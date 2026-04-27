Nhóm BTS trở lại sân khấu nước Mỹ sau 4 năm

Thứ Hai, 09:35, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ tại Tampa, Florida, đánh dấu chuỗi concert quy mô lớn đầu tiên của nhóm tại Mỹ sau 4 năm.

Sau các buổi trình diễn ở Seoul và Tokyo, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đưa chuyến lưu diễn Arirang World Tour đến Bắc Mỹ. Cả 3 đêm diễn tại sân vận động Raymond James ở Tampa, Florida đều đã "cháy vé".

Danh sách các bài hát của nhóm không khác biệt nhiều so với các buổi diễn trước đó trong Arirang World Tour, nhưng có một số bất ngờ trong phần encore (biểu diễn thêm). Vào đêm diễn ở Tampa, đó là lần đầu tiên nhóm BTS trình diễn bản hit năm 2021 "Permission to Dance" trong chuyến lưu diễn này. Ngay sau đó, nhóm cũng có lần đầu tiên trình diễn "Magic Shop"  trong Arirang World Tour, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2019.

nhom bts tro lai san khau nuoc my sau 4 nam hinh anh 1
Nhóm BTS trở lại sân khấu nước Mỹ sau 4 năm. Nguồn: BigHit Music

Nhóm BTS sẽ mang Arirang World Tour đến El Paso, Texas vào ngày 2 và 3/5. Sau 3 đêm ở thành phố Mexico, chuyến lưu diễn sẽ chuyển đến sân vận động Stanford ở Santa Clara, California với 3 buổi diễn vào tháng 5, trước khi BTS đến sân vận động Allegiant ở Las Vegas.

Sau đó, nhóm sẽ bắt đầu chặng lưu diễn châu Âu vào tháng 6 và tháng 7, trước khi trở lại Mỹ vào ngày 1/8 với 2 buổi diễn tại sân vận động Metlife ở East Rutherford, New Jersey. Theo kế hoạch hiện tại, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Arirang - chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc - sẽ tiếp tục đưa BTS đi lưu diễn cho đến tháng 3/2027.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ sớm trở lại lưu diễn cùng nhau mà không gặp nhiều khó khăn. Tất cả các thành viên đều rất muốn đi lưu diễn, chúng tôi luôn cố gắng. Thật khó để theo kịp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức,” nam ca sĩ Jin chia sẻ với Rolling Stone về việc trở lại lưu diễn cùng BTS.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
