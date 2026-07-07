Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" bật khóc, xin lỗi 34 Anh tài

Chiều 7/7, tại buổi gặp gỡ báo chí xoay quanh những tranh cãi của "Anh trai vượt ngàn chông gai", bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1, Tổng giám chế chương trình - nhiều lần xúc động, bật khóc khi nhắc đến những sai sót của ê-kíp. Đại diện nhà sản xuất gửi lời xin lỗi đến 34 Anh tài, khán giả và khẳng định bản thân là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Mở đầu phần chia sẻ, bà Ngô Thị Vân Hạnh cho biết sự cố vừa qua là cú sốc lớn đối với ê-kíp sản xuất.

"Sự việc khủng khiếp đến nỗi chúng tôi như bị ngã luôn. Tại sao một lỗi sơ đẳng như thế lại xảy ra? Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho ekip, bởi vì trên hết, tôi là người lớn nhất ở đây. Tôi chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Giải quyết nội bộ ra sao, chúng tôi sẽ rất nghiêm khắc và suy xét nhiều khía cạnh, nhưng với khán giả và nghệ sĩ, tôi là người chịu trách nhiệm", bà nói.

Tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai bật khóc

Tổng giám chế chương trình đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các nghệ sĩ tham gia mùa hai.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói, với tư cách là Tổng giám chế của chương trình: Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các Anh Tài, đến ekip và khán giả. Tôi rất tiếc vì những điều đó đã xảy ra, nhưng tôi tin đây là một thử thách của chương trình".

Theo bà Vân Hạnh, sau khi sự cố xảy ra, ưu tiên lớn nhất của ê-kíp là gặp trực tiếp các nghệ sĩ để giải thích và trấn an tinh thần, thay vì lập tức đưa ra phản hồi công khai.

"Trong hai ngày cao điểm đó, việc đầu tiên của chúng tôi là phải đi trấn an các nghệ sĩ. Chúng tôi dùng rất nhiều thời gian, xuống gặp trực tiếp để nói chuyện, chia sẻ để các anh hiểu đó hoàn toàn không phải là sự cố tình".

Lý giải việc lời xin lỗi được đưa ra khá muộn, CEO Yeah1 cho biết ê-kíp cần thời gian đánh giá toàn bộ sự việc để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

"Mọi người phải hiểu rằng trong một tâm bão như thế, nếu chúng tôi không cẩn trọng, chắc chắn sự tấn công có thể sẽ tiếp tục hướng đến các nghệ sĩ. Nên chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng và họp bàn rất nhiều để đánh giá tình hình. Việc ra lời xin lỗi có chậm, nhưng không phải vì chúng tôi lảng tránh, mà vì chúng tôi đang phải ngồi lại để cùng nhau tìm cách giải quyết tốt nhất".

Bà cũng chia sẻ điều khiến mình được an ủi nhất trong những ngày qua là sự đồng hành của các nghệ sĩ tham gia chương trình.

"Điều tôi rất mừng là các Anh Tài đều hiểu và chia sẻ. Tất cả các nghệ sĩ đều động viên tôi rằng: 'Chị ơi cố gắng, chúng mình sẽ làm tốt nhất, em tin là chúng mình sẽ vượt qua được và trên hết là bọn em đang rất vui, rất tự hào'".

Đề cập nguyên nhân dẫn đến sự cố trên mạng xã hội, bà Ngô Thị Vân Hạnh khẳng định đây là lỗi duyệt nhầm bài đăng của nhân sự vận hành.

"Về phía ekip, đó là một sự cố duyệt nhầm. Khi chương trình nhận được nhiều sự quan tâm, có rất nhiều bài viết gửi về. Tiêu chí của chúng tôi là không duyệt những bài tiêu cực, bài xích hay những câu chuyện không tôn trọng người khác. Luôn luôn có một nút 'Phê duyệt' hoặc 'Từ chối', thì trong một sự rối loạn nào đó, nhân viên đã bấm nhầm duyệt bài đó lên mạng".

Theo CEO Yeah1, dù bài viết đã được gỡ ngay sau khi phát hiện, nhưng hậu quả để lại là làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ và khiến khán giả mất niềm tin.

"Chuyện đó không thể đổ lỗi được, bởi vì trên hết là các bạn đã không đủ tỉnh táo trong công việc được giao. Có thể các bạn không cố tình, nhưng với khán giả, họ không cần biết lý do tại sao, họ chỉ cần biết là chúng tôi đã không bảo vệ nghệ sĩ. Sự việc xảy ra không thể chối cãi và nó mang đến hậu quả rất nặng nề – đó là làm mất lòng tin của khán giả".

Trước câu hỏi về nghi vấn chương trình cố tình tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý, bà Vân Hạnh thừa nhận ê-kíp cần rà soát lại cách biên tập nội dung.

"Đây cũng là điều để chúng tôi nhìn lại. Tôi cần chấn chỉnh lại. Đây là hành trình thực tế và chúng tôi ghi lại những gì chân thực nhất. Nhưng biên tập cũng phải xem lại vì đôi khi, họ thấy chi tiết đó là thú vị với mình nhưng chưa chắc người khác đã quen".

Khép lại buổi gặp gỡ, CEO Yeah1 mong khán giả tiếp tục đồng hành để ê-kíp có cơ hội lấy lại niềm tin.

"Tôi cần thời gian để chứng minh cho khán giả - những người có thể mới đến hoặc chưa tin chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm những điều chân thành nhất, tốt đẹp nhất đến với nghệ sĩ, với sân khấu và những giá trị mà chúng tôi đã cam kết. Có thể lúc này khán giả chưa tin, nhưng tôi xin mọi người hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực của mình".

Nhóm Anh tài mùa 1

Trước đó, tối 4/7, khi tập 2 phát sóng, chương trình vấp phải tranh cãi sau khi ê-kíp vận hành kênh cộng đồng duyệt nhầm một bài đăng có nội dung tiêu cực. Bài viết nhanh chóng được gỡ bỏ nhưng đã bị chụp màn hình và lan truyền trên mạng xã hội. Cùng lúc, cách ê-kíp kêu gọi người hâm mộ chia sẻ tiết mục nhưng gọi khán giả là "team" cũng gây nhiều ý kiến trái chiều, bị cho là thiếu sự tôn trọng và chuyên nghiệp.

Sau tập 2, kết quả thi đấu của đội 5 Anh tài mùa 1 (Thanh Duy, BB Trần, Jun Phạm, Neko Lê, Duy Khánh) cũng gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng tiết mục không nổi bật nhưng vẫn giành chiến thắng, trong đó BB Trần có điểm cá nhân cao nhất.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng chương trình và khán giả tại trường quay dành nhiều ưu ái cho các Anh tài trở lại từ mùa 2024. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại lợi thế về độ nhận diện và lượng người hâm mộ của các Anh tài mùa đầu có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chương trình mới chỉ trải qua 2 tập phát sóng và các gương mặt mới vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá ở những vòng thi tiếp theo.