Quang Hùng MasterD mời Pháo làm nữ đạo diễn, rap tiếng Thái ở chung kết

Tại chung kết 2 Tinh Hà “Say Hi”, Quang Hùng MasterD gây chú ý khi mang đến tiết mục “Casting” với ý tưởng phim trường, có sự xuất hiện của Pháo trong vai nữ đạo diễn. Nam ca sĩ còn đưa phần rap tiếng Thái vào sân khấu, tiếp tục khai thác màu sắc âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng của mình.

“Casting” là sân khấu solo cuối cùng trong tập 13. Trước phần thi, Quang Hùng MasterD cho biết hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” là cơ hội để anh chứng minh âm nhạc của mình không chỉ có một màu.

Pháo xuất hiện trong vai nữ đạo diễn ở tiết mục của Quang Hùng MasterD.

Từ câu chuyện này, Trấn Thành cho rằng việc một nghệ sĩ liên tục lặp lại một thứ theo cách nhàm chán mới là vấn đề. Ngược lại, nếu nghệ sĩ tiếp tục phát triển trên thế mạnh riêng, để khán giả nhận ra dấu ấn nhưng vẫn tạo được cảm giác mới mẻ, “một màu” có thể trở thành bản sắc.

Quang Hùng MasterD lựa chọn trả lời nhận xét này bằng chính sân khấu của mình. “Casting” được xây dựng như một phim trường, vẫn giữ phần melody đặc trưng của nam ca sĩ nhưng mở rộng bằng diễn xuất, vũ đạo và phần rap tiếng Thái. Một phân đoạn Quang Hùng MasterD diễn cùng bạn diễn nam cũng tạo thêm bất ngờ cho câu chuyện trên sân khấu.

Quang Hùng MasterD và Pháo trong tiết mục “Casting” tại Chung kết 2.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của Pháo ngay từ đầu tiết mục. Nữ rapper hóa thân thành một đạo diễn đang tổ chức buổi casting, tạo tiền đề cho toàn bộ câu chuyện trước khi phần trình diễn chuyển sang dance break.

Quang Hùng MasterD còn đưa nhiều hình ảnh gợi nhắc thế giới điện ảnh lên sân khấu. Các tác phẩm được nhắc tới gồm Singin’ in the Rain, La La Land, Titanic, KinnPorsche, Tình người duyên ma cùng hình tượng Charlie Chaplin. Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản hoàn toàn khác ở vòng cuối, nam ca sĩ lựa chọn trở lại màu sắc quen thuộc và phát triển nó trên quy mô sân khấu lớn hơn.

Bên cạnh phần thi của Quang Hùng MasterD, chung kết 2 còn có nhiều câu chuyện đáng chú ý. Trước đó, anh cùng WEAN, Sơn.K và XUÂN ĐỊNH KY mang đến “Trễ giờ cơm”, kể câu chuyện những người trẻ rời gia đình để theo đuổi ước mơ. Quang Hùng MasterD chia sẻ đã xa nhà khoảng 10 năm, WEAN cũng có quãng thời gian tương tự, trong khi XUÂN ĐỊNH KY đã bốn năm theo đuổi hành trình riêng.

Quang Hùng MasterD mang “Casting” lên sân khấu Chung kết 2 Tinh Hà “Say Hi”.

Ở phần solo, WEAN chọn “Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai” như một lời tự sự dành cho chính mình. Nam nghệ sĩ nói Tinh Hà “Say Hi” là lần đầu anh có cảm giác có những người thực sự đứng ra bảo vệ mình.

XUÂN ĐỊNH KY cũng gây chú ý khi tiết lộ từng nghĩ đến chuyện đi xuất khẩu lao động trong giai đoạn bế tắc với nghề. Khi mới đi hát, anh nhận cát-xê khoảng 300.000-400.000 đồng mỗi đêm cho khoảng 15-16 bài. Nam ca sĩ cho biết hành trình nỗ lực của Quang Hùng MasterD từng trở thành một trong những động lực để anh tiếp tục theo nghề.

“Trễ giờ cơm” kể câu chuyện những người trẻ rời gia đình để theo đuổi ước mơ.

Ngoài ra, Wren Evans thử nghiệm dòng nhạc chưa từng thực hiện, lần đầu rap tại chương trình; Pháp Kiều mang màu sắc Y2K lên sân khấu với “Bớt xinh yêu”; Sơn.K khai thác chất “nhạc sến” trong “Cây cầu tình ái”, tạo thêm những sắc thái khác nhau cho chặng cuối của Top 16.