Vừa xác nhận làm “Anh Tài”, Đông Hùng đã lập tức đổi visual gây sốt

Đi kèm loạt ảnh, Đông Hùng hài hước chia sẻ: “Một chút ‘là lạ’, ‘khang khác’ với thường ngày để chiều các fan cháu… Cũng đáng nhớ, vì sau hơn 6 năm mới chải tóc kiểu khác hì hì. Ngày mới thật vui nhé! Cảm ơn vì đã chào đón tớ!”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người nhận xét diện mạo mới giúp Đông Hùng trở nên trẻ trung, năng động hơn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn là dấu ấn riêng của anh. Không ít bình luận cho rằng đây có thể là một “tín hiệu” cho thấy nam ca sĩ đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với hình ảnh cởi mở và nhiều màu sắc hơn.

Sự thay đổi này diễn ra không lâu sau khi Đông Hùng chính thức xác nhận tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Là một trong những giọng ca nội lực của Vpop, Đông Hùng được kỳ vọng sẽ mang đến chương trình màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng khả năng trình diễn ngày càng hoàn thiện.

Khác với hình ảnh tập trung hoàn toàn vào chuyên môn ca hát trước đây, sân chơi lần này được xem là cơ hội để Đông Hùng thử sức với những khía cạnh mới như vũ đạo, trình diễn sân khấu và khả năng kết nối tập thể. Chính nam ca sĩ cũng từng chia sẻ mong muốn “đối đầu với bản ngã” để tìm kiếm sự thay đổi trong hành trình nghệ thuật của mình.

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, Đông Hùng đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét cả về hình ảnh lẫn tư duy nghệ thuật. Vì thế, sự xuất hiện của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được xem là một trong những điểm đáng chờ đợi của mùa giải năm nay.