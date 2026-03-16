Lý do Sean Penn vắng mặt ở Oscar dù giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, Sean Penn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim “One Battle After Another”. Nam diễn viên không có mặt tại lễ trao giải để trực tiếp nhận tượng vàng, vì vậy người dẫn chương trình Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay.

Trên sân khấu, Kieran Culkin - người giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm ngoái với bộ phim "A Real Pain", cho biết: “Sean Penn không thể có mặt ở đây tối nay, hoặc có lẽ không muốn đến, vì vậy tôi sẽ thay mặt ông ấy nhận giải”.

Sean Penn không có mặt tại lễ trao giải để trực tiếp nhận tượng vàng, vì vậy người dẫn chương trình Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay. Ảnh: Reuters

Sean Penn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc vắng mặt tại lễ trao giải. Theo The New York Times, dẫn lời hai nguồn tin thân cận với nam diễn viên, Sean Penn đang ở Ukraine vào ngày 15/3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do ông có mặt tại quốc gia này. The Hollywood Reporter cho biết họ chưa nhận được phản hồi từ người đại diện của Sean Penn.

Trong phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson, Sean Penn vào vai Đại tá Steven J. Lockjaw. Vai diễn phản diện này giúp ông giành nhiều giải thưởng trước thềm Oscar, trong đó có BAFTA Awards và Screen Actors Guild Awards.

Sean Penn vào vai Đại tá Steven J. Lockjaw trong phim "One Battle After Another". Ảnh: Warner Bros

Bộ phim "One Battle After Another" giành tổng cộng 6 giải thưởng lớn, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sean Penn, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được giới làm phim đề xuất.

Là diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhà hoạt động xã hội, Sean Penn từng hai lần đoạt Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các bộ phim “Mystic River” (2003) và “Milk” (2008). Với chiến thắng lần này, ông trở thành diễn viên nam thứ tư trong lịch sử có ba giải Oscar diễn xuất, cùng với Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis và Walter Brennan.

Ngôi sao 65 tuổi chưa bao giờ tỏ ra quá quan trọng các giải thưởng Hollywood, dù thắng hay thua. Trước đây, ông từng tặng một trong những giải Oscar của mình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.