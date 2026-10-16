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Nhóm nhạc Việt có ba anh em sinh ba gây chú ý với màn vừa hát vừa chơi DJ

Thứ Sáu, 15:26, 16/10/2026
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VOV.VN - Duniverse, nhóm nhạc gồm ba anh em sinh ba và một người bạn thân, gây chú ý khi xuất hiện tại SAO Concert. Bốn thành viên lựa chọn kết hợp hát live với chơi DJ ngay trên sân khấu, đồng thời giới thiệu ca khúc mới “Anh bình thường”.

Tại SAO Concert vừa diễn ra tại TP.HCM, Duniverse đảm nhận suất diễn vào lúc 10h sáng, thời điểm lễ hội vừa bắt đầu và lượng khán giả vẫn đang tiếp tục đổ về địa điểm tổ chức. Đây là khung giờ không quá thuận lợi với một nhóm nhạc trẻ khi không khí chương trình chưa đạt đến cao trào.

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Duniverse xuất hiện tại SAO Concert với đội hình bốn thành viên.

Dù vậy, bốn thành viên vẫn duy trì năng lượng trong suốt phần trình diễn. Điểm đáng chú ý là nhóm không chỉ hát live mà còn trực tiếp chơi DJ, kết hợp hai hình thức trong cùng một set diễn. Đây cũng là hướng thể hiện mà Duniverse đang thử nghiệm trong quá trình xây dựng màu sắc riêng.

Trên sân khấu, nhóm trình diễn một số ca khúc gắn với hành trình hoạt động, đồng thời giới thiệu “Anh bình thường” - sản phẩm âm nhạc mới dự kiến phát hành trong thời gian tới. Việc đưa ca khúc chưa ra mắt lên sân khấu giúp nhóm có thêm cơ hội giới thiệu chất liệu âm nhạc mới trong không gian biểu diễn trực tiếp.

Sân khấu SAO Concert cũng gợi lại hành trình khá đặc biệt của Duniverse. Trước đó, nhóm từng được cộng đồng mạng gọi vui là “nhóm nhạc khổ nhất Vpop” khi có lần tổ chức biểu diễn nhưng chỉ thu hút 11 khán giả.

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Trong series “Chỗ đứng”, bốn thành viên từng tự tổ chức một đêm nhạc tại Chợ Bình Tây. Nhóm tham gia từ khâu lên ý tưởng, dựng sân khấu, vẽ bảng quảng bá đến trực tiếp mời các tiểu thương và người qua đường đến xem. Tuy nhiên, sau quá trình chuẩn bị, số người thực sự dừng lại thưởng thức phần trình diễn chỉ ở mức khiêm tốn.

Từ sân khấu có 11 người xem đến việc góp mặt tại SAO Concert - lễ hội quy tụ hơn 50 nghệ sĩ - là những trải nghiệm khác nhau trong hành trình hoạt động của Duniverse. Mỗi sân khấu đặt nhóm vào một điều kiện biểu diễn riêng, từ việc tự tìm kiếm khán giả đến thích nghi với không gian lễ hội có nhiều nghệ sĩ cùng tham gia.

Duniverse gồm bốn thành viên Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Trong đó, Nhật Anh, Nhật Đức và Nhật Hiếu là ba anh em sinh ba, còn Tiến Đạt là người bạn thân đã gắn bó với nhóm từ nhỏ.

Nhóm theo đuổi mô hình artist-driven boyband, trong đó các thành viên không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, phát triển âm nhạc và xây dựng màu sắc nghệ thuật chung.

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Ba anh em sinh ba Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Doãn Nhật Hiếu cùng Nguyễn Tiến Đạt tạo nên Duniverse.

Cuối năm 2025, Duniverse phát hành album đầu tay “Tìm thấy nhau” gồm 16 ca khúc. Trong đó, “Tại sao em buông” ghi nhận hơn 3 triệu lượt stream trên các nền tảng, hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 50 triệu lượt xem trên mạng xã hội, theo thông tin từ nhóm.

Từ những sân khấu tự tổ chức đến SAO Concert, Duniverse tiếp tục thử nghiệm cách kết hợp hát live, chơi DJ và giới thiệu các sản phẩm mới. Với “Anh bình thường”, nhóm tiếp tục mở rộng hướng thể hiện trong quá trình định hình màu sắc âm nhạc của mình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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