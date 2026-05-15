Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

Bộ phim “Lời hứa đầu tiên” tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội khi lên sóng những tập mới. Bên cạnh việc nữ chính Vi Minh, do Trang Emma thủ vai, bị nhận xét chưa đủ thuyết phục để đảm nhận hình ảnh một hoa hậu, phim còn bị khán giả soi nhiều chi tiết bị cho là vô lý, kém duyên và thiếu thực tế.

Ngay từ khi phát sóng, “Lời hứa đầu tiên” đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều vì lựa chọn nhân vật trung tâm là một cô gái mưu mô, giỏi tính toán, tính tình đỏng đảnh và ích kỷ. Dù được xây dựng là người chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp, Vi Minh lại không tạo được nhiều thiện cảm với người xem. Một số khán giả cho rằng nhân vật này thiếu khí chất hoa hậu, thậm chí bị hai á hậu trong phim lấn át về ngoại hình và phong thái.

Theo diễn biến phim, sau khi đăng quang, Vi Minh được công ty quản lý giao nhiệm vụ trở về quê để thực hiện chương trình từ thiện, xây dựng hình ảnh hoa hậu cộng đồng nhằm đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, dự án của cô bất ngờ tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Thấy chương trình có sức lan tỏa, công ty quản lý muốn tận dụng để đưa hai á hậu Linh Anh và Thanh Hương tham gia, từ đó làm nảy sinh cuộc cạnh tranh giữa ba người đẹp.

Tình tiết gây bàn tán nhiều nhất xuất hiện trong tập 9. Ở tập này, Vi Minh, Á hậu Linh Anh (Hương Liên) và Á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh) cùng tham gia một hoạt động quay quảng cáo kem chống nắng tại vùng cao. Linh Anh và Thanh Hương tỏ ra khó chịu khi phải đến nơi xa xôi, tiếp xúc với những em nhỏ nghịch ngợm ở bản làng. Vì thái độ thiếu thân thiện, cả hai không khiến bọn trẻ hợp tác.

Sau đó, Vi Minh xuất hiện cùng những chiếc bánh chuối để thu hút các em nhỏ. Tuy nhiên, trước khi cho trẻ ăn bánh, nhân vật này lại yêu cầu các em bôi kem chống nắng để lấy tư liệu quảng cáo. Chính chi tiết này khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, bởi trong đời sống thông thường, trước khi ăn, trẻ em thường được nhắc rửa tay để giữ vệ sinh chứ không phải bôi kem chống nắng.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận hài hước xuất hiện xoay quanh cảnh phim này. Một khán giả thắc mắc: “Sao không phải là trước khi ăn phải rửa tay mà là bôi kem chống nắng?”. Người khác bình luận: “Ô hay nhỉ, trước khi ăn bánh chuối lại bôi kem chống nắng nhỉ”.

Một số ý kiến tiếp tục mỉa mai sự thiếu logic của tình tiết: “Trẻ con vùng cao giờ hiện đại thật, trước khi ăn bôi kem chống nắng”, “Tui cũng tưởng giống mọi người, phải rửa tay chứ đạo diễn ơi”, “Bôi kem chống nắng xong ăn bánh chuối sẽ ngon hơn hả?”.

Không ít khán giả cho rằng cảnh phim giống một tình huống lồng ghép quảng cáo hơn là một diễn biến tự nhiên trong câu chuyện. Việc để nhân vật hoa hậu dùng bánh chuối để dụ trẻ em hợp tác, sau đó yêu cầu bôi kem chống nắng trước khi ăn, bị nhận xét là gượng gạo và phản tác dụng. Thay vì tạo thiện cảm với hoạt động cộng đồng của nhân vật, tình tiết này khiến người xem chú ý nhiều hơn đến sự vô lý trong cách xây dựng kịch bản.

Một số bình luận khác cũng cho rằng nếu phim muốn đề cập đến việc chăm sóc da, bảo vệ trẻ em trước nắng hoặc quảng bá sản phẩm, ê-kíp cần đặt tình huống hợp lý hơn. Chẳng hạn, các nhân vật có thể bôi kem chống nắng cho trẻ trước khi tham gia hoạt động ngoài trời, đi học, vui chơi hoặc lao động dưới nắng. Việc gắn hành động này với cảnh “trước khi ăn bánh” khiến tình tiết trở nên khó hiểu.

Ngoài tình tiết trong tập 9, “Lời hứa đầu tiên” cũng liên tục bị bàn luận vì cách xây dựng hình ảnh hoa hậu Vi Minh. Nhân vật này được đặt ở vị trí trung tâm nhưng lại có nhiều nét tính cách khó tạo thiện cảm. Một bộ phận người xem cho rằng đây có thể là chủ ý của biên kịch nhằm tạo hành trình thay đổi cho nhân vật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét cách xây dựng này khiến nữ chính bị “mất điểm” ngay từ đầu, khó kéo khán giả đồng cảm.

Việc Vi Minh bị nhận xét kém nổi bật so với hai á hậu cũng là chủ đề được nhắc đến. Nhiều người cho rằng trong một bộ phim lấy bối cảnh cuộc thi sắc đẹp và truyền thông hoa hậu, nhân vật nữ chính cần có sức hút rõ hơn để thuyết phục người xem tin vào chiến thắng của cô trong phim.