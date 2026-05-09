Vừa xác nhận làm “Anh Tài”, Đông Hùng đã lập tức đổi visual gây sốt

Thứ Bảy, 14:46, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ca sĩ Đông Hùng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh với diện mạo khác lạ trên trang cá nhân. Không còn hình ảnh quen thuộc với mái tóc gọn gàng thường thấy, nam ca sĩ xuất hiện với kiểu tóc mới trẻ trung và có phần phá cách hơn.

Đi kèm loạt ảnh, Đông Hùng hài hước chia sẻ: “Một chút ‘là lạ’, ‘khang khác’ với thường ngày để chiều các fan cháu… Cũng đáng nhớ, vì sau hơn 6 năm mới chải tóc kiểu khác hì hì. Ngày mới thật vui nhé! Cảm ơn vì đã chào đón tớ!”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người nhận xét diện mạo mới giúp Đông Hùng trở nên trẻ trung, năng động hơn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn là dấu ấn riêng của anh. Không ít bình luận cho rằng đây có thể là một “tín hiệu” cho thấy nam ca sĩ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với hình ảnh cởi mở và nhiều màu sắc hơn.

Sự thay đổi này diễn ra không lâu sau khi Đông Hùng chính thức xác nhận tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Là một trong những giọng ca nội lực của Vpop, Đông Hùng được kỳ vọng sẽ mang đến chương trình màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng khả năng trình diễn ngày càng hoàn thiện.

Khác với hình ảnh tập trung hoàn toàn vào chuyên môn ca hát trước đây, sân chơi lần này được xem là cơ hội để Đông Hùng thử sức với những khía cạnh mới như vũ đạo, trình diễn sân khấu và khả năng kết nối tập thể. Chính nam ca sĩ cũng từng chia sẻ mong muốn “đối đầu với bản ngã” để tìm kiếm sự thay đổi trong hành trình nghệ thuật của mình.

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, Đông Hùng đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét cả về hình ảnh lẫn tư duy nghệ thuật. Vì thế, sự xuất hiện của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được xem là một trong những điểm đáng chờ đợi của mùa giải năm nay.

5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Sau dàn Anh Tài đầu tiên gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục tung ra 5 gương mặt mới đầy màu sắc. Từ đạo diễn - diễn viên trăm tỷ Huỳnh Lập, giọng ca nội lực Đông Hùng đến producer Mew Amazing hay Á vương Thuận Nguyễn, mỗi nghệ sĩ đều mang theo tham vọng bứt phá và chinh phục giới hạn mới.

 

Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

Hà Nội vào mùa bằng lăng tím: Góc phố nào cũng thấy mùa hè đã về

VOV.VN - Tháng 5, bằng lăng bắt đầu nở tím trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhuộm dịu phố phường giữa những ngày đầu hè oi nóng. Mùa hoa ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều người chậm lại, ngắm nhìn và cảm nhận một Hà Nội rất khác, nhẹ nhàng, bình yên và đầy ký ức.

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng

VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa vô số biểu tượng văn hóa đại chúng đến rồi biến mất, Doraemon vẫn hiện diện như người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không cần siêu năng lực hay những trận chiến hoành tráng, Doraemon chạm tới khán giả bằng sự giản dị, tình bạn và những cảm xúc rất con người.

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

