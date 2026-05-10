Lý Mộng và loạt vai phản diện khiến khán giả vừa mê vừa sợ

Lý Mộng đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ vai tiểu tam đầy tham vọng trong bộ phim "Mật Ngữ Kỷ". Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất gây chú ý, nữ diễn viên cũng bị đào lại hàng loạt bê bối thái độ từng khiến cô lao đao suốt nhiều năm trong sự nghiệp.

Sinh năm 1992, Lý Mộng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và hoạt động trong làng giải trí gần 15 năm. Cô từng được xem là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ, thậm chí là nữ diễn viên thế hệ 9X đầu tiên của Trung Quốc bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Dù sở hữu ngoại hình điện ảnh cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao, tên tuổi của Lý Mộng nhiều năm không thể bật lên mạnh mẽ vì những tranh cãi liên quan đến thái độ làm việc.

Bước ngoặt lớn đến với cô khi đảm nhận vai công chúa Vạn Ninh trong bộ phim "Mặc Vũ Vân Gian" phát sóng năm 2024. Nhân vật công chúa độc ác, méo mó tâm lý nhưng lại chất chứa nhiều tổn thương giúp Lý Mộng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Sau thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục gây sốt với vai Lục Trăn Trăn trong "Tiểu thời đại". Đây là nhân vật tiểu tam không hành động vì tình yêu mà xem hôn nhân như công cụ đổi đời.

Khác với hình tượng nhân vật phản diện thường thấy, Lục Trăn Trăn được xây dựng là người tỉnh táo, đầy tham vọng và luôn kiểm soát cảm xúc. Sau khi cố tình làm lộ chuyện ngoại tình để ép người vợ hợp pháp rời đi, nhân vật này còn gây tranh cãi với câu thoại: “Đàn ông phạm sai lầm, nhưng cô lại đi trách một người phụ nữ khác”. Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gọi đây là nữ phản diện tỉnh táo nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Không chỉ nổi bật ở phim truyền hình, Lý Mộng còn gây chú ý với các dự án thuộc thể loại tâm lý, giật gân và kinh dị. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh cùng thần thái bí ẩn giúp cô thường được giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý nặng nề.

Tính đến đầu tháng 5, hai phim kinh dị mới nhất có sự tham gia của Lý Mộng đều vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ doanh thu. Thành tích này giúp cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên liên tiếp góp mặt trong hai phim kinh dị đạt cột mốc trên.

Trước đó, cô cũng từng nhận nhiều lời khen với vai Vương Dao trong bộ phim "Góc khuất của bí mật" - tác phẩm từng giành giải sáng tạo tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Mộng không chỉ gắn với hào quang diễn xuất. Nữ diễn viên từng nhiều lần vướng bê bối vì bị tố kiêu ngạo và khó hợp tác trên phim trường. Scandal lớn nhất của cô xảy ra khi bị loại khỏi bộ phim Bạch Lộc Nguyên dù đã hoàn thành gần 100 phân cảnh quay. Nhiều nguồn tin khi đó cho biết Lý Mộng thường xuyên đến muộn, tự ý rời đoàn phim và khiến ê-kíp phải chờ đợi hàng giờ. Cô còn bị tố đối xử không tốt với nhân viên, thường xuất hiện cùng đông trợ lý gây hỗn loạn hậu trường.

Một vụ việc khác gây tranh cãi xảy ra trong quá trình quay "Góc khuất của bí mật". Sau khi làm hỏng một cảnh quay gọt táo, Lý Mộng được cho là từ chối quay tiếp nếu tổ đạo cụ không tìm được quả táo giống hệt quả ban đầu. Theo truyền thông Trung Quốc, đoàn phim đã mất cả ngày tìm kiếm khắp nơi chỉ để thay một quả táo tương tự.

Sau loạt bê bối, tên tuổi của Lý Mộng dần biến mất khỏi nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nữ diễn viên bắt đầu trở lại mạnh mẽ hơn với các vai phản diện cá tính.

Ở tuổi 33, Lý Mộng hiện theo đuổi cuộc sống kín tiếng hơn. Cô chuyển đến Hàng Châu sinh sống, dành thời gian trồng rau, chăm cây và tận hưởng nhịp sống chậm sau nhiều năm đối mặt áp lực dư luận. Nữ diễn viên cho biết cô không còn quá bận tâm đến danh tiếng hay sự cạnh tranh trong giới giải trí. Điều cô mong muốn nhất hiện nay là được tiếp tục thử sức với những vai diễn nặng tâm lý và sống một cuộc đời bình yên hơn trước.