English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim mới của Huỳnh Lập ghi hình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Thứ Hai, 15:00, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những hình ảnh mới từ phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cho thấy nhiều phân cảnh được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Tây Ninh). Bối cảnh giàu ý nghĩa lịch sử này gắn với hành trình của nhân vật ông Thời và cũng là lý do khiến đạo diễn Huỳnh Lập lựa chọn Tây Ninh làm bối cảnh chính của bộ phim.

Những hình ảnh mới từ phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của đạo diễn Huỳnh Lập hé lộ nhiều phân cảnh được ghi hình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh) - nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đây cũng là bối cảnh xuất hiện trong những phân đoạn gắn với nhân vật ông Thời, do NSƯT Cao Minh đảm nhận.

phim moi cua huynh lap ghi hinh tai nghia trang liet si Doi 82 hinh anh 1
NSƯT Cao Minh trong vai ông Thời tại bối cảnh Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Theo ê-kíp, cảnh ông Thời mặc quân phục cựu chiến binh, ôm đàn guitar cất tiếng hát trước những người đồng đội đã nằm xuống được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Hình ảnh người lính năm xưa lặng lẽ đứng giữa thời bình gợi nhớ những đồng đội đã hy sinh, trong đó có những người vẫn chưa tìm được hài cốt.

phim moi cua huynh lap ghi hinh tai nghia trang liet si Doi 82 hinh anh 2
"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" lấy Tây Ninh làm bối cảnh chính, với nhiều phân cảnh được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Không gian yên bình cùng ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 đã để lại nhiều cảm xúc cho đoàn làm phim. Đây cũng là một trong những lý do khiến đạo diễn Huỳnh Lập lựa chọn Tây Ninh làm bối cảnh chính của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Từ đó, ê-kíp tiếp tục tìm kiếm nhiều địa điểm phù hợp để ghi hình, từ ngôi nhà của ông Thời đến miền quê - nơi các nhân vật Hoàng Quân, Thảo Liên và bộ ba Trâu, Bò, Nghé sinh sống. 

phim moi cua huynh lap ghi hinh tai nghia trang liet si Doi 82 hinh anh 3

Trước đó, trailer chính thức của bộ phim cũng hé lộ hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ của các nhân vật. Theo giới thiệu của ê-kíp, tác phẩm không chỉ kể câu chuyện gia đình thông qua hành trình của hai ông cháu ông Thời và Trí Bình - đại diện cho hai thế hệ "nghỉ hưu" và "nghỉ hè" - mà còn mở rộng góc nhìn về ký ức chiến tranh, những hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay. Những trường đoạn tái hiện chiến trường, nơi ông Thời cùng đồng đội chiến đấu, cũng là một trong những điểm nhấn của bộ phim. 

phim moi cua huynh lap ghi hinh tai nghia trang liet si Doi 82 hinh anh 4
Hai poster đặc biệt của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" tôn vinh nhân vật ông Thời và hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng được ra mắt nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ê-kíp "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đồng thời giới thiệu hai poster đặc biệt. Một poster khắc họa nhân vật ông Thời trong bộ quân phục cựu chiến binh, đeo huân chương trên ngực và ôm đàn guitar giữa Nghĩa trang liệt sĩ; poster còn lại lấy cảm hứng từ hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, khắc họa hình ảnh người mẹ lặng lẽ ngồi trước mâm cơm với những chiếc bát đã được bày sẵn nhưng chỉ còn một mình.

Trong phim, hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng được thể hiện bởi bà Trần Thị Thành - một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến. Theo ê-kíp, những trải nghiệm của bà góp phần mang đến sự chân thực và chiều sâu cảm xúc cho nhân vật.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/8/2026, với các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và trong hai ngày 15-16/8.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xúc động cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tri ân các anh hùng liệt sĩ
Xúc động cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tối 26/7, cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại bốn điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Xúc động cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tri ân các anh hùng liệt sĩ

Xúc động cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Tối 26/7, cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại bốn điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

VOV.VN - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

VOV.VN - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình
Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

VOV.VN - Những di vật tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã được trao lại cho gia đình trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tối 26/7.

Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

Trao di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình

VOV.VN - Những di vật tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã được trao lại cho gia đình trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tối 26/7.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại Tượng đài Bác
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại Tượng đài Bác

VOV.VN - Chiều 26/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu do ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại Tượng đài Bác

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, dâng hoa tại Tượng đài Bác

VOV.VN - Chiều 26/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu do ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt