt tại quốc gia này. The Hollywood Reporter cho biết họ chưa nhận được phản hồi từ người đại diện của Sean Penn.

Trong phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson, Sean Penn vào vai Đại tá Steven J. Lockjaw. Vai diễn phản diện này giúp ông giành nhiều giải thưởng trước thềm Oscar, trong đó có BAFTA Awards và Screen Actors Guild Awards.

ly do sean penn vang mat o oscar du gianh giai nam dien vien phu xuat sac nhat hinh anh 2
Sean Penn vào vai Đại tá Steven J. Lockjaw trong phim "One Battle After Another". Ảnh: Warner Bros

Bộ phim "One Battle After Another" giành tổng cộng 6 giải thưởng lớn, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sean Penn, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được giới làm phim đề xuất.

Là diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhà hoạt động xã hội, Sean Penn từng hai lần đoạt Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các bộ phim “Mystic River” (2003) và “Milk” (2008). Với chiến thắng lần này, ông trở thành diễn viên nam thứ tư trong lịch sử có ba giải Oscar diễn xuất, cùng với Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis và Walter Brennan.

Ngôi sao 65 tuổi chưa bao giờ tỏ ra quá quan trọng các giải thưởng Hollywood, dù thắng hay thua. Trước đây, ông từng tặng một trong những giải Oscar của mình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mai Trang/VOV.VN
Theo Hollywood Reporter
Tag: Oscar Sean Penn One Battle After Another vắng mặt nam diễn viên nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lễ trao giải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026
Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ và tiếc nuối. Trong khi "One Battle After Another" thắng lớn với sáu tượng vàng, Timothée Chalamet lại ra về tay trắng cùng bộ phim "Marty Supreme", trở thành một trong những kết quả gây bàn tán nhất đêm trao giải.

Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

Timothée Chalamet trắng tay, nhiều cú sốc tại Oscar 2026

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ và tiếc nuối. Trong khi "One Battle After Another" thắng lớn với sáu tượng vàng, Timothée Chalamet lại ra về tay trắng cùng bộ phim "Marty Supreme", trở thành một trong những kết quả gây bàn tán nhất đêm trao giải.

Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng
Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), tức 5h30 ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Năm nay, danh hài Conan O'Brien tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đánh dấu năm thứ hai ông giữ vị trí này của lễ trao giải.

Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng

Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), tức 5h30 ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Năm nay, danh hài Conan O'Brien tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đánh dấu năm thứ hai ông giữ vị trí này của lễ trao giải.

Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026
Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

VOV.VN - Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi - người mẫu Vittoria Ceretti - đến dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi đến lễ trao giải Oscar 2026

VOV.VN - Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi - người mẫu Vittoria Ceretti - đến dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt