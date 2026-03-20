Không giới hạn tập 30: Lợi khuyên Kiên quay lại với Lam Anh

Trong "Không giới hạn" tập 30, Lợi (Tô Dũng) khuyên Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang) nên bình tĩnh ngồi nói chuyện lại với nhau về mối quan hệ tình cảm. Kiên giải thích nếu vẫn tiếp tục chuyện tình cảm với Lam Anh, các thế lực thù địch sẽ không để yên, không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Kiên biết Lam Anh là một cô gái mạnh mẽ nhưng dù mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc yếu đuối, "vậy nên dừng lại ở đây thôi".

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 30, Linh (Anh Đào) phát hiện một người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ nói chuyện với Phong (Trọng Trí) nên gọi điện báo ngay cho Lợi. Khi Lợi chưa kịp đến, Linh đã đuổi theo người đàn ông này.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 30, Trang (Maya) và Phong tiếp tục bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo. Trang nói mọi hành động phải hết sức nhịp nhàng. "Hành động thôi, nhưng trước hết phải bắt con chuột sắp vào trong hang", Phong nói.

"Không giới hạn" tập 30 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (20/3).