Phim mới của Huỳnh Lập ghi hình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Những hình ảnh mới từ phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của đạo diễn Huỳnh Lập hé lộ nhiều phân cảnh được ghi hình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Thạnh Nam, Tân Biên, Tây Ninh) - nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đây cũng là bối cảnh xuất hiện trong những phân đoạn gắn với nhân vật ông Thời, do NSƯT Cao Minh đảm nhận.

NSƯT Cao Minh trong vai ông Thời tại bối cảnh Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Theo ê-kíp, cảnh ông Thời mặc quân phục cựu chiến binh, ôm đàn guitar cất tiếng hát trước những người đồng đội đã nằm xuống được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Hình ảnh người lính năm xưa lặng lẽ đứng giữa thời bình gợi nhớ những đồng đội đã hy sinh, trong đó có những người vẫn chưa tìm được hài cốt.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" lấy Tây Ninh làm bối cảnh chính, với nhiều phân cảnh được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Không gian yên bình cùng ý nghĩa lịch sử đặc biệt của Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 đã để lại nhiều cảm xúc cho đoàn làm phim. Đây cũng là một trong những lý do khiến đạo diễn Huỳnh Lập lựa chọn Tây Ninh làm bối cảnh chính của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Từ đó, ê-kíp tiếp tục tìm kiếm nhiều địa điểm phù hợp để ghi hình, từ ngôi nhà của ông Thời đến miền quê - nơi các nhân vật Hoàng Quân, Thảo Liên và bộ ba Trâu, Bò, Nghé sinh sống.

Trước đó, trailer chính thức của bộ phim cũng hé lộ hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ của các nhân vật. Theo giới thiệu của ê-kíp, tác phẩm không chỉ kể câu chuyện gia đình thông qua hành trình của hai ông cháu ông Thời và Trí Bình - đại diện cho hai thế hệ "nghỉ hưu" và "nghỉ hè" - mà còn mở rộng góc nhìn về ký ức chiến tranh, những hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay. Những trường đoạn tái hiện chiến trường, nơi ông Thời cùng đồng đội chiến đấu, cũng là một trong những điểm nhấn của bộ phim.

Hai poster đặc biệt của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" tôn vinh nhân vật ông Thời và hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng được ra mắt nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ê-kíp "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đồng thời giới thiệu hai poster đặc biệt. Một poster khắc họa nhân vật ông Thời trong bộ quân phục cựu chiến binh, đeo huân chương trên ngực và ôm đàn guitar giữa Nghĩa trang liệt sĩ; poster còn lại lấy cảm hứng từ hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, khắc họa hình ảnh người mẹ lặng lẽ ngồi trước mâm cơm với những chiếc bát đã được bày sẵn nhưng chỉ còn một mình.

Trong phim, hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng được thể hiện bởi bà Trần Thị Thành - một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến. Theo ê-kíp, những trải nghiệm của bà góp phần mang đến sự chân thực và chiều sâu cảm xúc cho nhân vật.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/8/2026, với các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và trong hai ngày 15-16/8.