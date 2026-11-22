Bộ phim về Michael Jackson của đạo diễn Antoine Fuqua nhiều khả năng không được đề cử tại Giải thưởng điện ảnh BAFTA lần thứ 80 năm 2027. Điều đó đồng nghĩa với việc các diễn viên của “Michael” như Jaafar Jackson và Colman Domingo, cùng toàn bộ ê-kíp làm phim sẽ bị loại khỏi cuộc đua giải thưởng ngay từ đầu.

Phim “Michael” ra mắt vào tháng 4/2026, kể về sự nghiệp thăng hoa của Michael Jackson, từ khi còn là thành viên nhóm Jackson 5 những năm 1960 cho đến chuyến lưu diễn thế giới Bad World Tour cuối những năm 1980. Phim đạt doanh thu 97 triệu USD tại thị trường nội địa và 217 triệu USD trên toàn thế giới - lập kỷ lục về doanh thu ra mắt đối với một phim tiểu sử âm nhạc. Vào tháng 7, phim “Michael” trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Diễn viên Jaafar Jackson vào vai Michael Jackson thời trẻ trong phim “Michael”. (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Theo Variety, chính nhà sản xuất Graham King và đạo diễn Antoine Fuqua của “Michael” đã đưa ra quyết định này sau khi tham khảo ý kiến các bên, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể hơn. Đây là một động thái bất thường với chính nhà sản xuất Graham King, bởi một bộ phim tiểu sử khác là "Bohemian Rhapsody" của ông đã giúp diễn viên Rami Malek (vai Freddie Mercury) thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại BAFTA 2019 - mở đường đến 4 giải Oscar cùng năm.

Vắng mặt tại giải BAFTA không ảnh hưởng đến khả năng “Michael” được đề cử Oscar, cũng như cơ hội tại các giải thưởng như Quả cầu vàng (Golden Globe Awards), Giải thưởng Lựa chọn của nhà phê bình (Critics Choice Awards) và các giải thưởng của những hiệp hội khác.

Giải thưởng điện ảnh BAFTA lần thứ 80 sẽ lấy lại vị thế truyền thống của mình, khi tổ chức trước giải Oscar mùa này. Lễ trao giải BAFTA lần thứ 80 sẽ được tổ chức ngày 21/2/2027 ở London (Anh), khoảng 3 tuần trước lễ trao giải Oscar lần thứ 99 vào ngày 14/3/2027 tại Los Angeles (Mỹ). Đối với giới chuyên môn ở cả hai bờ Đại Tây Dương, phiếu bầu của BAFTA là thước đo đầu tiên cho cuộc đua đến giải Oscar sau đó, đặc biệt là vì Viện Hàn lâm Anh có khối cử tri quốc tế lớn.

Thời hạn nộp phim giai đoạn 2 của BAFTA 2027 đã qua vào ngày 19/11. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 4/12, cùng ngày bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên. Trong số các phim được đề cử, dự kiến có “The Odyssey”, “Artificial”, “Behemoth!”, “Project Hail Mary”, “Wuthering Heights” và “The Social Reckoning”. Những bom tấn phòng vé của năm nay là “The Super Mario Galaxy Movie” và “Spider-Man: Brand New Day” cũng nằm trong danh sách, cùng với 2 phim tài liệu âm nhạc là “Epic: Elvis Presley in Concert” và “Oasis: Don’t Look Back in Anger”.