RJ Mitte – Dấu ấn vượt ra ngoài màn ảnh

RJ Mitte qua đời ngày 12/10/2026 tại Brownsville, Texas, ở tuổi 34. Sự ra đi của nam diễn viên khiến những người từng đồng hành cùng anh trong “Breaking Bad” và nhiều khán giả bàng hoàng.

Trong những lời tưởng niệm được chia sẻ sau đó, hình ảnh RJ Mitte hiện lên không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là người giàu lòng trắc ẩn, luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Diễn viên RJ Mitte

Người đồng nghiệp được yêu mến

Ben Brucato, người quản lý lâu năm của Mitte, chia sẻ trên Instagram rằng anh vẫn chưa thể chấp nhận sự mất mát. Trong bài viết đầy xúc động, Brucato nhớ về người cộng sự đã trở thành bạn thân, rồi như một thành viên trong gia đình.

Theo Brucato, Mitte có khả năng khiến người đối diện cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và đón nhận. Anh có thể khiến một người xa lạ trở nên gần gũi, giúp những người cảm thấy khác biệt tìm được cảm giác thuộc về.

Brucato cho rằng điều đáng quý nhất ở Mitte không nằm ở danh tiếng, những thành tựu hay những chuyến đi khắp thế giới, mà ở cách anh đối xử với mọi người, kể cả khi không nhận lại bất cứ lợi ích nào.

Những kỷ niệm đời thường cũng được người quản lý nhắc lại, từ những đêm thức khuya xem hài, chơi trò chơi điện tử đến những chuyến đi đầy ngẫu hứng. Đó là những khoảnh khắc cho thấy con người phía sau ánh đèn sân khấu, với sự hài hước, tò mò và tinh thần yêu cuộc sống.

Đạo diễn tuyển chọn diễn viên Sharon Bialy, người góp phần đưa Mitte đến với “Breaking Bad”, cũng dành lời tưởng nhớ cho nam diễn viên. Bà từng giới thiệu anh với nhà sáng tạo series Vince Gilligan, mở ra cơ hội để Mitte đảm nhận vai diễn quan trọng trong sự nghiệp.

Những lời chia sẻ từ những người từng làm việc cùng Mitte cho thấy anh để lại dấu ấn không chỉ bằng vai diễn, mà còn qua các mối quan hệ được xây dựng trong suốt hành trình làm nghề.

Nam diễn viên từng chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về chứng bại não, quá trình rèn luyện khả năng vận động và hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Dấu ấn khó quên từ “Breaking Bad”

Sinh năm 1992, RJ Mitte được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Walter White Jr., con trai của nhân vật Walter White do Bryan Cranston thủ vai trong “Breaking Bad”.

Ra mắt năm 2008, series kể về một giáo viên hóa học trung học bước vào thế giới tội phạm sau khi mắc bệnh ung thư. Trong câu chuyện ngày càng đen tối của gia đình White, Walter Jr. là một trong những nhân vật giữ vai trò quan trọng, đại diện cho những tổn thương mà các lựa chọn của người cha gây ra.

Ngoài đời, Mitte cũng mắc chứng bại não. Tuy nhiên, anh không cần sử dụng nạng để di chuyển như nhân vật trên phim. Bằng diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên tạo nên một Walter Jr. có cá tính, cảm xúc và những xung đột riêng, thay vì chỉ được nhận diện qua tình trạng khuyết tật.

Vai Walter White Jr. giúp RJ Mitte ghi dấu ấn với khán giả, đồng thời góp phần mở rộng cách nhân vật khuyết tật được thể hiện trên truyền hình.

Thành công của “Breaking Bad” đưa Mitte đến với đông đảo khán giả và mở ra nhiều cơ hội diễn xuất sau đó. Anh tiếp tục tham gia các dự án như “Switched at Birth”, “The Oak Room” và “The Guardians of Justice”.

Mitte cũng tận dụng sự chú ý dành cho mình để lên tiếng về cơ hội của người khuyết tật trong ngành giải trí. Anh từng làm đại sứ cho United Cerebral Palsy và Shriners Children’s, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua Mitte Foundation.

Với Mitte, hành trình làm nghề không chỉ là tìm kiếm những vai diễn mới, mà còn góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận người khuyết tật trên màn ảnh và trong đời sống.

Một hành trình còn dang dở

Tin Mitte qua đời khiến nhiều người tiếc nuối bởi anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Trước khi mất, nam diễn viên tham gia quảng bá “Talking to Strangers”, bộ phim mới có sự góp mặt của anh.

Ở tuổi 34, Mitte để lại một sự nghiệp gắn với vai diễn được yêu mến và những hoạt động thúc đẩy sự hòa nhập cho người khuyết tật.

Những lời tưởng nhớ từ đồng nghiệp giúp khán giả nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của nam diễn viên: Người bạn giàu tình cảm, luôn quan tâm đến người khác và sẵn sàng dùng tiếng nói của mình để hỗ trợ cộng đồng.

RJ Mitte sẽ được nhớ đến qua Walter White Jr. của “Breaking Bad”, nhưng dấu ấn của anh không dừng lại ở màn ảnh. Đó còn là những cơ hội anh góp phần mở ra, những người anh từng giúp đỡ và tình cảm mà những người ở lại dành cho anh.