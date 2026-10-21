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Michael bị Quả cầu vàng từ chối: Lựa chọn nào cho phim về “Ông hoàng nhạc pop”?

Thứ Tư, 11:39, 21/10/2026
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VOV.VN - Những cuộc đua tranh đề cử khốc liệt cho giải Quả cầu vàng đang thu hút sự quan tâm của người yêu điện ảnh. Sức nóng của cuộc đua đang tăng nhiệt khi tâm điểm sự chú ý đột ngột hướng vào bộ phim tiểu sử đình đám mang tên Michael sau thông báo chính thức từ Lionsgate: “đề cử bị từ chối”.

Bộ phim âm nhạc Michael tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của “Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson do nam diễn viên Jaafar Jackson (cũng là cháu ruột của nhân vật chính) thủ vai chính vấp phải đánh giá ngặt nghèo vị từ ban tổ chức giải thưởng Quả cầu vàng. Theo các nguồn tin, nỗ lực đưa bộ phim vào tranh tài ở hạng mục Phim xuất sắc nhất ở thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch của hãng sản xuất Lionsgate đã chính thức bị từ chối.

michael bi qua cau vang tu choi lua chon nao cho phim ve Ong hoang nhac pop hinh anh 1
Jaafar Jackson vào vai chú ruột của mình Michael Jackson trong phim Michael. (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Chiến lược của hãng Lionsgate và tham vọng tại Quả cầu vàng

Ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên cho mùa giải Quả cầu vàng, hãng Lionsgate đã có đơn đăng ký để Michael tham gia tranh giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất thuộc thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Đây là một động thái tính toán chiến lược thường thấy trong ngành công nghiệp điện ảnh lớn của Hollywood. Với đặc thù là một tác phẩm tiểu sử âm nhạc chứa đựng vô số bài hát kinh điển, màn trình diễn vũ đạo đỉnh cao tái hiện sân khấu sân khấu của “Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, việc định vị bộ phim vào nhóm nhạc kịch được kỳ vọng sẽ giúp tác phẩm giảm bớt áp lực cạnh tranh.

Hạng mục nhạc kịch hoặc hài kịch tại giải Quả cầu vàng lâu nay vẫn được xem là “miền đất hứa”, là lựa chọn chiến lược để các nhà làm phim né tránh sự khốc liệt từ những đối thủ nặng ký ở mảng chính kịch. Hơn nữa, việc góp mặt của các yếu tố biểu diễn âm nhạc xuyên suốt thời lượng phim là lý do để nhà phát hành bảo vệ quyết định phân loại của mình. Tuy nhiên, ban tổ chức giải thưởng năm nay lại có những tiêu chuẩn đánh giá rạch ròi hơn so với cấu trúc nội tại của tác phẩm, thay vì chỉ nhìn vào vỏ bọc âm nhạc bên ngoài.

michael bi qua cau vang tu choi lua chon nao cho phim ve Ong hoang nhac pop hinh anh 2
Jaafar Jackson vào vai Michael Jackson trong Michael (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Quyết định cứng rắn từ hội đồng Quả cầu vàng

Trước hồ sơ được gửi từ hãng Lionsgate, ủy ban kiểm duyệt của Quả cầu vàng đã đưa ra phán quyết phủ nhận, đồng thời yêu cầu bộ phim phải chuyển sang tranh tài ở hạng mục Phim chính kịch (Drama) nếu vẫn muốn tiếp tục tham gia cuộc đua. Theo phân tích từ các chuyên gia săn tin giải trí, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến quyết định này nằm ở quy định ngày càng thắt chặt về định nghĩa thể loại của giải thưởng. Dù bộ phim tràn ngập các giai điệu và tái hiện nhiều buổi biểu diễn âm nhạc vĩ đại, ủy ban đã xác định rằng âm nhạc trong phim không đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy cốt truyện cốt lõi theo cấu trúc đặc biệt của một chương trình truyền tải nhạc kịch.

Thay vào đó, nội dung của tác phẩm tập trung khai thác sâu sắc đời sống, những góc khuất nội tâm phức tạp, áp lực tăng từ ánh hào quang sân khấu cũng như các mối quan hệ gia đình sóng gió của Michael Jackson. Bản chất đời sống của nhân vật Michael Jackson mang sắc thái nặng nề và tự sự này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của một bộ phim chính kịch hơn là một tác phẩm mang tính giải trí nhẹ nhàng của dòng nhạc kịch hay hài kịch. Tiền lệ này cũng từng xảy ra với các sản phẩm tiểu sử âm nhạc đình đám trước đây như Elvis hay Bohemian Rhapsody, khi tất cả đều phải chấp nhận thi đấu tại hạng mục chính kịch.

michael bi qua cau vang tu choi lua chon nao cho phim ve Ong hoang nhac pop hinh anh 3
Jaafar Jackson trong vai Michael Jackson và đạo diễn Antoine Fuqua trong phim Michael. (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Lựa chòn nào cho Michael trong mùa Quả cầu vàng?

Việc bị từ chối ở hạng mục nhạc kịch đặt ra một bài toán khó cho chiến dịch tiếp theo và giải pháp tranh giải của Lionsgate. Dù hãng phim vẫn còn thời hạn để xem xét đưa ra các bước kiến ​​trúc quyết định trước khi cổng nhận hồ sơ chính thức khép lại, cơ hội được giới quan sát đánh giá là không cao do tính nhất quán trong các quy tắc của hội đồng giải thưởng. Nếu phải bước chính thức vào bảng đấu thể loại phim chính kịch, Michael sẽ phải trực tiếp đối đầu với hàng loạt tác phẩm ảnh mang chiều sâu nghệ thuật và các đề tài gai góc khác.

Nếu lựa chọn tiếp tục ở thể loại chính kịch, cuộc chiến tại Quả cầu vàng hứa hẹn sẽ càng trở nên kịch tính hơn khi Michael chiến phải chứng tỏ bản lĩnh của một bộ phim chính kịch thực thụ trước các đối thủ sừng sỏ nhất của điện ảnh thế giới.

Thư Vũ/VOV.VN
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