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Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên: Cô bé 11 tuổi mang Laura Ingalls trở lại

Thứ Hai, 11:34, 13/07/2026
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VOV.VN - Mới 11 tuổi, Alice Halsey đã đảm nhận một trong những vai diễn nhiều áp lực nhất trên màn ảnh nhỏ: Laura Ingalls trong phiên bản mới của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Không chỉ là nhân vật chính của bộ phim, Laura còn là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả và khán giả trên khắp thế giới.

Trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, Laura Ingalls không đơn thuần là một nhân vật văn học. Cô chính là hiện thân của tuổi thơ nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder, người đã viết nên loạt tiểu thuyết nổi tiếng dựa trên những trải nghiệm có thật của mình ở miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ XIX. Qua những trang sách ấy, Laura lớn lên cùng độc giả, rồi tiếp tục bước lên màn ảnh trong loạt phim truyền hình kinh điển phát sóng từ năm 1974 đến năm 1983.

Ở Việt Nam, hình ảnh cô bé Laura với mái tóc tết, đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên cũng từng trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Chính vì vậy, khi Netflix quyết định thực hiện phiên bản mới, vai Laura Ingalls trở thành thử thách lớn nhất của cả dự án. Người được lựa chọn là Alice Halsey, một cô bé mới 11 tuổi.

ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 1
(Ảnh: Netflix)
ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 2
(Ảnh: Netflix)

Cô bé 11 tuổi được giao vai diễn của hàng triệu khán giả

Alice Halsey thừa nhận cô từng rất bất ngờ khi biết mình sẽ đảm nhận vai Laura. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh của cô xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ của Netflix.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một tấm billboard in hình mình. Điều đó thật không thể tin nổi", cô chia sẻ với The Hollywood Reporter.

Điều thú vị là dù trong nhà đã có trọn bộ “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, Alice chỉ thực sự đọc những cuốn sách này khi nhận được lời mời thử vai. Càng đọc, cô càng hiểu vì sao câu chuyện của Laura Ingalls có thể chạm đến trái tim độc giả suốt gần một thế kỷ.

"Laura có khả năng cuốn người đọc vào câu chuyện bằng từng chi tiết rất nhỏ. Cô ấy có một sức mạnh đặc biệt trong cách kể chuyện", nữ diễn viên chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Alice không chỉ học thuộc kịch bản. Cô đọc thêm nhiều tài liệu về nước Mỹ cuối thế kỷ XIX, nghe podcast về lịch sử và tìm hiểu cuộc sống của những người khai phá miền Tây. Sự nghiêm túc ấy khiến nhiều người quên rằng Alice mới chỉ 11 tuổi.

ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 3
(Ảnh: Netflix)
ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 4
(Ảnh: Netflix)

Một Laura mới nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của nhân vật

Điều đáng quý nhất ở Alice Halsey là cô không cố gắng bắt chước hình ảnh Laura Ingalls mà nhiều thế hệ từng biết đến.

Laura của Alice vẫn nghịch ngợm, hiếu kỳ và yêu thiên nhiên, nhưng cũng được xây dựng với nhiều chiều sâu hơn. Cô biết đặt câu hỏi về cuộc sống, về vai trò của phụ nữ trong xã hội thời bấy giờ và về những điều mình mong muốn trong tương lai.

Nhờ đó, Laura vừa giữ được nét hồn nhiên quen thuộc, vừa trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ hôm nay. Không chỉ giới phê bình, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất tự nhiên của Alice Halsey.

Theo The Hollywood Reporter, cô đã truyền tải được sự tinh nghịch, gan dạ và chân thật của Laura. Trong khi đó, The Guardian đánh giá cao cách bộ phim xây dựng Laura thành một cô bé có cá tính rõ ràng, nhiều cảm xúc hơn so với một số phiên bản trước.

ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 5
(Ảnh: Netflix)
ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 6
(Ảnh: Netflix)

Điều khiến khán giả yêu mến không chỉ là diễn xuất

Trong suốt tám tập phim, Alice Halsey mang đến cảm giác rất dễ chịu mỗi khi xuất hiện. Cô bé không cần những phân đoạn quá kịch tính để gây ấn tượng. Chỉ bằng ánh mắt tò mò, nụ cười trong trẻo hay sự háo hức khi khám phá vùng đất mới, Alice đã khiến Laura trở thành một cô bé mà người xem muốn đồng hành. Có lẽ đó cũng là điều làm nên sức sống của nhân vật suốt nhiều thập kỷ.

Laura không phải là một anh hùng. Cô chỉ là một đứa trẻ luôn tò mò về thế giới, biết yêu thương gia đình, biết buồn, biết sợ hãi nhưng cũng luôn lạc quan bước tiếp. Alice đã giữ được tinh thần ấy.

Một trong những kỷ niệm mà nữ diễn viên nhớ nhất là ngày quay cảnh mở đầu của bộ phim. Khi đoàn phim đang ghi hình giữa thảo nguyên, một cơn gió Chinook bất ngờ ập đến. Lều bạt bị thổi tung, thiết bị bay khắp nơi khiến cả ê-kíp nhốn nháo. Trong khi mọi người vội vàng xử lý, Alice lại bật cười vì thấy khung cảnh ấy quá thú vị.

"Cả thảo nguyên như sống dậy mỗi khi gió thổi qua. Mọi thứ rất kỳ diệu nhưng cũng đầy bất ngờ", cô kể.

ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 7
(Ảnh: Netflix)

Khi Laura Ingalls trở thành một phần của Alice Halsey

Là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong phim, Alice hiểu mình mang một trách nhiệm rất lớn. "Đó chắc chắn là một trách nhiệm không hề nhỏ", cô nói.

May mắn là bầu không khí trên phim trường đã giúp cô nhanh chóng hòa nhập. Theo Alice, mọi người đều dành rất nhiều tình yêu cho “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Các diễn viên, đạo diễn và ê-kíp đối xử với nhau như một gia đình thực sự, giống chính gia đình Ingalls trong phim.

"Điều đó giúp em bớt áp lực rất nhiều. Em được làm việc cùng những diễn viên tuyệt vời và họ khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng".

Có lẽ chính sự gắn kết ấy đã được truyền lên màn ảnh. Người xem không chỉ nhìn thấy một gia đình đang diễn, mà cảm nhận được sự gần gũi giữa những con người thật sự đồng hành cùng nhau.

ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 8
(Ảnh: Netflix)
ngoi nha nho tren thao nguyen co be 11 tuoi mang laura ingalls tro lai hinh anh 9
(Ảnh: Netflix)

Viết tiếp hành trình của Laura Ingalls

Sau khi lên sóng ngày 9/7, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình, đặc biệt là dành cho dàn diễn viên trẻ. Bộ phim hiện đạt 75% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và đã được Netflix gia hạn mùa thứ hai ngay cả trước khi mùa đầu tiên ra mắt.

Với Alice Halsey, đây có lẽ mới chỉ là điểm khởi đầu.

Điều đáng nhớ nhất không phải việc cô trở thành gương mặt đại diện cho một dự án lớn của Netflix ở tuổi 11, mà là cách cô mang đến một Laura Ingalls đủ mới để chinh phục thế hệ khán giả hôm nay, nhưng cũng đủ thân thuộc để những người từng yêu “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” mỉm cười khi gặp lại.

Bởi sau hơn nửa thế kỷ, điều còn ở lại với khán giả không chỉ là câu chuyện về gia đình Ingalls, mà còn là hình ảnh một cô bé luôn nhìn thế giới bằng sự tò mò, lòng nhân hậu và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Alice Halsey đã góp phần giữ gìn những giá trị ấy và viết tiếp hành trình của Laura Ingalls cho một thế hệ mới.

 

Hải Hà/VOV.VN
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