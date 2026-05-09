Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

Sau đợt “thanh lọc” tài khoản ảo quy mô lớn của Instagram gần đây, Kylie được cho là mất tới 14–15 triệu follower. Dù vẫn thuộc nhóm người có sức ảnh hưởng mạnh nhất nền tảng, con số này khiến công chúng đặt dấu hỏi: Bao nhiêu người theo dõi là thật, và bao nhiêu chỉ là “hào quang số liệu”?

Instagram được cho là đã xóa hàng loạt tài khoản bot và không hoạt động, khiến lượng follower của Kylie Jenner giảm mạnh.

Drama với Selena Gomez từng gây bùng nổ làn sóng unfollow

Một trong những cú sụt follower lớn nhất của Kylie xảy ra vào năm 2023. Khi Selena Gomez vừa vượt Kylie để trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất Instagram, mạng xã hội bất ngờ nổ ra tranh cãi liên quan đến… lông mày.

Mọi chuyện bắt nguồn khi Selena đăng video đùa rằng cô “lỡ tay chỉnh lông mày quá nhiều”. Không lâu sau đó, Kylie Jenner đăng Instagram Story với dòng chữ “This was an accident?” kèm ảnh cận lông mày của cô và bạn thân Hailey Bieber. Nhiều cư dân mạng lập tức cho rằng Kylie đang “đá đểu” Selena.

Dù Kylie phủ nhận chuyện công kích đàn chị, làn sóng chỉ trích vẫn bùng nổ. Hàng triệu fan Selena đồng loạt unfollow Kylie để thể hiện sự phản đối, biến đây thành một trong những drama mạng xã hội lớn nhất năm đó.

Những hình ảnh xa hoa, cuộc sống hào nhoáng của Kylie Jenner không còn nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối như trước đây.

Hình ảnh “kiêu kỳ”, xa cách ngày càng gây tranh cãi

Không chỉ vướng drama với người nổi tiếng khác, Kylie còn nhiều lần bị nhận xét mang hình ảnh lạnh lùng và thiếu thiện cảm trước công chúng.

Tại mùa giải Oscar 2026, cô bị bàn tán vì thái độ được cho là “khinh khỉnh” khi xuất hiện cùng bạn trai Timothée Chalamet. Một số khoảnh khắc lan truyền trên TikTok và X khiến mạng xã hội chia phe tranh luận, đồng thời kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào ngôi sao nhà Kardashian-Jenner.

Trong thời đại mạng xã hội, nơi hình ảnh thân thiện và gần gũi được xem là “vũ khí” giữ fan, những tranh cãi về thái độ dễ dàng khiến người nổi tiếng bị mất thiện cảm nhanh chóng.

Phong cách quyến rũ đặc trưng của Kylie Jenner tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Phẫu thuật thẩm mỹ và “gương mặt Instagram” gây mệt mỏi

Kylie Jenner từng là biểu tượng của xu hướng môi dày, makeup sắc nét và “gương mặt Instagram” đình đám suốt nhiều năm. Tuy nhiên, chính hình tượng này cũng dần trở thành con dao hai lưỡi.

Việc cô thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ từ khi còn rất trẻ khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là những fan từng xem Kylie như hình mẫu sắc đẹp tự nhiên. Không ít ý kiến cho rằng cô góp phần tạo áp lực ngoại hình cho giới trẻ.

Bên cạnh đó, Kylie cũng nhiều lần bị “bóc” chỉnh sửa ảnh quá đà. Từ vòng eo phi thực tế đến các lỗi photoshop lộ liễu, những hình ảnh này thường xuyên trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội.

Kylie Jenner nhiều lần bị chỉ trích vì hình ảnh xa cách, lạnh lùng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn của Hollywood.

Những nghi vấn về sự “hào nhoáng” của đế chế Kylie

Danh tiếng doanh nhân của Kylie cũng không còn bất khả xâm phạm như trước. Năm 2020, Forbes từng gây chấn động khi cáo buộc gia đình Kardashian-Jenner “thổi phồng” giá trị công ty mỹ phẩm của Kylie.

Dù cô vẫn sở hữu thương hiệu làm đẹp cực kỳ thành công, sự việc này khiến hình ảnh “tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới” bị lung lay trong mắt công chúng.

Không ít khán giả bắt đầu nhìn Kylie như biểu tượng của sự hào nhoáng được xây dựng bằng truyền thông hơn là giá trị thực tế.

Dù liên tục vướng tranh cãi, Kylie Jenner vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội toàn cầu.

Instagram đang thay đổi cách đánh giá sức ảnh hưởng

Việc Kylie mất hàng chục triệu follower không đồng nghĩa cô hết nổi tiếng. Ngược lại, mỗi bài đăng của cô vẫn tạo ra lượng tương tác khổng lồ và có sức lan tỏa mạnh trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và giải trí.

Tuy nhiên, câu chuyện của Kylie Jenner phản ánh rõ sự thay đổi của thời đại mạng xã hội: người dùng giờ đây quan tâm nhiều hơn đến tính chân thực, cá tính thật và cách hành xử của người nổi tiếng, thay vì chỉ nhìn vào những con số follower khổng lồ.

Trong kỷ nguyên Instagram mới, sức ảnh hưởng không còn chỉ được đo bằng lượng người theo dõi, mà còn nằm ở việc công chúng còn muốn ở lại với bạn bao lâu.